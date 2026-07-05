U18 bóng chuyền nữ Việt Nam chơi sòng phẳng với Trung Quốc, set thắng lịch sử giải châu Á

💥 Đối thủ vượt trội về sức mạnh lẫn chiều cao

Chiều ngày 5/7, U18 Việt Nam bước vào lượt trận tứ kết giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 gặp U18 Trung Quốc. Nhà đương kim vô địch giải đang thể hiện sức mạnh đáng nể khi chưa để thua bất kỳ set đấu nào ở giải đấu năm nay. Trong các set thắng của Trung Quốc, các đối thủ ít khi có thể lên đến điểm số thứ 10.

U18 Việt Nam thi đấu rất hay trước nhà vô địch Trung Quốc

Song song đó, U18 Trung Quốc sở hữu dàn sao với hầu hết VĐV có chiều cao từ 1m90 trở lên, nổi bật như phụ công Si Jingyu (1m92), Zhang Yijia (1m90), Chen Xiaohui (1m90)…Nhìn rộng hơn, U18 Trung Quốc đã có 5 chức vô địch giải đấu sau 11 lần vào chung kết. Trong khi đó, tuyển trẻ Việt Nam lại thi đấu không thuyết phục tại vòng bảng.

Chính vì vậy mà trước khi trận đấu này diễn ra, rất nhiều dự đoán về một trận thua xa của tuyển trẻ VN trước Trung Quốc, thậm chí là không thể lên đến điểm số 15 trong các set đấu.

😮 Diễn biến bất ngờ, set thắng lịch sử

Bước vào trận đấu, U18 Việt Nam lại bất ngờ thi đấu rất tự tin, tạo thế trận bám đuổi với khoảng cách rất nhỏ. Trước hàng chắn có chiều cao vượt trội, các cô gái Việt Nam thực hiện những pha dứt điểm kỹ thuật, bỏ nhỏ hợp lý để ghi điểm.

Ánh Thảo và đồng đội có set thắng lịch sử

Bên cạnh đó, các học trò của HLV Ngọc Hoa chơi tập trung, cải thiện đáng kể khả năng bắt bước 1, tạo ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ. Dù vậy, dàn tấn công có chiều cao và sức mạnh của Trung Quốc vẫn kịp tỏa sáng ở thời điểm quyết định, thắng lần lượt 2 set đầu với các tỉ số 25-20 và 25-19.

Bị dẫn 0-2 sau 2 set, các cô gái Việt Nam không hề xuống tinh thần, thay vào đó là một màn thi đấu bùng nổ trong set 3. Đây là set đấu mà tuyển trẻ Việt Nam chơi hay ở mọi khâu để liên tục dẫn trước với khoảng cách lên đến 5 điểm trước khi thắng 25-20, rút ngắn cách biệt còn 1-2. Một set thắng lịch sử của U18 Việt Nam trước đội bóng trẻ mạnh nhất châu lục hiện tại.

Trong set 4, U18 Trung Quốc trở lại mạnh mẽ với khả năng tấn công vượt trội để thắng 25-13, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Dù để thua, các học trò của HLV Ngọc Hoa cũng nhận được nhiều lời khen khi là đội tuyển gây ra nhiều khó khăn nhất cho Trung Quốc tại giải đấu tính đến thời điểm hiện tại. Vào lúc 10h ngày 6/7, U18 Việt Nam sẽ đối đầu U18 Mông Cổ ở trận xếp hạng từ 5-8 của giải.