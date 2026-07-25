Đua xe F1, thử nghiệm Hungarian GP: Aston Martin ra mắt 16 nâng cấp mới, Ferrari làm chủ hai phiên chạy đầu tiên

FP1: Leclerc nhanh nhất trước khi gặp sự cố ở phút cuối

Charles Leclerc (Ferrari) đã thiết lập tốc độ nhanh nhất trong buổi thử nghiệm mở màn tại Budapest. Tay đua người Monaco cán mốc 1 phút 19,075 giây, bỏ xa Max Verstappen (Red Bull) tới nửa giây trước khi chiếc xe của anh gặp sự cố cơ khí và phải dừng lại ngay lối vào pit lane trong 10 phút cuối.

Aston Martin mang đến 16 chi tiết nâng cấp mới tại Hungary.

Nhằm thử nghiệm các gói nâng cấp quy mô lớn cho chặng đua đánh dấu cột mốc lần thứ 40 tổ chức của Hungarian Grand Prix, toàn bộ các đội đua đã lập tức ra đường đua ngay khi đèn xanh xuất hiện. Phiên chạy này có sự góp mặt của 5 tay đua tân binh, nổi bật là Frederic Vesti lái thay cho Kimi Antonelli – tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân cho Mercedes. Bên cạnh đó là Leonardo Fornaroli (McLaren), Paul Aron (Alpine), Ryo Hirakawa (Haas) và Colton Herta (Cadillac).

Ở những phút đầu với lốp Trung bình (Medium), George Russell (Mercedes) lập cột mốc đầu tiên trước khi bị Leclerc ‘hạ bệ’. Verstappen dù phàn nàn rằng "việc về số tệ chưa từng thấy" vẫn kịp vượt lên dẫn đầu với thời gian 1 phút 20,788 giây. Leclerc sau đó phản công bằng mốc 1 phút 20,287 giây. Lần lượt Lewis Hamilton (Ferrari), Colton Herta (Cadillac) và Alex Albon (Williams) đều gặp khó khăn với hệ thống treo quá cứng hoặc bị phanh khóa bánh tại cua 1.

Các tay đua đi tìm giới hạn tại Hungaroring.

Trước mốc 30 phút, Russell là người tiên phong chuyển sang lốp Mềm (Soft) và lập tức lập kỷ lục mới 1 phút 20,066 giây. Tuy nhiên, Verstappen nhanh chóng vượt qua thành tích này với mốc 1 phút 19,559 giây. Ngay sau đó, Leclerc có vòng chạy ấn tượng bằng hợp chất lốp Soft để chốt hạ P1 với thời gian 1 phút 19,075 giây, tạo khoảng cách tới 0,5 giây so với Verstappen.

Khi phiên chạy còn hơn 20 phút, Lance Stroll gặp sự cố hỏng hệ thống treo sau bên trái trên chiếc Aston Martin nâng cấp, khiến xe bị xoay vòng tại cua 3 và buộc buổi FP1 phải tạm dừng.

Khi cờ xanh quay trở lại trong 17 phút cuối, các đội tiếp tục chạy mô phỏng phân hạng. Tuy nhiên, đến phút thứ 53, một bộ phận trên chiếc Ferrari của Leclerc bị hỏng ở cua 13. Anh cố gắng lết xe về đến lối vào pit lane trước khi phải kết thúc sớm lượt chạy.

Stroll gây ra tình huống cờ đỏ duy nhất tại FP1.

Dù gặp sự cố, Leclerc vẫn giữ vững vị trí số 1, Verstappen xếp thứ 2, trên Hamilton và Isack Hadjar (Red Bull). Russell xếp thứ 5, theo sau là Gabriel Bortoleto (Audi), tân binh Vesti, Nico Hulkenberg (Audi) và bộ đôi Racing Bulls (Arvid Lindblad và Liam Lawson).

