Mỹ nhân bóng chuyền đẹp nhất thế giới, mặc mỏng manh cổ vũ World Cup

World Cup 2026 đã mang đến những trận cầu đỉnh cao và còn tạo nên sức nóng trên mạng xã hội với sự xuất hiện của nhiều người đẹp nổi tiếng. Trong những ngày vòng 1/8 diễn ra sôi động, Kayla Simmons và Yanet Garcia tiếp tục trở thành tâm điểm khi đăng tải loạt hình cổ vũ đội tuyển quê hương theo phong cách gợi cảm, thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Simmons mặc gợi cảm tiếp lửa cho tuyển Mỹ

Kayla Simmons tiếp lửa cho tuyển Mỹ

Simmons, cựu ngôi sao bóng chuyền của đại học Marshall, vừa khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ bộ ảnh mang đậm màu sắc đội tuyển Mỹ trước trận đấu gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Người đẹp 30 tuổi lựa chọn trang phục mang họa tiết quốc kỳ Mỹ với áo hai dây, bikini và quần short năng động. Dòng chú thích chỉ gồm ba biểu tượng lá cờ Mỹ như lời động viên gửi tới thầy trò HLV Mauricio Pochettino trong thời điểm đội tuyển chịu nhiều áp lực.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Instagram. Người hâm mộ liên tục để lại những bình luận như "Tuyệt đẹp", "Quá cuốn hút" hay "USA! USA! USA!" để hưởng ứng màn cổ vũ của cô.

Simmons từng là vận động viên bóng chuyền nổi tiếng của đại học Marshall trước khi giải nghệ sau khi tốt nghiệp vào năm 2018. Hiện cô chuyển hướng sang làm người mẫu và nhà sáng tạo nội dung, sở hữu gần một triệu người theo dõi trên Instagram cùng khoảng 1,8 triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok.

Dù vậy, màn cổ vũ của Kayla không thể mang đến may mắn khi tuyển Mỹ sau đó để thua Bỉ 1-4 và dừng bước tại vòng 1/8.

Yanet Garcia vẫn tự hào về Mexico sau thất bại

Trong khi đó, Garcia, người được truyền thông quốc tế gọi là "fan quyến rũ nhất Mexico" cũng gây sốt mạng xã hội sau khi đội tuyển quê nhà bị Anh loại ở vòng 1/8.

Garcia, người được truyền thông quốc tế gọi là "fan quyến rũ nhất Mexico"

Mexico để thua 2-3 trong trận đấu hấp dẫn trên sân Azteca. Dù Julian Quinones và Raul Jimenez đều ghi bàn, đội bóng Bắc Mỹ vẫn không thể ngăn tuyển Anh giành quyền vào tứ kết.

Sau trận đấu, Yanet Garcia đăng tải bộ ảnh diện váy ren đỏ xuyên nhẹ cùng thông điệp đầy cảm xúc: "Tôi yêu Mexico! Tôi vô cùng tự hào khi là người Mexico".

Bài đăng nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ hơn 13 triệu người theo dõi trên Instagram. Người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc của Yanet và bày tỏ sự đồng cảm với nỗi tiếc nuối của đội tuyển Mexico.

Garcia từng nổi tiếng với vai trò MC dự báo thời tiết trước khi trở thành người mẫu và influencer. Mỗi kỳ World Cup, cô đều là gương mặt được người hâm mộ chờ đợi nhờ những màn cổ vũ cuồng nhiệt dành cho đội tuyển Mexico.

Dù đội tuyển Mỹ và Mexico đều sớm dừng bước tại World Cup 2026, Simmons và Garcia vẫn tạo nên dấu ấn riêng ngoài sân cỏ. Hai người đẹp, mỗi người một cách thể hiện, góp phần làm nên những câu chuyện bên lề đầy màu sắc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.