12 VĐV Việt Nam nhiều HCV nhất SEA Games 33: Khó ai vượt nữ hoàng bắn súng Thu Vinh

SEA Games 33 trên đất Thái Lan đã chính thức khép lại, thể thao Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét với những màn trình diễn đỉnh cao trên nhiều đấu trường. Nổi bật trong bức tranh thành tích ấy là nhóm vận động viên xuất sắc nhất Đại hội, những VĐV đã giành nhiều huy chương vàng, góp công lớn vào thành tích chung của đoàn Việt Nam.

1. Trịnh Thu Vinh

Không ai vượt qua được Trịnh Thu Vinh về số HCV tại SEA Games 33. Xạ thủ sinh năm 2000 giành tới 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games, trong đó có nội dung 10m súng ngắn hơi nữ với điểm số vượt chuẩn ASIAD và Olympic. Thu Vinh là VĐV đoạt nhiều vàng nhất, mà còn là VĐV tạo ra thành tích có giá trị quốc tế cao bậc nhất của đoàn Việt Nam.

"Nữ hoàng" bắn súng Thu Vinh (giữa) giành 4 HCV SEA Games 33

2. Nguyễn Thị Oanh

Ở tuổi mà nhiều VĐV đã chạm ngưỡng phong độ, Nguyễn Thị Oanh vẫn khiến cả Đông Nam Á nể phục với 3 HCV ở 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Thành tích này giúp cô cán mốc 15 HCV SEA Games, trở thành ngôi sao lớn nhất lịch sử điền kinh Việt Nam.

Oanh "Ốc", huyền thoại bền bỉ của điền kinh Việt Nam (3 HCV)

3. Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục chứng minh vị thế “cột sống” của đội tuyển bơi khi giành 3 HCV, bao gồm nội dung sở trường 1.500m tự do. Quan trọng hơn, anh vẫn là thủ lĩnh tinh thần trong giai đoạn chuyển giao của bơi lội Việt Nam.

Huy Hoàng, trụ cột không thể thay thế của bơi lội Việt Nam (3 HCV)

4. Phạm Thanh Bảo

Hai HCV cá nhân 100m và 200m ếch cùng một HCV tiếp sức giúp Phạm Thanh Bảo khép lại SEA Games 33 với 3 tấm HC vàng danh giá. Anh là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của thế hệ bơi mới sau lớp đàn anh.

Thanh Bảo, "Ông vua ếch" của làng bơi Việt (3 HCV)

5. Nguyễn Thị Ngọc

Không ồn ào nhưng hiệu quả, Nguyễn Thị Ngọc âm thầm giành 3 HCV, góp phần quan trọng vào thành tích 12 HCV của điền kinh Việt Nam. Cô được xem là nhân tố kế cận lý tưởng trong giai đoạn hậu Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Ngọc, điểm sáng mới của điền kinh nữ (3 HCV)

6. Trần Hưng Nguyên

Với 2 HCV, Trần Hưng Nguyên cho thấy bơi Việt Nam ngoài Huy Hoàng còn có anh. Thành tích của anh giúp đội tuyển tự tin hơn trong hành trình hướng tới ASIAD và xa hơn là Olympic.

Hưng Nguyên, ngôi sao mở ra tương lai bơi lội (2 HCV)

7. Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương tiếp tục là mũi nhọn số một của canoeing Việt Nam với 2 HCV, góp phần giúp rowing - canoe duy trì vị thế nhóm đầu khu vực Đông Nam Á.

Nguyễn Hương, "Nữ hoàng" đường đua Canoe (2 HCV)

8. Hoàng Thị Mỹ Tâm

Trong một kỳ SEA Games cạnh tranh khốc liệt, Hoàng Thị Mỹ Tâm vẫn mang về 2 HCV, khẳng định karate Việt Nam tiếp tục là “thế lực” hàng đầu khu vực.

9. Đinh Thị Hương

Song hành cùng Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương giành 2 HCV, cho thấy chiều sâu lực lượng và tính kế thừa bền vững của karate Việt Nam.

10. Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng đóng góp ở nội dung cá nhân mà còn là nhân tố then chốt trong các đội hình tiếp sức, giành 2 HCV đầy giá trị cho điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Hằng (đứng trước, bên phải), mảnh ghép quan trọng của điền kinh tiếp sức (2 HCV)

11. Nguyễn Xuân Lợi

Ở môn đấu kiếm giàu tính chiến thuật, Nguyễn Xuân Lợi giành 2 HCV, góp phần giữ vững vị thế truyền thống của đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games.

12. Hà Minh Thành

Không hào nhoáng như Thu Vinh, nhưng Hà Minh Thành vẫn đóng góp 2 HCV, cho thấy chiều sâu đáng nể của bắn súng Việt Nam, môn xếp nhất toàn đoàn SEA Games 33.

Minh Thành, bản lĩnh xạ thủ ở những thời khắc quyết định (2 HCV)