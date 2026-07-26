Đua xe F1, Hungarian GP: Norris đánh bại Ferrari và giành pole tại Hungaroring

Một giờ cuối cùng để hoàn thiện và đưa chiếc xe vào phiên phân hạng trước mắt. Colapinto, Stroll, những tay đua phải theo dõi từ đường pit trong phần lớn thời gian ngày thứ 6, đã nhanh chóng xuất hiện trên đường đua.

Khoảng thời gian quý giá đó tiếp tục bị rút ngắn, khi Pérez gặp sự cố và phải dừng lại tại góc cua thứ 2. Cờ xanh được phất lên với 34 phút còn lại của FP3, và phiên chạy bước vào màn mô phỏng phân hạng, với bộ lốp C5 xuất hiện chủ yếu trên đường đua.

Norris bứt phá và dẫn đầu bảng xếp hạng với thời gian 1 phút 17,939 giây, dẫn trước Hamilton và Antonelli. Leclerc xếp thứ 4, phía sau đó là Piastri, Russell, hai tay đua Red Bull, cùng với Lawson và Hulkenberg nằm trong top 10.

Thứ tự xuất phát cho Monaco GP 2026

Là một phiên bản “Monaco mở rộng”, phiên phân hạng tại Hungaroring có thể định đoạt được kết quả cuối cùng của cuộc đua. Ferrari bước vào Q1 với bộ lốp C4 trong những lượt chạy đầu tiên, và Hamilton đã ghi danh vị trí dẫn đầu với thời gian 1 phút 18.73 giây.

Cột mốc đó nhanh chóng bị đánh bại bởi Verstappen và Antonelli, trước khi Norris bứt phá với thành tích 1 phút 18,277 giây. Ở phía sau, Alonso như được lột xác khi vươn lên tới vị trí thứ 12, trong khi Bearman, Albon, Sainz, Bottas, Pérez, và Bortoleto nằm ngoài top 16.

Sau khi bị hủy kết quả trong lượt chạy đầu, Bortoleto dễ dàng bứt phá vào top 16, đẩy Stroll xuống và bị loại tại vị trí thứ 20, cùng với Bearman, Sainz, Albon, Bottas, và Pérez.

Alonso lần đầu tiên vượt qua Q1 trong mùa giải 2026

Alonso lần đầu tiên lăn bánh tại Q2 trong mùa giải này. Tuy nhiên, khoảng cách tới top 10 vẫn còn quá xa đối với chiếc AMR26. Hamilton dẫn đầu với thành tích 1 phút 17,931 giây, trên bộ lốp Soft, sau khi Hadjar mắc lỗi và khiến lá cờ vàng xuất hiện trong chốc lát.

Trái lại, Antonelli bị hủy kết quả lượt chạy đầu tiên, và bị kẹt ngoài top 10 cùng Gasly, Colapinto, Ocon, Bortoleto, Hadjar với một cơ hội cải thiện duy nhất. Hadjar dễ dàng bứt phá lên đầu bảng xếp hạng với thời gian 1 phút 17,872 giây, trước khi Norris giành lại một lần nữa với cách biệt 0,416 giây.

Antonelli thoát thân và vươn lên vị trí thứ 6. Leclerc vươn lên vị trí thứ 2 trước Hamilton. Ở phía sau, Lawson bị loại tại vị trí thứ 11, cùng với Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon, và Alonso.

Lindblad tiếp tục xuất sắc lọt vào Q3

Những tay đua còn lại đều nhắm tới sự tiến hóa của đường đua để có lợi thế trong cuộc đấu cuối cùng này. Hamilton tạm dẫn đầu khi Norris đã có sơ suất tại góc cua cuối cùng. Trong khi đó, Antonelli và Russell đều cách xa top dẫn đầu, tại vị trí thứ 5 và thứ 7.

Hai ứng cử viên có chiến thuật khác nhau trong lượt chạy cuối, với Hamilton dẫn đầu đoàn, trong khi Norris lại tận dụng tối đa thời gian và cán đích cuối cùng. Tay đua Hamilton không thể cải thiện, và đồng thời chặn đứng đường đua của Piastri ngay sau đó. Verstappen mất lái tại góc đua cuối cùng, nhưng anh kịp thời rời đi để Norris vươn lên vị trí số 1 với thành tích 1 phút 17,207 giây.

Russell cũng gặp sự cố và phải dừng lại trước góc cua thứ nhất. Chung cuộc, Norris sẽ xuất phát đầu tiên trước Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell, Antonelli, Hadjar, Lindblad, và Hulkenberg. Trong đó, Hamilton và Antonelli đều phải nhận án phạt do nhưng vi phạm trong phiên phân hạng.

Thứ tự xuất phát cho Hungarian GP 2026

Nhà đương kim vô địch một lần nữa trở lại vị trí pole. McLaren đã có chiến thắng 1-2 trong 2 năm liên tiếp. Liệu họ có thể tiếp tục giữ đà thắng tại Hungaroring này? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 20g00 ngày 26 tháng 7.