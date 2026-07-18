Đua xe F1, thử nghiệm Belgian GP: Antonelli và Mercedes gửi lời thách đấu tới phần còn lại

FP1: Verstappen nhanh hơn bộ đôi nhà Ferrari

Do hậu quả từ các vụ va chạm liên tiếp tại cuộc đua tại Áo và Anh, Verstappen phải thi đấu với chiếc cánh gió sau phiên bản cũ. Dù vậy, tay lái người Hà Lan vẫn xuất sắc cán mốc 1 phút 47,070 giây để giúp Red Bull dẫn đầu FP1, nhanh hơn Hamilton chỉ 0,1 giây.

Điều kiện lý tưởng cho ngày thi đấu đầu tiên tại Spa-Francorchamps

Ngay trước khi phiên chạy bắt đầu, thông tin về việc nâng cấp linh kiện đã khiến Lando Norris (McLaren) và Isack Hadjar (Red Bull) phải nhận án phạt lùi vị trí xuất phát cho cuộc đua chính: Norris bị phạt lùi 10 bậc, còn Hadjar phải lùi tới 20 bậc xuống cuối đoàn đua.

Khi pit lane bật đèn xanh, Carlos Sainz (Williams) là người tiên phong rời khỏi pit. George Russell (Mercedes) lập cột mốc đầu tiên với thời gian 1 phút 50,654 giây, nhưng nhanh chóng bị Hamilton và Verstappen phá vỡ. Hadjar sau đó trở thành người đầu tiên chạm mốc 1 phút 48 giây – điều không quá bất ngờ khi anh là tay đua duy nhất chạy lốp Mềm (Soft) ở giai đoạn đầu, trong khi phần lớn đoàn xe chọn lốp Trung bình (Medium).

Tình huống mắc lỗi của Piastri

Trong khi Red Bull sớm thể hiện sức mạnh thì McLaren lại giành nửa đầu buổi tập để thử nghiệm khí động học cho Norris và lắp khung cảm biến (aero rakes) lên xe của anh.

Bước sang 30 phút cuối phiên chạy, khi các đội đồng loạt chuyển sang lốp Soft để chạy tính giờ, Verstappen vững vàng chiếm ngôi đầu. Bộ đôi của Mercedes dù cải thiện thời gian nhưng vẫn chậm hơn đối thủ tới nửa giây. Trong khi đó, Kimi Antonelli lại gặp nhiều khó khăn ở lượt chạy này. Anh phải yêu cầu đội đua chuyển hướng sang mô phỏng lượt chạy dài (long-run) do cảm thấy chiếc xe "khá khó chịu" ở các vòng chạy nhanh tính thành tích. Trái lại, Ferrari tỏ ra rất ‘mượt mà’ khi Hamilton và Leclerc lần lượt chiếm vị trí P2 và P3.

Verstappen nhanh nhất FP1

Cục diện top 3 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc 60 phút. Hadjar cán đích ở vị trí thứ 4, giúp Red Bull và Ferrari trở thành hai đội đua nhanh nhất FP1. Oscar Piastri xếp thứ 5 cho McLaren nhưng gặp sự cố áp suất thủy lực ở những phút cuối và phải “lết” xe chậm rãi về pit.

Antonelli đứng thứ 6, xếp trên Norris và Russell. Hai vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Arvid Lindblad (Racing Bulls) và Gabriel Bortoleto (Audi). Bộ đôi của Cadillac là Valtteri Bottas và Sergio Perez tiếp tục có một ngày thi đấu mờ nhạt ở vị trí thứ 18 và 19, trong khi hai chiếc xe của Aston Martin vẫn tiếp tục đội sổ ở cuối bảng xếp hạng.

FP2: Antonelli và Norris nhanh nhất ngày thứ 6

Dù có những cơn mưa rào trút xuống trường đua Spa-Francorchamps giữa hai buổi tập, FP2 vẫn được diễn ra dưới điều kiện đường khô ráo và có nắng. Do đó, ngay khi pit lane mở, phần lớn các tay đua đã lập tức rời garage. Ngoại trừ Oscar Piastri, anh bị chậm mất 20 phút do các kỹ sư phải khắc phục sự cố rò rỉ hệ thống thủy lực từ buổi sáng.

Tình huống cờ đỏ đầu tiên do có quá nhiều sỏi trên mặt đường

Trong loạt chạy đầu tiên bằng lốp Medium, tay lái đang dẫn đầu bảng xếp hạng Antonelli đã lập tức “dội gáo nước lạnh” vào các đối thủ khi đạt mốc 1 phút 46,911 giây – nhanh hơn thành tích tốt nhất của Verstappen ở FP1. Tay đua trẻ người Ý nhanh hơn Hadjar đúng 0,011 giây, trong khi Verstappen, Leclerc, Norris và Russell bám đuổi sát sao phía sau.

Cờ đỏ thứ nhất xuất hiện tại FP2 do Max Verstappen trong một vòng chạy đã vô tình để bánh xe quẹt vào bãi sỏi ở Cua 14, khiến anh bị chậm lại ở phân đoạn cuối và kéo theo một lượng sỏi lớn tràn ra mặt đường đua. Các trọng tài đã phải thông báo cờ đỏ ở mốc 15 phút để các nhân viên dọn dẹp mặt đường.

Khi phiên chạy trở lại, cuộc chiến lốp Soft mô phỏng phân hạng chính thức bắt đầu. Hadjar là người tiên phong nhưng Kimi Antonelli mới là người chiếm trọn hào quang khi trở thành tay đua đầu tiên và duy nhất phá vỡ rào cản 1 phút 46 giây, chốt hạ cột mốc 1 phút 45,944 giây.

Vụ tai nạn của Gasly khiến cờ đỏ thứ 2 kích hoạt

Trong khi đó, George Russell lại trải qua một ngày thảm họa. Tay đua người Anh chỉ đứng thứ 7 và chậm hơn đồng đội Antonelli tới 1,2 giây, khiến anh bất lực than phiền qua radio về việc lốp sau kém nhiệt. Ngay sau đó, Norris xuất sắc leo lên vị trí thứ 2 với khoảng cách 0,2 giây so với ngôi đầu, và Franco Colapinto (Alpine) gây bất ngờ lớn khi tạm chiếm vị trí P6 (chung cuộc P7).

Khi các đội đang chuyển sang thử nghiệm loạt chạy dài (long-run) cho cuộc đua chính, Pierre Gasly đã mất lái và có pha va chạm rất mạnh khi thoát cua 13. Chiếc xe Alpine của anh dừng lại với phần đuôi bị hư hại nặng nề, buộc cờ đỏ phải xuất hiện lần thứ hai khi phiên chạy chỉ còn 15 phút.

Dù đường đua được mở lại trong 2 phút cuối, không có tay đua nào đủ thời gian cải thiện thành tích. Antonelli vững vàng ở ngôi đầu, xếp trên Norris và Verstappen. Top 6 bao gồm Hamilton, Hadjar và Piastri. Colapinto xếp trên Russell, trong khi bộ đôi Racing Bulls (Lindblad và Lawson) hoàn thành top 10. Ở phía cuối, hai chiếc Cadillac và cặp đôi Aston Martin tiếp tục dậm chân tại chỗ với khoảng cách lần lượt hơn 3 và 5 giây so với người dẫn đầu.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy đầu tiên chặng Belgian GP 2026:

FP1

FP2