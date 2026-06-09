Đua xe MotoGP, Hungarian GP: Chiến thắng thứ 100 cho huyền thoại số 93

Moto3: Quiles trở lại P1 sau vụ tai nạn cờ đỏ ở vòng cuối

Ngay sau khi xuất phát, tay đua giành Pole David Almansa cùng người dẫn đầu bảng xếp hạng (BXH) tổng Maximo Quiles đã nhanh chóng tách tốp để thiết lập thế thống trị. Ngược lại, nhóm phía sau có chuỗi vòng mở màn hỗn loạn với hàng loạt va chạm khiến nhiều tay đua phải bỏ cuộc hoặc tụt lại sâu phía sau.

Giai đoạn giữa chặng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Quiles. Ở vòng 7, tay đua của đội CFMOTO tung đòn quyết định tại cua 9 để chiếm lấy ngôi đầu từ Almansa. Đến vòng 9, Quiles tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi thiết lập vòng chạy nhanh nhất, tận dụng tối đa sai lầm ở cua 5 của Almansa để nới rộng khoảng cách và một mình băng băng về đích, có chiến thắng tại Hungary năm thứ hai liên tiếp.

Tâm điểm của cuộc đua sau đó dồn vào cuộc chiến cho vị trí cuối cùng trên bục podium giữa một "đoàn tàu" gồm 5 tay đua. Trong đó, Alvaro Carpe đã có màn trình diễn “điên rồ” khi lội ngược dòng từ vị trí xuất phát P18 để leo lên P3.

Quiles tiếp tục thống trị Moto3

Kết quả này có được nhờ tình huống xảy ra tại sau cua 11 khi cuộc đua còn nửa vòng, một pha va chạm trực tiếp giữa Carpe và David Muñoz đã kéo theo tai nạn liên hoàn cực kỳ nghiêm trọng, hất văng cả Valentin Perrone và Brian Uriarte ra khỏi đường đua. Cờ đỏ ngay lập tức được phất lên để các nhân viên y tế vào cuộc. Muñoz bị chấn thương nặng nhất khi được xác định gãy xương chậu và phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Chúc tay đua người Tây Ban Nha sớm bình phục.

Do cờ đỏ xuất hiện ở vòng cuối, kết quả chặng đua được tính theo BXH vòng chạy trước đó. Top 2 là Quiles và Almansa trong khi Carpe giữ được hạng 3. Chiến thắng này giúp Quiles củng cố vững chắc ngôi đầu với khoảng cách được nới rộng lên thành hơn 60 điểm so với các đối thủ bám đuổi.

Moto2: Hat-trick chiến thắng cho Gonzalez

Ngay sau khi đèn tín hiệu tắt, tay đua người CH Séc Filip Salač đã có pha xuất phát thần sầu để chiếm ngôi đầu từ Izan Guevara. Manuel Gonzalez cũng nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai, đẩy Guevara tụt lại phía sau, vừa phải nhận án phạt Long Lap do lỗi xuất phát không an toàn. Cuộc đua sớm chứng kiến sự phân tách rõ rệt ở nhóm đầu khi Salač kiên cường dẫn đầu trong suốt 11 vòng đầu tiên, bất chấp áp lực nghẹt thở từ Gonzalez.

Bước ngoặt của chặng đua xảy ra ở vòng thứ 12. Tại cua 9, Gonzalez thực hiện cú vượt người gọn gàng để chính thức chiếm lấy P1. Salač chứng minh mình không dễ dàng đầu hàng khi liên tục lập các vòng chạy cực nhanh để bám sát đuôi xe đối thủ. Phải đến khi cuộc đấu còn 2 vòng, Gonzalez mới thực sự bứt phá nhờ lập kỷ lục vòng chạy nhanh nhất, nới rộng khoảng cách lên 1,6 giây và thong thả cán đích để hoàn tất cú hat-trick chiến thắng trong mùa giải 2026 (thành tích sau 3 năm mới được tái hiện).

