Bóng chuyền nữ Việt Nam "thay máu": Kim Thanh tái xuất, HLV Ngọc Hoa lần đầu ngồi "ghế nóng"

💥 Kim Thanh tái xuất, nhiều vị trí được thay đổi

Ngay sau khi khép lại chặng 1 SEA V.Cup 2026 bằng thất bại 0-3 trước Thái Lan ở trận chung kết trên sân nhà, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhanh chóng công bố danh sách tham dự chặng 2 diễn ra từ ngày 7-9/8 tại Thái Lan.

Kim Thanh tái xuất tuyển quốc gia, hàng loạt nhân sự được thay đổi sau chặng 1

Điểm đáng chú ý nhất là sự trở lại của đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh. Không chỉ sở hữu lối chơi giàu sức mạnh, Kim Thanh còn được đông đảo người hâm mộ yêu mến nhờ ngoại hình nổi bật. Cô sẽ cùng Đoàn Thị Xuân đảm nhận vị trí đối chuyền của tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục chặng đấu tiếp theo.

Bên cạnh đó, chủ công giàu kinh nghiệm Đinh Thị Thúy cũng góp mặt trong danh sách sang Thái Lan. Ở chiều ngược lại, ban huấn luyện quyết định để một số gương mặt chủ lực nghỉ ngơi nhằm phân bổ lực lượng hợp lý.

Đáng chú ý là trường hợp của Vi Thị Như Quỳnh. Dù vừa được bầu chọn là chủ công xuất sắc nhất chặng 1 SEA V.Cup 2026, tay đập sinh năm 2002 vẫn không góp mặt ở chặng đấu tiếp theo. Hai VĐV Nguyễn Uyên và Trà My cũng được nghỉ ngơi. Tại vị trí phụ công, Lê Thùy Linh và Lý Thị Luyến sẽ thay thế Lê Như Anh cùng Lê Thanh Thúy. Trong khi đó, chuyền hai trẻ Đinh Thị Vân được trao cơ hội thay cho Yến Nhi.

🚀 HLV Ngọc Hoa lần đầu dẫn dắt tuyển quốc gia

Không chỉ thay đổi lực lượng thi đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn có sự điều chỉnh đáng chú ý trên băng ghế huấn luyện.

HLV Ngọc Hoa có lần đầu dẫn dắt tuyển nữ quốc gia, nhận kỳ vọng sau chặng 1 không thành công

Theo đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ không cùng đội sang Thái Lan dự chặng 2 SEA V.Cup. Thay vào đó, cựu phụ công huyền thoại Nguyễn Thị Ngọc Hoa được giao trọng trách HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Hoa trực tiếp đảm nhận vai trò HLV trưởng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại một giải đấu quốc tế. Trước đó, cô là HLV trưởng đội tuyển U18 nữ Việt Nam và đồng thời làm trợ lý cho HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trong đợt tập huấn của đội tuyển quốc gia.

Được biết, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ ở lại Việt Nam để tiếp tục huấn luyện nhóm VĐV không tham dự chặng 2 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hai giải đấu quan trọng phía trước là giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á và ASIAD 2026.

Sau thất bại trước Thái Lan ở chặng 1, người hâm mộ kỳ vọng những sự điều chỉnh về nhân sự cũng như ban huấn luyện sẽ mang đến làn gió mới cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.