Đua xe MotoGP, Czechia GP: Tay lái Aprilia tạo hình ảnh "xấu chơi", đua vô địch mở toang với Ducati

Moto3: Tài năng trẻ của Malaysia tạo ‘địa chấn’

Ngay từ khi đèn tín hiệu tắt, người dẫn đầu BXH Maximo Quiles dẫn đầu và cùng David Almansa, Alvaro Carpe và Brian Uriarte tạo thành nhóm 4 xe tách tốp. Tuy nhiên, sự chú ý nhanh chóng đổ dồn vào màn lội ngược dòng không tưởng của hai tay đua phải nhận án phạt lùi 12 bậc xuất phát là Hakim Danish (từ P14) và Veda Pratama (từ P20). Chỉ sau 5 vòng đua, cả hai đã áp sát nhóm dẫn đầu để tạo nhóm 6 chiếc xe.

Sau 10 năm, Danish mang lại chiến thắng Moto3 đầu tiên cho Malaysia

Các tay đua liên tục thay đổi vị trí khi Almansa, Uriarte rồi Quiles thay nhau chiếm ngôi đầu. Khi cuộc đua còn 2 vòng, bước ngoặt xảy ra khi Alvaro Carpe tự mắc sai lầm tai hại, tạo cơ hội cho bộ ba Quiles, Uriarte và Danish bứt tốc hoàn toàn khỏi nhóm bám đuổi.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở vòng đua cuối khi các tay đua tung ra đòn quyết định. Tại cua 8, pha va chạm trực tiếp giữa Quiles và Uriarte đã vô tình làm giảm tốc độ của cả hai, mở ra một khoảng trống mênh mông cho Hakim Danish chớp thời cơ vượt lên. Bất chấp sức ép đến cua cuối cùng, tay đua trẻ người Malaysia vẫn bảo vệ thành công vị trí của mình để cán đích đầu tiên trong sự vỡ òa của tất cả.

Chiến thắng lịch sử của Danish đánh dấu lần đầu tiên quốc ca Malaysia vang lên ở thể thức Moto3 kể từ năm 2016. Brian Uriarte xuất sắc cán đích thứ hai ngay trước Maximo Quiles. Kết quả này giúp Quiles tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng vô địch thế giới, đặc biệt khi đối thủ trực tiếp của anh là Alvaro Carpe chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 sau sai lầm đáng tiếc ở những vòng cuối.

Moto2: Alonso để tuột chiến thắng vào tay Ortola

Ngay sau khi xuất phát, tay đua giành pole David Alonso đã bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Ivan Ortola dù phải đối mặt với án phạt Long Lap đã có pha đề pa xuất thần từ hàng thứ hai để chiếm vị trí thứ 2. Ngược lại, ngôi sao nước chủ nhà Filip Salač có khởi đầu không tốt khi tụt xuống vị trí thứ 6. Sau khi Ortola thực hiện án phạt Long Lap ở vòng 4, anh vẫn giữ được vị trí thứ 2 nhưng bị Alonso bỏ xa 1,4 giây. Ngay lập tức, Ortola tung ra vòng chạy nhanh nhất chặng để kéo khoảng cách xuống dưới 1 giây.

Podium Moto2 tại Brno

Vòng 11, pha tranh chấp quá quyết liệt giữa Senna Agius và Izan Guevara tại cua 7 khiến cả hai mắc lỗi, mở toang cơ hội cho Filip Salač vượt lên chiếm P3 trong tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả nhà. Đến vòng 13, Salač đã áp sát hai người dẫn đầu với hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ.

Trận chiến được đẩy lên đỉnh điểm ở vòng đua cuối khi Alonso và Ortola tách tốp hoàn toàn, trong khi Salač phải lùi sâu để phòng thủ vị trí thứ 3 trước sự áp sát của Agius. Biến cố quyết định xảy ra ở hai góc cua cuối. Dù Alonso đã dẫn đầu trong suốt 99% thời gian chặng đua, Ortola đã có một pha ôm cua ngoài đầy táo bạo ở cua 13 rồi tận dụng góc cắt nẹp thẳng vào phía trong của Alonso tại cua 14, đánh bại tay đua Colombia trong gang tấc để giành chiến thắng Moto2 đầu tiên trong sự nghiệp.

