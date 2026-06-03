Đua xe MotoGP, Italian GP: Bezzecchi chiến thắng đầy cảm xúc, củng cố vị trí số 1

Moto3: Chiến thuật ‘núp gió’ thần sầu, tân binh có lần đầu lên ngôi

Sau khi tay đua giành Pole ban đầu David Almansa phải rút lui vì bị ốm, niềm hy vọng của Malaysia – Hakim Danish được đôn lên xuất phát đầu tiên. Dù có lợi thế, Danish ngay lập tức bị cuốn vào cuộc chiến núp gió (slipstream) khốc liệt do đường thẳng dài của Mugello khiến vị trí dẫn đầu liên tục đổi chủ qua từng vòng đua, tạo nên một “đoàn tàu hoả” gồm 15 xe bám đuổi sát nút.

Tân binh Uriarte có chiến thắng Moto3 đầu tiên

Người dẫn đầu BXH Maximo Quiles dù xuất phát không tốt nhưng đã leo một mạch lên vị trí dẫn đầu ở vòng 7. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra với tay đua số 28 ở hai vòng cuối cùng. Một pha mất lái đuôi xe và nỗ lực tránh va chạm tại góc cua cuối cùng cùng trước các đối thủ đã khiến Quiles chạy ra ngoài bãi sỏi, đành ngậm ngùi cán đích vị trí P11 đầy thất vọng.

Tận dụng sự hỗn loạn của nhóm bám đuổi, tân binh Brian Uriarte đã thực hiện một pha tấn công dứt khoát tại cua Casanova/Savelli ở vòng cuối cùng để đánh bại Adrian Fernandez. Việc các đối thủ phía sau kìm chân nhau đã giúp Uriarte một mình băng băng về đích, mang về chiến thắng chặng Moto3 đầu tiên trong sự nghiệp.

Đội đua Red Bull KTM Ajo đã có chiến thắng 1-2 khi Alvaro Carpe cn đích ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba thuộc về Hakim Danish, giúp anh có podium đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời mang về cho Malaysia podium Moto3 đầu tiên kể từ năm 2016.

Adrian Fernandez dù mất chiến thắng ở vòng cuối nhưng vị trí thứ 4 vẫn giúp anh tận dụng tối đa việc Quiles sẩy chân để thu hẹp khoảng cách trên BXH xuống còn 52 điểm.

Moto2: Gonzalez gia tăng cách biệt trên BXH

Xuất phát từ vị trí đầu tiên, Manuel Gonzalez nhanh chóng làm chủ hoàn toàn cuộc đua khi thực hiện cú depart hoàn hảo để dẫn đầu đoàn đua. Điểm sáng ở nửa đầu cuộc đua thuộc về Ivan Ortola, người đã có màn xuất phát thần sầu từ vị trí thứ 10 để leo một mạch lên vị trí thứ 2, gây áp lực trực tiếp lên Gonzalez.

Tuy nhiên, bước vào nửa sau, Gonzalez bắt đầu phô diễn tốc độ hủy diệt để nới rộng khoảng cách lên hơn 1,5 giây, trong khi lốp của Ortola có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt. Nỗi đau của Ortola lên đến đỉnh điểm khi anh gặp sự cố kỹ thuật và phải bỏ cuộc khi cuộc đua chỉ còn chưa đầy 10km.

Podium Moto2 tại Mugello

Sự cố của Ortola đã mở ra cơ hội lớn cho nhóm bám đuổi, đặc biệt là Celestino Vietti. Xuất phát từ vị trí thứ 16, tay đua người Ý đã có một ngày thi đấu xuất thần khi thể hiện quyết tâm cao. Ở vòng đua cuối cùng, Vietti tung đòn quyết định để vượt qua Daniel Holgado, cán đích ở vị trí thứ hai trong tiếng reo hò của khán giả nhà.

