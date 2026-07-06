Đua xe F1, British GP: Leclerc giành chiến thắng, Antonelli nhận cái kết đắng

Cuộc đua xe Lego mở màn ngày Chủ nhật đã góp phần giải tỏa mọi căng thẳng trước sự kiện chính. Trước thềm thời điểm xuất phát, Stroll đã nhận án phạt sau khi sử dụng động cơ mới. Gasly phải xuất phát tại vị trí thứ 15 do án được đưa ra sau phiên phân hạng.

Toàn bộ 22 chiếc xe đều sẵn sàng với bộ lốp C2 mới. Chiến thuật 1 dừng được đánh giá là hiệu quả, trong trường hợp cuộc đua diễn ra suôn sẻ. Alonso gặp phải sự cố trong vòng khởi động, và đã phải tham gia xuất phát từ đường pit.

Ferrari bứt tốc vươn lên dẫn đầu cuộc đua

Leclerc có xuất phát thần tốc và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Ferrari có sự khởi đầu hoàn hảo, khi Hamilton cũng tận dụng sai lầm của Antonelli để vươn lên vị trí thứ 2. Russell tập trung toàn lực phòng thủ trước bộ đôi Red Bull. Ở phía sau, Piastri có va chạm với Lawson, và cánh gió của chiếc McLaren nhận thiệt hại nặng nề. Albon cũng có va chạm với Bearman.

Tay đua Williams nhận án phạt 10 giây sau vụ va chạm. Verstappen vượt qua Hadjar cho vị trí thứ 5. Ở phía trước, Hamilton nhận án phạt 5 giây do chiếc xe đã di chuyển trước khi có tín hiệu xuất phát. Với án treo trước mắt, tay đua người Anh tìm cách tạo nên lợi thế cho người đồng đội ở phía trước.

Vòng 11, Antonelli tấn công tại Copse, và thành công vươn lên vị trí thứ 2, tiếp tục cuộc truy đuổi. Trái lại, Russell lại chịu áp lực từ Verstappen ở phía sau. Vòng 17, Verstappen vươn lên tại Copse, và toàn lực chặn mọi góc phản công, trước khi chuyển hướng vào đường pit. Tay đua Red Bull trở lại tại vị trí thứ 7 với bộ lốp Hard mới.

Piastri kết thúc cuộc đua đáng quên tại vị trí thứ 11

Hadjar theo bước người đồng đội. Tuy nhiên, tay đua người Pháp lại bị kẹt phía sau Bortoleto, và lợi thế overcut sẽ thuộc về Norris. Xe an toàn ảo được kích hoạt, khi một chiếc ô của khán giả đã lạc vào đường đua. Red Bull thở phào sau khi cờ xanh nhanh chóng xuất hiện trở lại. Vòng 24, Hamilton và Russell vào pit. Nhờ án phạt của đối thủ, Russell vươn lên vị trí thứ 5 sau khi chuyển sang bộ lốp C1 mới.

Hai tay đua người Anh đem tới màn cạnh tranh mãn nhãn tới cho khán giả nhà. Hamilton giành lấy vị trí tại Brooklands, nhưng Russell lại tiếp tục phản công tại Copse. Tuy nhiên, Mercedes đã phát hiện vấn đề với bộ lốp trên chiếc xe số 63. Với nguy cơ vi phạm tiêu chuẩn, cũng như sự an toàn, Russell chuyển sang bộ lốp C1 khác, và trở lại vị trí thứ 7.

Vòng 36, Antonelli vào pit, trở lại với lợi thế lốp 10 vòng, và khoảng cách chỉ 7,5 giây với chiếc xe dẫn đầu đoàn. Hamilton trở lại top 3 sau khi vượt qua Verstappen trên Wellington Straight. Vòng 39, VSC được kích hoạt khi Hulkenberg đã dừng lại tại Copse. Verstappen, Norris, Hadjar đều tận đụng cơ hội thay lốp.

Cả hai chiếc Mercedes đều gặp vấn đề trong cuộc đua

Vòng 41, Antonelli đã rút ngắn khoảng cách xuống dưới 4 giây, nhưng chiếc xe lại gặp vấn đề. Sau những nỗ lực tìm lỗi, và 2 lượt pit, Antonelli trở lại cuộc đua tại vị trí thứ 10, với quyết tâm hoàn thành cuộc đua. Tuy nhiên, mọi hi vọng ghi điểm, dù chỉ là 1 điểm, đã bị dập tắt khi tay đua người Ý phải nhận thêm án phạt 5 giây do vi phạm giới hạn đua.

Vòng 48, Verstappen mất lái tại Stowe, và chiếc xe kẹt lại trên bãi sỏi. Safety Car tiến vào đường đua, và phần lớn các tay đua đều chuyển sang bộ lốp Soft cho những vòng cuối cùng. Russell quyết định không hành động theo đám đông, và vượt qua Hamilton cho vị trí thứ 2.

Safety Car dẫn đoàn đua băng qua vạch đích, và Leclerc có được chiến thắng đầu tiên tại Silverstone. Lần lượt phía sau đó là Russell, Hamilton, Norris, Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Anotnelli, và Colapinto. Án phạt của tay đua Mercedes khiến anh nhận vị trí thứ 16 chung cuộc, và Gasly lọt vào top 10.

Top 10 tại British GP 2026

Từ một chiến thắng trong tầm tay, tới vị trí thứ 16 chung cuộc, lợi thế dẫn đầu của Antonelli hiện chi còn 25 điểm. Một kết quả trắng tay tiếp theo có thể khiến cục diện cuộc đua vô địch đảo chiểu trước khi F1 bước vào kì nghỉ hè. Đón xem double-header châu Âu khép lại một nửa đầu mùa giải 2026, khởi đầu với Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2026 diễn ra từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 07.