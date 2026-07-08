"Nữ thần phòng gym" sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, làn da "phát sáng" ở Nóng cùng World Cup

Không chỉ gây bão mạng xã hội với những bộ ảnh khoe hình thể vạn người mê trong phòng tập, Nguyễn Thị Thùy Ninh còn chinh phục đông đảo khán giả truyền hình khi xuất hiện với diện mạo lung linh, thần thái rạng rỡ tại chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2026.

Thùy Ninh là đại diện fan Iran ở Nóng cùng World Cup 2026

Từ bộ ảnh "Nữ thần phòng gym" gây sốt cõi mạng...

Trước khi bước lên sóng truyền hình quốc gia, Thùy Ninh đã là cái tên khiến cộng đồng mạng nhiều lần "đứng hình" bởi những khoảnh khắc khoe dáng đầy năng lượng. Gây chú ý nhất phải kể đến loạt ảnh cô nàng check-in tại phòng tập gym, nơi Thùy Ninh được người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh xưng "Nữ thần phòng gym thế hệ mới".

Khác với vẻ đẹp khỏe khoắn, cơ bắp góc cạnh của các vận động viên thể hình, Thùy Ninh mang đến một làn gió hoàn toàn khác biệt về sự kết hợp hoàn hảo giữa nét ngọt ngào, nữ tính và một body thon gọn, săn chắc.

Trong những bộ đồ tập bó sát tối giản, cô khéo léo phô diễn đường cong chữ S mềm mại, vòng eo con kiến phẳng lỳ cùng bờ vai thon. Gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ như kẹo ngọt cùng mái tóc buộc cao năng động giúp mỗi khung hình của cô tại phòng tập vừa quyến rũ, vừa tràn ngập năng lượng tích cực, khiến người xem khó lòng rời mắt.

Hình ảnh này là lý do nhiều fan gọi cô là "Nữ thần phòng gym"

...Đến màn tỏa sáng tại Nóng cùng FIFA World Cup 2026

Bước ra khỏi không gian phòng tập và những bức ảnh sống ảo trên mạng xã hội, Thùy Ninh đã xuất sắc vượt qua vòng casting gắt gao để trở thành một trong những mảnh ghép nổi bật nhất của chương trình Nóng cùng World Cup 2026. Xuất hiện trên sóng trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), cô nàng lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Điểm cộng lớn nhất giúp Thùy Ninh chiếm trọn ánh nhìn chính là làn da trắng mịn màng, dường như "phát sáng" dưới ánh đèn trường quay. Dù chọn lối trang điểm trong trẻo, tự nhiên, thần thái của đại diện đội tuyển Iran vẫn vô cùng nổi bật, thách thức cả những góc máy cận cảnh.

Bên cạnh lợi thế về nhan sắc, xuất thân là một người yêu vận động đã mang lại cho Thùy Ninh sự tự tin tuyệt đối trước ống kính. Cô sở hữu khả năng giải phóng hình thể tốt, cử chỉ linh hoạt và tư duy ngôn từ nhạy bén. Thay vì hình ảnh một cô gái "hữu sắc vô hương", Thùy Ninh đem đến trường quay một nguồn năng lượng của tuổi trẻ, một tinh thần "ăn ngủ cùng bóng đá" đầy văn minh và cuốn hút.

Cô hát hay, múa giỏi, tự tin tỏa sáng trên sân khấu chương trình do VTV sản xuất

Khoảnh khắc chạm đến trái tim người hâm mộ

Sự tỏa sáng của Thùy Ninh tại Nóng cùng FIFA World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Khi đội tuyển Iran mà cô đại diện phải dừng bước đầy tiếc nuối tại vòng bảng, cô nàng đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, sở hữu làn da sáng, khóc vì tình yêu thuần khiết dành cho môn thể thao vua đã nhanh chóng viral trên các diễn đàn bóng đá. Khoảnh khắc đó đã chứng minh nhan sắc của Thùy Ninh không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài ngọt ngào, mà còn ở sự chân thành, nhiệt huyết, điều giúp cô rũ bỏ định kiến về các hot girl xem bóng đá và chính thức ghi tên mình vào danh sách những mỹ nhân được yêu quý nhất mùa World Cup năm nay.

Những hình ảnh đẹp về Thùy Ninh (Nguồn Facebook nhân vật)