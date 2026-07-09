Video bóng đá U19 Tây Ban Nha - U19 Croatia: Lợi thế mong manh (U19 EURO)

U19 Tây Ban Nha đã có một hiệp một xuất sắc. Đoàn quân của HLV Paco Gallardo hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội, pressing tầm cao và khả năng đoạt lại bóng cực nhanh sau khi mất bóng, khiến U19 Croatia có nhiều thời điểm rơi vào thế bế tắc.

Đội bóng xứ bò tót tạo ra nhiều pha phối hợp ăn ý và áp đảo hoàn toàn về thế trận, dù chưa có quá nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm ngoài siêu phẩm mở tỷ số của Xavi Espart. Tin vui lớn nhất, bên cạnh lợi thế trên bảng tỷ số, là U19 Croatia chưa tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào.

Tạm thời, U19 Tây Ban Nha đang nắm trong tay tấm vé vào chung kết.

Tỷ số chung cuộc: U19 Tây Ban Nha 3-0 U19 Croatia (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

U19 Tây Ban Nha: Espart (12', Pitarch), Salinas (54', Pitarch), Diallo (83', Lopez)

Đội hình xuất phát

U19 Tây Ban Nha: Gonzalez; Fortea, Mario Rivas, Cuenca, Salinas; Quim Junyent, Xavi Espart, Pitarch; Yanez, Hugo Lopez, Morante.

U19 Croatia: Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Subotic, Covic, Bakovic; Chelfi, Kusanovic, Sutalo