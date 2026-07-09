Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài vô địch pickleball, Á hậu Huyền My rạng rỡ dù phải "tắm sớm"

🏆 🎉 Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài vô địch pickleball cùng ông xã

Cựu chuyền hai Nguyễn Thu Hoài vừa đón tin vui khi cùng ông xã giành chức vô địch tại một giải đấu pickleball. Trên trang cá nhân, người đẹp không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ khoảnh khắc nâng cúp cùng chồng, nhận về nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

Thu Hoài có chức vô địch pickleball cùng ông xã

Thu Hoài từng là một trong những chuyền hai xuất sắc của bóng chuyền nữ Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng bởi lối chơi thông minh, cô còn sở hữu ngoại hình nổi bật và từng giành danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền, trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến.

Cô bén duyên với pickleball nhờ ông xã hiện là HLV bộ môn này tại quê nhà. Bên cạnh sự nghiệp thể thao, Thu Hoài còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi trình độ học vấn đáng nể. Sau khi chia tay sân đấu chuyên nghiệp để lập gia đình, cô về công tác tại bộ phận văn phòng của đội bóng chủ quản, đồng thời vẫn duy trì lối sống năng động.

Hoa khôi bóng chuyền giữ thói quen tập thể thao sau khi giải nghệ

Trên mạng xã hội, cựu chuyền hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tập luyện pilates để giữ gìn vóc dáng. Dù đã rời xa bóng chuyền đỉnh cao, Thu Hoài vẫn sở hữu nền tảng thể lực ấn tượng và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng mặn mà. Không ít người hâm mộ vẫn hy vọng Thu Hoài sẽ tái xuất ở sân chơi bóng chuyền chuyên nghiệp.

🔥 🚀 Á hậu Huyền My rạng rỡ ở giải pickleball, fan mong sớm có danh hiệu

Á hậu Nguyễn Trần Huyền My tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt tại một giải đấu pickleball. Trên trang cá nhân, người đẹp hài hước chia sẻ loạt ảnh thi đấu kèm dòng trạng thái: "Tắm sớm nhưng có kỷ niệm", khiến người hâm mộ thích thú.

Á hậu Huyền My tham gia thi đấu pickleball

Dù chưa thể tiến sâu, Huyền My vẫn để lại nhiều ấn tượng với phong thái thi đấu tự tin, được không ít khán giả nhận xét chẳng khác nào một VĐV chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nàng hậu còn nổi bật với làn da trắng sáng, nhan sắc rạng rỡ và thần thái cuốn hút trên sân.

Thời gian gần đây, Huyền My dành khá nhiều thời gian cho pickleball. Cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh tập luyện, thi đấu và chia sẻ về quá trình nâng cao kỹ năng. Có thời điểm, người đẹp từng gặp chấn thương trong lúc chơi nhưng nhanh chóng trở lại tập luyện sau khi hồi phục.

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ gửi lời động viên và kỳ vọng Huyền My sẽ sớm giành được danh hiệu pickleball đầu tiên trong sự nghiệp của một "pick thủ".

Fan gửi lời chúc cô sớm có danh hiệu

Không chỉ yêu thích pickleball, Huyền My từ lâu đã nổi tiếng là một trong những nàng hậu đam mê thể thao. Cô là fan trung thành của Chelsea, có sự am hiểu về bóng đá và thường xuyên theo dõi các giải đấu lớn. Ngoài ra, Á hậu còn trải nghiệm nhiều bộ môn khác nhau để duy trì thể lực và vóc dáng, góp phần xây dựng hình ảnh người đẹp năng động, khỏe khoắn.