Vị trí podium cuối cùng thuộc về Daniel Holgado, sau khi tận dụng tối đa việc núp gió trên đoạn đường thẳng để về đích trước Senna Agius với khoảng cách cực kỳ sít sao 0,017 giây. Gonzalez đã có chiến thắng thứ ba trong mùa giải 2026. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của anh Izan Guevara chỉ cán đích ở vị trí thứ 7, giúp anh tạo khoảng cách an toàn lên đến 30 điểm.

MotoGP: Aprilia tiếp tục bay cao, Ducati không thể ‘đáp trả’

Cuộc đua Sprint tại Mugello tiếp tục chứng kiến sự thống trị của Aprilia. Raul Fernandez (Trackhouse) xuất sắc đánh bại áp lực từ Jorge Martin (Aprilia) với cách biệt 1,2 giây để giành huy chương vàng Sprint. Tay đua nước chủ nhà Fabio Di Giannantonio cán đích thứ ba đầy ấn tượng sau khi xuất phát từ vị trí thứ 7.

R. Fernandez “hái quả ngọt” tại Sprint

Ngay khi xuất phát, Marc Marquez – người vừa trở lại sau chấn thương – chiếm P1 nhưng nhanh chóng bị đẩy xuống vị trí thứ 5. Trái lại, tay đua giành pole Marco Bezzecchi có khởi đầu chậm chạp và ngậm ngùi về đích thứ 4, xếp ngay trên Marquez. Francesco Bagnaia nỗ lực muộn màng chỉ về thứ 7.

Với kết quả này, Fernandez bỏ túi 12 điểm trọn vẹn, trong khi Martin thành công thu hẹp khoảng cách điểm số với người đồng đội Bezzecchi trước cuộc đua chính vào Chủ Nhật.

Grand Prix đã diễn ra với kịch bản trái ngược Sprint. Ngay sau khi xuất phát, biến cố đã xảy ra khi Raul Fernandez mắc sai lầm nghiêm trọng tại cua 1, tụt xuống P17. Tận dụng cơ hội, Jorge Martin và Marco Bezzecchi nhanh chóng thiết lập lợi thế cho Aprilia. Tuy nhiên, Bagnaia bất ngờ vươn lên dẫn đầu cuộc đua ở vòng 3 sau chuỗi pha vượt đẳng cấp.

Bagnaia giành vị trí thứ 3 trong “gang tấc”

Dù vậy, Bezzecchi đã gia tăng áp lực nghẹt thở lên Bagnaia. Khi cuộc đua còn 10 vòng, tay đua số 72 thực hiện cú vượt trong dứt khoát tại cua 1 để đòi lại ngôi đầu, rồi ngay lập tức thiết lập khoảng cách an toàn gần 1 giây. Sự sa sút về tốc độ của Bagnaia tiếp tục biến anh thành mục tiêu của Martin, và anh đã dễ dàng chiếm lấy vị trí thứ 2 ở vòng 16.

Kịch tính của cuộc đua vẫn duy trì đến vòng đua cuối cùng trong cuộc chiến giành vị trí podium cuối cùng. Xuất phát từ P13, Ai Ogura (Trackhouse) đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để áp sát đuôi xe của Bagnaia. Tại góc cua áp chót, Ogura tung cú vượt táo bạo chiếm lấy vị trí thứ 3. Tuy nhiên, Bagnaia đã trả đòn cực nhanh, giật lại P3 với cách biệt chỉ 0,034 giây trước sự vỡ òa của khán giả Ducati.

Kết thúc chặng đua, Di Giannantonio cán đích thứ 5, theo sau lần lượt là Pedro Acosta và Marc Marquez. Fernandez cũng có một ngày thi đấu nỗ lực khi ngược dòng từ vị trí thứ 17 lên thứ 8. Với chiến thắng lịch sử lần đầu tiên trên sân nhà, Marco Bezzecchi đã nới rộng khoảng cách trên BXH lên thành 17 điểm so với người đồng đội Jorge Martin trước khi bước vào chặng đua tiếp theo tại Hungary vào cuối tuần này.

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