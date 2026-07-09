Trực tiếp chuyển nhượng sáng 9/7: MU đạt thỏa thuận mua sao Chelsea 50 triệu bảng

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ sao Chelsea

MU đã đạt thỏa thuận với Chelsea để chiêu mộ tiền vệ Andrey Santos. Theo The Athletic, thương vụ này có giá trị 48 triệu bảng, kèm 2 triệu bảng phụ phí dễ dàng đạt được.

Chelsea cũng cài điều khoản hưởng 10% giá trị của bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào trong tương lai nếu MU bán Santos.

Tiền vệ người Brazil đã được phép tiến hành kiểm tra y tế tại MU, trong khi các điều khoản cá nhân cũng đã được thống nhất.

Santos có thể thi đấu ở vai trò tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ box-to-box. Mùa giải trước, anh ra sân 43 trận cho Chelsea, ghi 3 bàn và có 4 pha kiến tạo.