Kết quả futsal ĐT Việt Nam - Afghanistan: Chiến thắng nghẹt thở, minh oan penalty

Sau chiến thắng đậm trước New Zealand, ĐT futsal Việt Nam tiếp tục có một màn trình diễn áp đảo trước đối thủ tiếp theo ở giải Continental Futsal Championship là Afghanistan. Chỉ sau 2 phút Thịnh Phát đã được Nhan Gia Hưng dọn cỗ để anh lừa qua thủ môn ghi bàn, và trong những phút tiếp theo rất nhiều cơ hội tiếp tục xuất hiện nhưng các cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều.

Tuyển futsal Việt Nam có được thắng lợi khá vất vả trước Afghanistan

Afghanistan trong khi đó bắt đầu chơi tốt lên và có một số cơ hội khá nguy hiểm, thậm chí họ đã có một cơ hội mười mươi sau khi Châu Đoàn Phát mất bóng ngay trước cầu môn Việt Nam, nhưng đối thủ vẫn bỏ lỡ. Tình trạng hồi hộp này tiếp tục kéo dài sang hiệp 2 khi thủ môn của Afghanistan có pha cứu thua kép xuất sắc trước 2 cơ hội liên tiếp của Thái Huy và Đoàn Phát.

Nhưng đến phút 27 mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng hơn, Đoàn Phát đá biên và Thái Huy đã có cú sút căng chạm cầu thủ Afghanistan đổi hướng đi vào lưới. Dẫn 2-0, ĐT Việt Nam rút xuống chơi phản công, nhưng Afghanistan sống dậy hy vọng ở phút 35 từ quả penalty sau khi thủ môn Hồ Văn Ý phải phạm lỗi với cầu thủ đội bạn trong một pha thoát xuống.

Ngay sau đó Thịnh Phát có pha bỏ lỡ trước lưới trống khá khó tin, và suýt nữa đã có một quả penalty đến với Afghanistan nhưng ĐT Việt Nam thoát hiểm do video quay chậm minh oan cho pha "chạm tay" của Đoàn Phát. Afghanistan tràn lên đá power-play ở 2 phút cuối và các cầu thủ Việt Nam đã thở phào ở phút cuối sau một cú đá chệch cột dọc của đối phương, qua đó bảo toàn chiến thắng nghẹt thở 2-1.

Tỷ số trận đấu: Việt Nam 2-1 Afghanistan.

Ghi bàn:

- Việt Nam: Thịnh Phát 2', Thái Huy 27'

- Afghanistan: Hooseni 35' (pen)