Đua xe MotoGP, Dutch GP: “Chiến binh samurai” Ogura chiến thắng đầy cảm xúc, mở toang cuộc đua vô địch

Moto3: Quiles gia tăng khoảng cách dẫn đầu lên 90 điểm

Ngay sau khi xuất phát, Quiles nhanh chóng chiếm vị trí dẫn đầu nhưng lập tức phải đối mặt với áp lực nghẹt thở từ David Almansa và Alvaro Carpe. Bước ngoặt lớn đầu tiên của chặng đua xảy ra ngay ở vòng thứ hai tại cua 5, khi ứng viên vô địch Carpe va chạm với xe của Morelli và gặp tai nạn nghiêm trọng, buộc phải bỏ cuộc sớm.

Quiles tiếp tục nới rộng khoảng cách trên BXH

Giai đoạn giữa chặng chứng kiến những màn rượt đuổi tốc độ mãn nhãn khi Almansa, Veda Pratama và tân binh Hakim Danish liên tục hoán đổi vị trí ở nhóm đầu. Tuy nhiên, sau khi Pratama ngã ngựa ở vòng 7, cuộc đua giành chiến thắng diễn ra giữa hai tài năng trẻ Tây Ban Nha là Quiles và Almansa.

Từ vòng 12, Almansa liên tục lập kỷ lục vòng chạy để vươn lên dẫn đầu, nhưng bản lĩnh của người dẫn đầu BXH đã giúp Quiles đòi lại P1 ngay vòng tiếp theo. Bước vào vòng cuối cùng, áp lực cực lớn từ Quiles đã khiến Almansa mắc sai lầm tai hại với pha loạng choạng tay lái tại cua 9. Sai sót này đã mở toang cánh cửa giúp Quiles bứt phá và cán đích đầu tiên tại thánh đường Assen.

David Almansa chấp nhận vị trí thứ 2 đầy tiếc nuối nhưng vẫn đủ để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp. Vị trí thứ ba thuộc về Marco Morelli sau màn nước rút ngoạn mục với bộ lốp mòn. Với việc giành trọn 25 điểm trong khi đối thủ trực tiếp Alvaro Carpe trắng tay, Maximo Quiles đã nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng vô địch thế giới Moto3 lên thành 90 điểm, thiết lập một lợi thế áp đảo trong mùa giải 2026.

Moto2: Alonso có chiến thắng ngoạn mục

Ngay sau khi xuất phát, cuộc đua sớm chứng kiến những xáo trộn mạnh mẽ ở nhóm đầu khi Alberto Ferrandez và Izan Guevara liên tục thay nhau dẫn dắt đoàn đua. Đến vòng thứ 6, tay đua giành pole David Alonso chính thức tăng tốc bứt phá để đòi lại ngôi đầu, thiết lập khoảng cách 0,6 giây. Tuy nhiên, cục diện chặng đua hoàn toàn đảo chiều từ vòng 15 khi người dẫn đầu BXH Manuel Gonzalez và đồng đội Senna Agius trình diễn một phong độ ‘hủy diệt’.

Alonso xuất sắc về nhất tại Hà Lan

Agius liên tiếp lập kỷ lục để biến nửa sau chặng đua thành cuộc chiến tay ba giành P1. Tận dụng sai lầm ở cua 5 của Alonso tại vòng 17, Gonzalez đã vươn lên chiếm vị trí số 1.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở hai vòng đua cuối cùng khi khoảng cách giữa ba tay đua chỉ là 0,3 giây. Tại vòng áp chót, pha va chạm giữa Gonzalez và Alonso tại góc cua Geert Timmer đã đẩy cuộc đua vào vòng cuối quyết định. Trong thế bị bám đuổi, Gonzalez chủ động chọn chiến thuật phòng thủ ôm cua trong cực kín. Tuy nhiên, bằng một quyết định táo bạo, Alonso đã thực hiện cú ôm cua ngoài đầy ngoạn mục để trực tiếp vượt mặt Gonzalez ngay tại góc cua cuối trước khi cán đích.

