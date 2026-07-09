IOC tạm dỡ bỏ lệnh đình chỉ, mở đường để Nga trở lại Olympic

Trong thông báo phát đi tối 7/7, IOC cho biết đã tạm thời dỡ bỏ lệnh đình chỉ đối với ROC, vốn được áp đặt từ tháng 10/2023 sau khi ROC tiếp nhận các hội đồng Olympic tại 4 vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập trong chiến sự Ukraine là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Đoàn vận động viên Nga dự Olympic mùa Đông 2014 tại Sochi. Ảnh: Reuters

IOC khẳng định quyết định mới nhất được đưa ra sau khi Ủy ban Pháp lý của IOC xác định ROC không còn thành viên nào là các tổ chức thể thao hoạt động tại 4 vùng lãnh thổ nêu trên. "ROC xác nhận họ không và sẽ không tiến hành hoạt động tại các vùng lãnh thổ đó", thông báo của IOC nhấn mạnh.

IOC cho biết thêm việc dỡ bỏ lệnh đình chỉ với ROC nhằm "đảm bảo tất cả các vận động viên đều có cơ hội tham gia một cách bình đẳng" đối với các sự kiện vòng loại của Thế vận hội Los Angeles 2028.

IOC cũng khẳng định, dù lệnh đình chỉ với ROC đã được dỡ bỏ, nhưng quyết định về việc sử dụng quốc kỳ, quốc ca, màu cờ sắc áo và các biểu tượng nhận diện quốc gia của Nga tại Olympic vẫn chưa được đưa ra.

Động thái trên được xem là tín hiệu mở đường cho sự trở lại của Nga ở các môn thể thao đồng đội, sau khi IOC trước đó cũng khuyến nghị cho phép các vận động viên Belarus trở lại thi đấu với đầy đủ tư cách đại diện quốc gia.

Bộ trưởng Thể thao Nga Mikhail Degtyaryov cùng ngày đánh giá việc IOC khôi phục tư cách thành viên của ROC là tín hiệu để các liên đoàn thể thao quốc tế từng bước khôi phục quyền thi đấu cho các vận động viên Nga. Dù vậy, một số tổ chức vẫn duy trì lập trường cứng rắn.

Liên đoàn Điền kinh Thế giới cho biết vẫn giữ nguyên quyết định cấm các vận động viên Nga và Belarus tham dự các giải đấu quốc tế do tổ chức này quản lý. Trong khi đó, FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn chưa đồng ý để các đội tuyển Nga tham gia các giải đấu như World Cup và Champions League nhằm tránh nguy cơ các đội tuyển khác từ chối thi đấu.

Theo truyền thông Nga, trong thời gian bị đình chỉ, ROC không được hưởng các quyền của một ủy ban Olympic quốc gia thuộc IOC, đồng thời không được nhận nguồn hỗ trợ từ phong trào Olympic. Dù vậy, IOC vẫn duy trì chủ trương không cấm tuyệt đối các cá nhân.

Tại Olympic Paris 2024 cũng như Thế vận hội mùa Đông Milano Cortina 2026, một số vận động viên Nga đủ điều kiện vẫn được thi đấu với tư cách trung lập. Họ không mang quốc kỳ, quốc ca hay màu cờ sắc áo của Nga và phải đáp ứng nhiều tiêu chí về tính trung lập. Nhóm vận động viên này giành tổng cộng 5 huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng.