Sốc Neymar cân nhắc giải nghệ sau thất bại ở World Cup, nguyên nhân vì sao?

Neymar cân nhắc giải nghệ

Theo nguồn tin từ tờ UOL Esporte (Brazil), tiền đạo đang khoác áo Santos nghiêm túc xem xét việc khép lại sự nghiệp sau thêm một kỳ World Cup kết thúc trong thất vọng. Tại World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico, Neymar chỉ thi đấu chưa đầy 45 phút sau khi gây nhiều tranh cãi khi được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách triệu tập.

Neymar được cho là đang cân nhắc giải nghệ

Không chỉ tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia ngay sau thất bại trước Na Uy ở vòng 1/8, Neymar thậm chí có thể không hoàn thành hợp đồng với CLB thời niên thiếu Santos.

UOL Esporte cho biết tiền đạo 34 tuổi sẽ dành thời gian nhìn lại hành trình tại World Cup trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện anh đang ở Mỹ cùng gia đình và chưa ấn định ngày trở lại, nhưng khả năng treo giày trong ít ngày tới không bị loại trừ.

Nguồn tin cho biết Neymar cảm thấy những đóng góp của mình cho đội tuyển Brazil không được ghi nhận đúng mức, đồng thời đã mệt mỏi với bóng đá.

Anh hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 80 bàn thắng, vượt kỷ lục của “Vua bóng đá” Pele vào năm 2023. Dù ghi 9 bàn và có 4 kiến tạo sau 15 trận tại các kỳ World Cup, Neymar vẫn luôn kết thúc giải đấu trong nước mắt.

Ở World Cup 2014 trên sân nhà, anh phải chia tay giải đấu vì chấn thương trước khi Brazil thảm bại 1-7 trước Đức ở bán kết.

Đến World Cup 2018, Brazil bị loại sớm hơn ở tứ kết sau thất bại trước Bỉ.

Tại World Cup 2022, Neymar ghi bàn vào lưới Croatia nhưng Brazil lại không thể bảo vệ thành quả trước khi thua trên chấm luân lưu, khiến “Selecao” vẫn bị loại ở tứ kết.

Cái kết không trọn vẹn

Trong trận thua Na Uy hôm 6/7, Neymar ghi bàn từ chấm phạt đền nhưng không thể giúp Brazil tránh khỏi thất bại. Anh bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc. Bàn thắng của Neymar chỉ mang ý nghĩa danh dự. Tiền đạo 34 tuổi được tung vào sân khi trận đấu còn 23 phút với hy vọng tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Erling Haaland trở thành tâm điểm với một cú đúp, trong khi Neymar còn xảy ra màn lời qua tiếng lại với thủ môn Orjan Nyland của Na Uy ở thời điểm Brazil đang bị dẫn 0-2 trong những phút bù giờ.

Nguồn tin cho biết Neymar rất thất vọng khi không thể giúp Brazil chinh phục chức vô địch World Cup, dù anh từng rất háo hức với màn tái xuất đội tuyển quốc gia.

Sau trận thua Na Uy, Neymar chia sẻ: "Tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng. Mọi thứ bắt đầu tại sân MetLife và cũng kết thúc ở đây. Giờ thì tất cả đã khép lại".

Trước kỳ World Cup này, Neymar đã trải qua 3 năm không thi đấu cho tuyển Brazil vì những chấn thương liên tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Cựu cầu thủ PSG và Barcelona hầu như không được ra sân trong quãng thời gian thi đấu tại Al Hilal của Saudi Arabia trước khi trở về quê nhà khoác áo Santos.

Một số nguồn tin cũng cho rằng Neymar có thể chuyển đến một đội bóng ít áp lực hơn để tìm lại cảm hứng thi đấu. Tuy nhiên, khả năng anh giải nghệ vẫn đang được cân nhắc.

Điều chắc chắn là đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar. Việc anh có tiếp tục thi đấu bóng đá chuyên nghiệp hay không vẫn còn bỏ ngỏ.