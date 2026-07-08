Trực tiếp tennis Fritz - Zverev: Nhà vô địch Grand Slam gặp chuyên gia sân cỏ (Wimbledon)

Taylor Fritz thăng hoa trên sân cỏ, sẵn sàng cho thử thách lớn

Taylor Fritz bước vào trận tứ kết với hành trang là chuỗi phong độ ấn tượng kéo dài từ mùa sân cỏ. Tay vợt người Mỹ liên tiếp góp mặt ở hai trận chung kết tại Stuttgart và Halle, dù đều chỉ thiếu một chút để nâng cao chức vô địch.

Đà hưng phấn ấy tiếp tục được Fritz duy trì tại Wimbledon 2026. Anh tiến vào vòng tứ kết bằng những màn trình diễn đầy thuyết phục, nổi bật nhất là chiến thắng áp đảo sau 3 set trước Alexander Bublik ở vòng bốn. Sau 4 trận đấu, Fritz mới chỉ để thua đúng một set, cho thấy sự ổn định cả về chuyên môn lẫn thể lực.

Trong vài mùa giải gần đây, Fritz luôn nằm trong nhóm những tay vợt chơi sân cỏ ổn định nhất. Anh đều giành ít nhất 10 chiến thắng trên mặt sân này trong ba mùa giải liên tiếp, bao gồm cả năm 2026.

Alexander Zverev từng bước khẳng định vị thế sau chức vô địch Grand Slam

Ở phía đối diện, Alexander Zverev trải qua hành trình không hoàn toàn suôn sẻ. Trận đấu vòng 4 gặp Jiri Lehecka phải kéo dài sang ngày thi đấu thứ hai, khiến lịch trình của tay vợt người Đức bị xáo trộn.

Dẫu vậy, Zverev đã xử lý tốt khó khăn khi đánh bại đối thủ sau 4 set mà không cần bước vào set quyết định để ghi tên mình vào tứ kết.

Dù chưa thể hiện phong độ thuyết phục nhất kể từ đầu giải, Zverev vẫn thắng tất cả các trận mà không phải thi đấu đủ năm set. Quan trọng hơn, anh cho thấy sự bình tĩnh và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, đúng như kỳ vọng dành cho nhà tân vô địch Roland Garros.

Sau khi chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Roland Garros cách đây ít tuần, Zverev được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì thành tích tốt tại Wimbledon. Với vị thế hạt giống số hai, mục tiêu của anh đương nhiên là cạnh tranh chức vô địch.

Dẫu vậy, chỉ riêng việc lọt vào tứ kết cũng đã là cột mốc đáng nhớ với tay vợt người Đức. Trước mùa giải này, Wimbledon là giải Grand Slam duy nhất mà anh chưa từng vượt qua vòng bốn, dù đã tham dự tới 9 lần.

Nếu đánh bại Fritz, Zverev sẽ lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết Grand Slam trong mùa giải 2026, thành tích mà cả Jannik Sinner và Novak Djokovic đều chưa thể làm được trong năm nay.