Lando Norris chỉ đứng thứ 11 sau khi chạy rộng qua gờ giảm tốc cua 11. Đương kim vô địch F2 Leonardo Fornaroli (chạy thay Piastri) đứng P16 trong phiên thử nghiệm thiết kế cánh gió sau mới. Các vị trí cuối bảng thuộc về Sergio Perez, Aron, Herta, Stroll và Carlos Sainz.

FP2: Hamilton đánh bại Leclerc trong buổi tập đầy thách thức

Hamilton đã khép lại ngày thứ 6 tại Budapest ở vị trí dẫn đầu, xuất sắc đánh bại người đồng đội Charles Leclerc và Lando Norris của McLaren trong buổi tập tự do thứ hai.

McLaren không dưới 1 lần mắc lỗi tại FP2.

Các tay đua chính thức như Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Ollie Bearman và Valtteri Bottas đều quay trở lại sau khi nhường ghế cho tân binh ở FP1. Tuy nhiên, Lance Stroll vắng mặt do chiếc Aston Martin của anh không kịp sửa chữa sau sự cố gãy hệ thống treo trong buổi sáng.

Trong giai đoạn đầu chạy lốp Medium, bộ đôi Ferrari sớm khẳng định sức mạnh khi Leclerc lập mốc 1 phút 20,103 giây, trước khi Hamilton nhanh hơn 0,4 giây. Trái lại, tốc độ gió lớn tại Hungaroring đã gây ra vô vàn khó khăn cho các tay đua khác.

Pierre Gasly (Alpine) bức xúc báo cáo qua radio: "Chiếc xe có gì đó rất sai, nó thực sự quá tệ ở cua 12. Phía trước xe dường như đã hỏng." Russell (Mercedes) than phiền chiếc xe "rất kinh khủng và hoàn toàn mất cân bằng", trong khi Antonelli ngạc nhiên khi suýt trượt xe hai lần trong các tình huống phanh. Leclerc cũng liên tục phanh khóa bánh tới 3 lần trong 20 phút đầu và phải quay về garage kiểm tra.

Vụ tai nạn của Colapinto.

Chuyển sang lượt chạy mô phỏng phân hạng bằng lốp Soft, Lando Norris vọt lên dẫn đầu với thời gian 1 phút 19,228 giây. Ngay khi Antonelli đang chuẩn bị ‘đáp trả’, cờ đỏ đã phải xuất hiện do tai nạn của Franco Colapinto. Tay đua người Argentina bị mất lái ở góc cua cuối cùng do độ bám quá thấp và lao thẳng đuôi xe vào rào chắn, khiến đội ngũ kỹ sư Alpine phải đối mặt với một đêm sửa chữa xe vất vả.

Khi đường đua mở lại, Ferrari chứng minh họ là đội đua đáng gờm nhất tại Hungaroring lúc này. Leclerc lập mốc 1 phút 18,877 giây để đòi lại P1, nhưng Hamilton nhanh chóng vượt qua với thành tích 1 phút 18,729 giây (nhanh hơn đồng đội 0,148 giây). Đây cũng là vòng chạy nhanh nhất trong ngày, giúp Hamilton và Leclerc chốt hạ vị trí số 1 và 2 ở FP2.

Antonelli gặp nhiều khó khăn tại FP2.

Norris bất ngờ xếp hạng 3 còn Verstappen cán đích vị trí thứ 4 cho Red Bull (dù bị ảnh hưởng do cán phải mảnh vỡ văng ra từ xe của Alonso), xếp trên Russell, Hadjar và Lawson. Piastri nhanh thứ 8, Nico Hulkenberg (Audi) và Lindblad (Racing Bulls) hoàn thành top 10. Kimi Antonelli do bị ảnh hưởng bởi cờ đỏ nên ngậm ngùi chấp nhận vị trí P13 bỏ ngỏ kết quả nhanh nhất mà anh có thể dành được t

Kết quả chi tiết hai phiên chạy đầu tiên chặng Hungarian GP 2026:

FP1.

FP2.