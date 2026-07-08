Dàn người đẹp nóng bỏng tung hoành giải pickleball toàn sao, siêu mẫu Kỳ Hân có danh hiệu

🔥 Gần 70 VĐV tranh tài, dàn hoa hậu - siêu mẫu tại giải

Giải All Star Pickleball: Arena of Fire diễn ra từ ngày 4/7 vừa qua tại TP.HCM, thu hút gần 70 VĐV thi đấu ở nội dung Celeb và Doanh nhân.

Dàn người đẹp nóng bỏng và nổi tiếng gây chú ý tại giải

Giải đấu gây chú ý khi quy tụ hàng loạt gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí và pickleball như Á hậu Miss Grand Đặng Hoàng Tâm Như, Á hậu Miss Grand Hồng Hạnh, Á hậu Đại Dương Châu Nguyễn, Á hậu Miss International Queen Camy Thủy Tiên, Hoa khôi Hà Nội Hương Thu Bùi, Miss Celebrity Việt Nam Hồng Vy, Miss Celebrity Việt Nam Avan Ton, Á hậu World Women Nation Thúy Vi, siêu mẫu Kỳ Hân…

Về phía các VĐV nam, giải cũng có sự góp mặt của dàn mỹ nam nổi tiếng như Nam vương Đạt Kyo, Nam vương Hà Nội Nông Thanh Tùng, người mẫu Hoàng Tuấn... cũng nhận được nhiều sự cổ vũ nhờ lối đánh mạnh mẽ cùng những cú đập bóng uy lực.

Sở hữu ngoại hình nổi bật, các mỹ nhân mang đến giải những trang phục đậm chất thể thao, nhiều màu sắc và không kém phần nóng bỏng. Song song đó, các tay vợt nữ cũng có nhiều pha bóng đẹp mắt với khả năng phản xạ nhanh, di chuyển linh hoạt và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm. Mỗi trận đấu đều trở nên hấp dẫn khi kết hợp giữa yếu tố thể thao và nhan sắc.

⭐ Nam vương Đạt Kyo lên ngôi vô địch, Kỳ Hân giành hạng Ba

Trận chung kết chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cặp Nam vương Đạt Kyo và Ms Anh Thư khi đánh bại Mr David và DJ Bling với tỷ số 15-5 để đăng quang ngôi vô địch. Trong khi đó, cặp Mr Lam và siêu mẫu Kỳ Hân dù dẫn trước 6-4 rồi 8-7 ở bán kết nhưng tiếc nuối để thua ngược 11-15, qua đó giành hạng Ba.

Hương Thu Bùi được trao giải Hoa khôi

Các VĐV có thành tích cao tại giải

✨ Kỳ Hân tiếc nuối vì lỡ chung kết, quyết tâm chinh phục giải châu Á

Chia sẻ sau khi giành hạng Ba, siêu mẫu Kỳ Hân cho biết cô hài lòng với kết quả nhưng vẫn còn chút tiếc nuối: “Hạng Ba cũng là thành tích khiến Hân hài lòng rồi. Tuy nhiên vẫn hơi tiếc vì chỉ thiếu đúng một điểm nữa là có thể vào chung kết”.

Kỳ Hân giành hạng Ba

Người đẹp tiết lộ sẽ tiếp tục tham dự giải Pickleball ASIA vào ngày 9/7 và đặt mục tiêu đạt thành tích cao hơn. Sau nhiều lần bị loại sớm ở các giải đấu trước, Kỳ Hân đã thay đổi cách chuẩn bị bằng việc tập luyện nghiêm túc hơn, duy trì 2-3 buổi mỗi tuần cùng huấn luyện viên để cải thiện kỹ thuật và thể lực.

🎯 Á hậu DJ Bling: "Mục tiêu lần sau là đổi màu huy chương"

Dù chỉ giành ngôi á quân, nàng Á hậu, DJ Bling vẫn tỏ ra vô cùng phấn khởi: "Tôi hài lòng dù mình chỉ giành được ngôi á quân. Tôi rất tự hào vì tôi và đồng đội đã chiến đấu hết mình và phối hợp cực kỳ ăn ý".

DJ Bling giành ngôi á quân

Bling cho biết điều tiếc nuối lớn nhất là chưa được cầm cúp vô địch nhưng sẽ xem đó là động lực để "phục thù" ở những giải đấu tiếp theo. Cô chia sẻ bản thân duy trì lịch tập từ 3-4 buổi mỗi tuần nhằm giữ cảm giác bóng, đồng thời sẽ cải thiện tâm lý thi đấu, các pha dink và tăng cường thể lực để hướng tới chức vô địch trong tương lai.