Dù hụt chiến thắng đáng tiếc, Alonso vẫn có podium đầu tiên trong mùa giải. Filip Salač (P3) có chặng thứ hai liên tiếp đứng trên bục podium, lần này ngay trên quê nhà CH Séc. Ở nhóm sau, Manuel Gonzalez có ngày thi đấu ấn tượng khi ngược dòng từ vị trí thứ 13 lên P5, đồng thời xếp trên đối thủ cạnh tranh trực tiếp Izan Guevara (P6) ở vòng cuối để tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng tổng sắp.

MotoGP: Bộ đôi Ducati giành cú đúp tại Brno

Xuất phát từ P3, Francesco Bagnaia đánh bại tay đua giành pole Ai Ogura ngay ở góc cua đầu tiên của cuộc đua Sprint. Suốt chặng đua, nhà cựu vô địch thế giới duy trì tốc độ đỉnh cao và phòng thủ kiên cường trước áp lực nghẹt thở từ Ogura và Marc Marquez. Chung cuộc, Bagnaia cán đích đầu tiên, chỉ nhanh hơn Ogura 0,2 giây, trong khi Marquez đứng thứ ba.

Chiến thắng Sprint và podium thứ 63 cho tay đua #63

Cuộc đua ngày thứ Bảy cũng chứng kiến nhiều kịch tính khi các ứng cử viên nặng ký như Pedro Acosta và đặc biệt là Marco Bezzecchi đều phải nếm trái đắng khi phải bỏ cuộc sớm. Đáng chú ý, Bezzecchi đã có hành vi tác động vật lý với nhân viên đường đua sau khi anh này dựng chiếc xe Aprilia gặp nạn không đúng cách, vô tình vít ga và có thể gây hư hại cho động cơ xe. Hành vi này gây ảnh hưởng lớn cho hình ảnh của giải đấu, nên anh bị phạt không được tham dự Grand Prix chiều Chủ nhật. Jorge Martin chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, xếp sau Fabio Di Giannantonio (P4).

Tại cuộc đua chính, lần này Ai Ogura bảo vệ lợi thế sau khi xuất phát nhưng thế trận nhanh chóng chuyển sang sự thống trị của bộ đôi Ducati nhà máy. Bagnaia thể hiện phong độ cao trong giai đoạn đầu khi lần lượt vượt qua cả Marc Marquez lẫn Ai Ogura ở vòng thứ hai. Trong khi đó, Martin sớm tự gạch tên khỏi cuộc đua podium do phải thực hiện án phạt Double Long Lap và bị đẩy xuống vị trí thứ 13.

Ogura đã ở rất gần chiến thắng

Bước ngoặt xảy ra khi cuộc đua còn 8 vòng, M. Marquez bắt đầu gia tăng áp lực và thực hiện cú vượt trước Bagnaia tại cua 4 để chiếm ngôi đầu. Ngay sau đó, Ogura cũng tận dụng thời cơ để đánh bại Bagnaia đang có dấu hiệu xuống lốp, chiếm lấy vị trí thứ 2.

Ogura đã thi đấu vô cùng ngoan cường khi liên tục rút ngắn khoảng cách từ 0,8 giây với Marquez. Tuy nhiên, sự tinh quái và bản lĩnh của một huyền thoại đã giúp Marc Marquez bảo vệ thành công vị trí để cán đích đầu tiên, có thêm 1 chiến thắng ấn tượng nữa. Ai Ogura giành vị trí á quân đầy xứng đáng, trong khi Bagnaia nhọc nhằn bảo vệ vị trí thứ ba trước sức ép từ Fabio Di Giannantonio.

Chiến thắng chiến lược này giúp Marc Marquez thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu bảng xếp hạng Bezzecchi xuống chỉ còn 40 điểm, biến giai đoạn tiếp theo của mùa giải 2026 trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Kết quả chi tiết chặng đua Czechia GP 2026

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