Vượt qua đối thủ với cách biệt mong manh chỉ 0,024 giây, David Alonso xuất sắc có được chiến thắng đầu tiên kể từ mùa giải 2025. Manuel Gonzalez chấp nhận vị trí P2 đầy tiếc nuối nhưng vẫn thành công trong việc nới rộng khoảng cách điểm số với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Izan Guevara (về thứ 4 chặng này). Senna Agius cán đích thứ ba đầy quả cảm, chỉ kém nhà vô địch 0,234 giây sau khi nỗ lực tăng tốc bất thành.

MotoGP: Trackhouse có chặng đua đi vào lịch sử

Cuộc đua Sprint tại Assen chứng kiến ngày thi đấu thăng hoa của SuperFile Trackhouse MotoGP với chiến thắng 1-2 lịch sử.

Xuất phát từ vị trí thứ tư, Raul Fernandez có màn trình diễn xuất thần khi bứt phá mạnh mẽ để đánh chiếm ngôi đầu ở vòng 3. Ở những vòng cuối, anh kiên cường bảo vệ lợi thế trước sự bám đuổi gắt gao của người đồng đội Ai Ogura và cán đích đầu tiên. Ogura xuất sắc về nhì, trong khi Fabio Di Giannantonio (VR46) cán đích thứ ba sau khi vượt qua bộ đôi Aprilia.

Trackhouse có chặng đua để đời tại Assen

Ở nhóm sau, cuộc chiến diễn ra nghẹt thở khi các ứng cử viên vô địch liên tục tì đè. Marco Bezzecchi ngậm ngùi xếp thứ tư, trong khi Jorge Martin đánh bại Francesco Bagnaia với cách biệt sít sao 0,061 giây để giữ vị trí thứ năm.

Tại cuộc đua Grand Prix, cuộc đua sớm bùng nổ kịch tính khi các tay đua tranh chấp quyết liệt ngay từ khi xuất phát. Ở vòng đua thứ hai, bước ngoặt xảy ra tại cua 15 khi người dẫn đầu bảng xếp hạng tổng Marco Bezzecchi (Aprilia) gặp tai nạn nghiêm trọng phải nhập viện, nhận điểm 0 tuần thứ ba liên tiếp. Tận dụng thời cơ, Raul Fernandez và Ai Ogura thiết lập tốc độ hủy diệt để biến chặng đua thành cuộc chiến nội bộ của “nhà” Aprilia cùng với Jorge Martin. Nhóm bám đuổi phía sau cũng chịu tổn thất lớn khi hai ông lớn Bagnaia và Pedro Acosta đều phải bỏ cuộc giữa chừng do sự cố kỹ thuật và chấn thương.

Bất chấp sự cố kỹ thuật, Ai Ogura nhanh chóng trở lại và cùng đồng đội tấn công Martin mà không gặp nhiều khó khăn. Vòng 17, Fernandez vượt Martin chiếm ngôi đầu, và chỉ một vòng sau Ogura cũng nối gót vượt lên. Đến vòng 20, Ogura tung đòn quyết định với cú vượt đẳng cấp tại cua 9 để đánh bại chính người đồng đội, bứt tốc hoàn hảo về đích để tận hưởng vinh quang vang dội tại Assen.

Martin trở lại P1 trên BXH cá nhân

Ở nhóm sau, màn so tài giữa Marc Marquez và Fabio Di Giannantonio tại góc cua quyết định kết thúc với phần thắng thuộc về Diggia (P4) còn Marquez bị phạt tụt xuống P7 do lỗi quá giới hạn đường đua vòng cuối.

Chung cuộc, Trackhouse hoàn tất cú đúp 1-2 trong mơ với chiến thắng đầu tiên của Ogura và Fernandez về nhì. Jorge Martin cán đích thứ ba, qua đó chính thức trở lại ngôi đầu bảng với khoảng cách 7 điểm so với Bezzecchi. Chiến thắng lịch sử cũng đưa tay lái Nhật Bản áp sát cuộc đua danh hiệu khi chỉ còn kém ngôi đầu đúng 25 điểm.

Kết quả chi tiết Dutch GP 2026:

BXH cá nhân sau chặng 10: