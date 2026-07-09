Trực tiếp chuyển nhượng sáng 9/7: MU đạt thỏa thuận mua sao Chelsea 50 triệu bảng
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 9/7.
MU đã đạt thỏa thuận với Chelsea để chiêu mộ tiền vệ Andrey Santos. Theo The Athletic, thương vụ này có giá trị 48 triệu bảng, kèm 2 triệu bảng phụ phí dễ dàng đạt được.
Chelsea cũng cài điều khoản hưởng 10% giá trị của bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào trong tương lai nếu MU bán Santos.
Tiền vệ người Brazil đã được phép tiến hành kiểm tra y tế tại MU, trong khi các điều khoản cá nhân cũng đã được thống nhất.
Santos có thể thi đấu ở vai trò tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ box-to-box. Mùa giải trước, anh ra sân 43 trận cho Chelsea, ghi 3 bàn và có 4 pha kiến tạo.
Bruno Guimaraes đã thông báo với Newcastle rằng anh muốn rời "Chích chòe" để chuyển đến khoác áo Arsenal.
Theo The Athletic, "Pháo thủ" đang đẩy mạnh quá trình theo đuổi tiền vệ người Brazil và sẵn sàng gửi lời đề nghị trị giá lên tới 60 triệu bảng. Tuy nhiên, phía Newcastle vẫn giữ lập trường không xem xét bất kỳ lời đề nghị nào dành cho tiền vệ 28 tuổi.
Chelsea xác nhận đã hoàn tất việc chiêu mộ Geovany Quenda từ Sporting Lisbon.
Cầu thủ chạy cánh này sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2030 với đội chủ sân Stamford Bridge.
Theo nhiều nguồn tin, "The Blues" đã chi khoảng 62,5 triệu bảng để sở hữu tài năng trẻ đầy triển vọng này.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, nhiều CLB tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) đã liên hệ để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Mohamed Salah sau khi hợp đồng của anh với Liverpool hết hạn.
Tiền đạo người Ai Cập cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ các CLB Saudi Arabia, nhưng vẫn chưa công bố bến đỗ của mình ở mùa giải tới.
Romano cho biết Salah sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai sau khi hành trình của anh tại World Cup khép lại. Sau khi cùng tuyển Ai Cập dừng bước trước Argentina ở vòng 1/8 và trở về từ Mỹ, Salah sẽ sẵn sàng đưa ra quyết định tiếp theo trong sự nghiệp ở cấp CLB.
Theo Standard Sport, Jesse Derry đã ký hợp đồng mới với Chelsea có thời hạn đến năm 2032, chỉ 1 năm sau khi gia nhập "The Blues" từ Crystal Palace. Sau đó, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi dự kiến sẽ chuyển sang khoác áo Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải, dù thương vụ hiện vẫn chưa được hoàn tất.
Derry có trận ra mắt đội một của Chelsea khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 4-0 trước Hull City tại FA Cup hồi tháng Hai. Đến tháng Năm, anh lần đầu đá chính cho "The Blues" trong trận thua 1-3 trước Nottingham Forest.
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè ngày 8/7.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/07/2026 00:02 AM (GMT+7)