Podium Moto2 tại Balaton Park

Vị trí thứ 3 thuộc về Senna Agius sau ngày thi đấu ngoan cường trước sự tấn công từ David Alonso với cách biệt mong manh chỉ 0,4 giây, mang về cú đúp podium cho đội đua Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Filip Salač hoàn toàn hài lòng với vị trí Á quân – podium đầu tiên của anh kể từ năm 2024, tạo động lực tâm lý cực lớn trước khi trở về chặng đua quê nhà tại Brno. Ngược lại, đối thủ trực tiếp của Gonzalez trong cuộc đua vô địch là Izan Guevara chỉ cán đích thứ 6 sau án phạt. Kết quả này giúp Manuel Gonzalez củng cố ngôi đầu BXH Moto2, nhiều hơn Guevara 49,5 điểm và bỏ xa Celestino Vietti (về thứ 7 chặng này) 52,5 điểm.

MotoGP: M. Marquez tìm lại chiến thắng sau gần 300 ngày

Cuộc đua Sprint tại Balaton Park chứng kiến màn trình diễn áp đảo của Marc Marquez (Ducati). Xuất phát từ vị trí pole, nhà vô địch dẫn từ đầu đến cuối chặng để giành huy chương vàng Sprint thứ 18 trong sự nghiệp, cân bằng với Jorge Martin và duy trì thành tích toàn thắng trên đất Hungary.

Acosta chưa có duyên với chiến thắng

Pedro Acosta (KTM) cán đích thứ hai để có thêm 9 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về Marco Bezzecchi (Aprilia) sau màn xuất phát thần tốc từ vị trí P6. Phía sau, Raul Fernandez về đích thứ tư đầy quả cảm, ngay trên Fermin Aldeguer (P5) – người lỡ cơ hội cạnh tranh podium sau sai lầm ở vòng 3. Các vị trí ghi điểm còn lại lần lượt thuộc về Martin, Diogo Moreira, Enea Bastianini và Francesco Bagnaia.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở cua 1 vòng mở màn cuộc đua chính làm thay đổi hoàn toàn cục diện BXH. Martin trong một pha xử lý lỗi đã phanh khóa bánh trước, lao thẳng vào người đồng đội Bezzecchi, tạo ra hiệu ứng domino kéo theo Raul Fernandez, Fermin Aldeguer và Fabio Di Giannantonio cùng ‘ngã ngựa’. Ngoại trừ Di Giannantonio có thể tiếp tục đua, cả 4 tay đua còn lại đều phải bỏ cuộc sớm. Jorge Martin sau đó đã phải nhận án phạt Double Long Lap cho chặng đua kế tiếp tại Brno.

Ducati ăn mừng cột mới mới

Trong khi đó, Acosta đã có màn khởi đầu xuất thần khi vượt qua Marc Marquez ở vòng 2 để chiếm ngôi đầu, rồi nới rộng khoảng cách lên hơn 1 giây. Tuy nhiên, khi bộ lốp Medium phía sau dần đạt trạng thái lý tưởng, Marquez bắt đầu tung ra những vòng chạy ‘hủy diệt’ để áp sát tay đua trẻ đồng hương.

Vòng 14, cuộc đấu tay đôi giữa hai thế hệ siêu sao Tây Ban Nha bùng nổ với liên tiếp những pha ăn miếng trả miếng. Phải đến vòng 15, Marquez mới thực hiện cú vượt ép trong hoàn hảo tại cua 9 để chính thức đòi lại P1. Kể từ đây, số 93 phô diễn tốc độ không thể ngăn cản, lập kỷ lục vòng chạy nhanh nhất chặng ở vòng 20 để thong thả cán đích đầu tiên, hoàn tất cú ăn ba lịch sử chặng này.

Pedro Acosta một lần nữa ngậm ngùi về nhì, trong khi Francesco Bagnaia có chặng thứ ba liên tiếp giành podium (P3). Ai Ogura cán đích ở vị trí thứ 4 sau màn nước rút ấn tượng, xếp ngay trên Luca Marini (P5) – người mang về kết quả tốt nhất cho Honda.

Kết quả chi tiết chặng đua Hungarian GP 2026:

BXH cá nhân sau chặng 8