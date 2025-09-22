Đua xe F1, Azerbaijan GP: Verstappen chiến thắng, Piastri tiếp tục mắc lỗi “chí mạng”

Piastri mắc lỗi chí mạng, McLaren gặp cơn ác mộng

Kết thúc phiên phân hạng dài nhất lịch sử, con đường chiến thắng mở ra trước mắt Verstappen khi mà McLaren hùng mạnh phải xuất phát lần lượt tại vị trí thứ 7 và thứ 9. Tương tự như ngày đua thứ hai, thời tiết khô ráo, nhưng ẩn chứa gió mạnh, cùng khả năng nhỏ mưa xuất hiện là thử thách lí tưởng cho cuộc đua chính.

Không có sự cạnh tranh của bộ đôi McLaren ở tốp đầu, nên Verstappen tự tin lựa chọn bộ lốp C4, cũng như Russell và Tsunoda. Trong khi đó, các tay đua còn lại lựa chọn xuất phát với bộ lốp C5, với bộ lốp mới trên chiếc xe của McLaren.

Cơn ác mộng ập tới McLaren

Với tín hiệu xuất phát, Verstappen bứt phá và bảo toàn lợi thế dẫn đầu trước Sainz và Lawson. Tuy nhiên, một chuỗi thảm họa xả ra ở phía sau. Piastri di chuyển trước khi có tín hiệu xuất phát, và phải đạp phanh gấp, và ngay lập tức rơi xuống vị trí thứ 20 khi cuộc đua chỉ mới bắt đầu. Tay đua McLaren sau đó đã đánh giá sai tốc độ, và đâm thẳng vào rào chắn tại góc cua thứ 5. Trong khi đó, Norris cũng để mất vị trí vào tay Hadjar trước khí Satefy Car xuất hiên trên đường đua.

Vòng 4, Verstappen trở lại dẫn đầu cuộc đua, và Norris tiếp tục rơi xuống vị trí thứ 9 khi Leclerc có cú bứt phá ngoạn mục. Tsunoda vươn lên vị trí thứ 5 trong khi hai tay đua Mercedes cạnh tranh tại góc cua đầu tiên.

Piastri phải nhận án phạt do di chuyển trước khi có tín hiệu xuất phát, cùng với đó là Alonso. Tay đua Aston Martin đã bị bất ngờ khi chiếc McLaren phía trước di chuyển. Hadjar dần phải leo ngược thứ hạng khi lần lượt Leclerc, Norris, và Hamilton vươn lên dẫn trước. Các cuộc đấu dần dừng lại sau khi Russell trở lại vị trí thứ 5 trước Tsunoda, và các tay đua thận trọng bảo toàn lốp cho lượt chạy đầu tiên.

Vòng 17, Albon vào pit, và Colapinto đáp trả sau đó. Hai tay đua trở lại cạnh tranh sát sao với chút lợi thế nghiêng về Williams. Nhưng Albon đã có va chạm với Colapinto tại góc cua thứ 5, lỗi được xác định do tay đua người Thái, đồng nghĩa anh sẽ phải nhận án phạt 10 giây sau đó.

Lawson với kết quả tốt nhất sự nghiệp tại vị trí thứ 5

Vòng 19, với chiến thuật lốp khác nhau, Mercedes quyết định đưa Antonelli vào pit, để có thể giải phóng Russell và truy đuổi Lawson cho vị trí thứ 3. Leclerc cũng chuyển sang bộ lốp C4, trở lại vị trí thứ 12 phía sau Antonelli.

Russell được nhường lại vị trí thứ 3 khi Lawson thay lốp. Lần này, với khoảng cách gần hơn, cùng một chút lợi thế lốp, Antonelli băng qua, vươn lên dẫn trước Lawson với DRS trên đoạn thẳng chính.

Vòng 27, Sainz vào pit, để lại các tay đua với bộ lôp C4 dẫn đầu đoàn đua. Hadjar nhường lại đường cho Antonelli với khoảng cách 3 tới Sainz ở phía trước. Tay đua Racing Bulls trở lại vị trí thứ 10, ấn định top 10 khi Stroll và Hülkenberg chưa thực hiện lượt thay lốp đầu tiên của họ.

Vòng 37, sự cố tiếp tục ập tới McLaren, với pha dừng thay lốp mắc lỗi tới hơn 4 giây, và toàn bộ những nỗ lực của Norris trước đó biến mất khi anh trở lại vị trí thứ 8 phía sau Leclerc và Lawson. Sau đó là lượt thay lốp cuối cùng cho những tay đua dẫn đầu. Tsunoda đánh mất vị trí thứ thứ 5 khi Lawson vươn lên dẫn trước với DRS. Russell overcut và có được vị trí thứ 2 trước Sainz. Verstappen tiếp tục dẫn đầu trong một cuộc đua nhàn rỗi.

Podium đáng nhớ đầu tiên của Sainz cùng Williams

Chặng đua đáng nhớ của Carlos Sainz

Bước sang vòng 41, Norris với DRS băng qua Leclerc cho vị trí thứ 7. Không lâu sau đó, hai tay đua Ferrari hoán đổi vị trí, với kỳ vọng Hamilton cùng bộ lốp Med mới hơn, sẽ có cơ hội gây áp lực lên đối thủ ở phía trước. Nhưng tất cả mọi thứ Ferrari tính toán, chỉ đều cho thấy họ sở sữu một chiếc xe không có đủ tốc độ, dù là tại các góc cua hay đoạn thẳng, để có thể bám đuổi và vượt qua đối thủ, cho dù trước mặt họ là bất kỳ chiếc xe nào …

Ở phía trước, Lawson thoát khỏi sự tấn công khi Tsunoda phải chịu áp lực ngược lại với Norris nằm trong gương chiếu hậu.

Tay đua Red Bull phòng thủ kiên cường tới phút cuối cùng. Cùng với đó, chiếc xe Red Bull còn lại băng qua vạch đích, ấn định chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Russell đánh bại tình trạng sức khỏe, và cán đích thứ 2 chung cuộc, với Sainz có được podium đầu tiên cùng Williams, khi thành công cầm chân Antonelli.

Lawson dẫn trước Tsunoda và Norris. Hamilton ngỏ ý hoán đổi lại vị trí, nhưng vẫn cán đích trước Leclerc và nhận vị trí thứ 8 chung cuộc. Hadjar là tay đua cuối cùng ghi điểm tại vị trí thứ 10.

Top 10 tại Azerbaijan GP 2025

Khi mà tay đua dẫn đầu cuộc đua vô địch, Piastri mắc tới 3 sai lầm nghiêm trọng chỉ trong 24 giờ, cơ hội vô địch mở ra cho Verstappen, và cũng đồng thời trì hoãn bữa tiệc ăn mừng của chính họ. McLaren phải đợi đến chặng đua kế tiếp mới có thể chính thức bảo vệ danh hiệu đội đua mà họ đang là nhà ĐKVĐ. Ở hạng mục cá nhân, liệu tay đua Red Bull có thể tiếp tục chen chân vào cuộc đấu nội bộ giữa các tay đua McLaren? Câu trả lời sẽ có sau gần hai tuần nữa - Đón xem Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2025 diễn ra từ ngày 3 tới ngày 5 tháng 10.