Siêu sao tốc độ F1 vướng tin đồn "tình tay 3": Yêu cô chị nhưng tăm tia cả cô em

Nhà đương kim vô địch Formula 1 Lando Norris đang trở thành tâm điểm của truyền thông giải trí khi vướng vào tin đồn tình ái với hai chị em nổi tiếng Alix Earle và Ashtin Earle. Những hình ảnh và lời kể từ nhân chứng tại một bữa tiệc ở London khiến mạng xã hội dậy sóng, dù đến nay tất cả nhân vật chính vẫn giữ im lặng.

Tin đồn "tình tay ba" của Lando Norris gây bão mạng xã hội

Tin đồn "tình tay ba" gây bão mạng xã hội

Theo nhiều nguồn tin giải trí, Norris xuất hiện tại bữa tiệc của ban nhạc Rolling Stones ở câu lạc bộ sang trọng The Twenty Two (London) cùng 2 influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) Alix Earle và em gái Ashtin Earle.

Một nhân chứng tiết lộ với chuyên trang DeuxMoi rằng Alix được nhìn thấy nắm tay Norris len qua đám đông. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, tay đua người Anh lại bị bắt gặp khoác tay Ashtin Earle một cách khá thân mật. Những mô tả này nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán về một "tam giác tình cảm" giữa ngôi sao F1 và hai chị em nhà Earle.

Dẫu vậy, đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ hình ảnh hay bằng chứng xác thực nào cho thấy Norris hẹn hò với cả hai chị em. Các thông tin chủ yếu xuất phát từ lời kể của nhân chứng và chưa được những người trong cuộc xác nhận.

Từ Alix đến chiếc vòng tay gây nghi vấn

Trước khi xuất hiện tin đồn với Ashtin, Norris đã liên tục bị đồn hẹn hò với Alix Earle - một trong những TikToker và influencer nổi tiếng nhất nước Mỹ với hàng triệu người theo dõi.

Hai người lần đầu bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong dịp Monaco Grand Prix hồi tháng 6, sau đó tiếp tục dự tiệc ở Cannes rồi cùng có mặt tại London trong tuần diễn ra Wimbledon.

Cộng đồng mạng còn soi ra chi tiết một người đàn ông đeo chiếc vòng tay giống hệt Norris xuất hiện trong Instagram Story trên chuyên cơ riêng của Alix. Dù vậy, danh tính chủ nhân chiếc vòng chưa bao giờ được xác nhận.

Theo các nguồn tin thân cận, Norris và Alix đang dành thời gian tìm hiểu nhau nhưng chưa chính thức công khai mối quan hệ.

Norris thậm chí cũng chưa lên tiếng chính thức về chuyện tình cảm với Alix Earle

Nhà vô địch F1 kín tiếng chuyện tình cảm

Sinh năm 1999 tại Bristol (Anh), Norris được xem là một trong những ngôi sao sáng nhất của Formula 1 hiện nay. Gia nhập McLaren từ năm 2019, anh giành chức vô địch thế giới đầu tiên vào mùa giải 2025 và vẫn gắn bó với đội đua Anh bằng một hợp đồng dài hạn.

Trái ngược với hình ảnh sôi nổi trên đường đua, Norris khá kín tiếng về đời tư. Anh từng hẹn hò người mẫu Bồ Đào Nha Luisinha Oliveira, sau đó có mối quan hệ với nữ diễn viên Margarida Corceiro trước khi cả hai được cho là chia tay vào đầu năm 2026.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Norris cũng cởi mở chia sẻ về những áp lực tinh thần khi thi đấu ở Formula 1 và từng hợp tác với tổ chức sức khỏe tâm thần Mind để nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Hiện tại, giữa lúc những tin đồn tình ái liên tiếp xuất hiện, Norris vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Vì vậy, câu chuyện "yêu cô chị nhưng tình tứ cả với cô em" mới dừng ở mức đồn đoán từ các nguồn tin giải trí, thay vì một mối quan hệ đã được xác nhận.