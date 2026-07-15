Đua xe MotoGP - German GP: Điểm 10 cho Marc Marquez, cánh cửa vô địch "mở toang"

Moto3: Tân binh đánh bại ứng viên vô địch ‘nặng ký’ ở vòng cuối cùng

Cuộc đua chính Moto3 tại Sachsenring đã khép lại bằng màn so tài đỉnh cao và kịch tính đến tận những mét đường cuối cùng. Tân binh Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) đã bảo vệ thành công lợi thế pole để giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải sau cuộc chiến tay đôi nghẹt thở với Maximo Quiles.

Tân binh Brian Uriarte có chiến thắng thứ 2 trong sự nghiệp

Ngay sau khi xuất phát, Uriarte sớm chiếm ưu thế với vị trí P1. Cuộc đua nhanh chóng bước vào giai đoạn ‘thanh lọc’ khi hàng loạt tai nạn xảy ra, mở đầu là vụ va chạm ở vòng 2 khiến Valentin Perrone phải bỏ cuộc. Đến giữa chặng, một nhóm 5 tay đua hoàn toàn tách tốp ở nhóm đầu. Biến cố tiếp tục xảy ra ở vòng 12 khi ứng viên podium Alvaro Carpe suýt ngã xe và tụt xuống vị trí thứ 11. Đến vòng 15, chính Uriarte mắc sai lầm chạy rộng ở cua 2, để Quiles vượt qua, trước khi đòi lại ngôi đầu chỉ vài góc cua sau đó.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những vòng cuối khi Quiles và Uriarte liên tục áp sát và chạy ở giới hạn tối đa của chiếc xe nhằm tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Dù Quiles đã dồn toàn lực tấn công ở phân đoạn cuối cùng, Uriarte vẫn phòng thủ vô cùng kiên cường và chuẩn xác để cán đích đầu tiên, qua đó chính thức vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tổng.

Ở cuộc chiến giành vị trí cuối cùng trên podium, Matteo Bertelle có pha núp gió đẳng cấp ngay trên đoạn đường thẳng về đích để đánh bại Marco Morelli. Tân binh Rico Salmela cũng có ngày thi đấu chói sáng khi cán đích ở vị trí thứ 5. Dù hụt chiến thắng, kết quả này vẫn giúp Quiles thiết lập khoảng cách áp đảo lên tới 104 điểm trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.

Moto2: Ortola đánh bại Holgado để giành chiến thắng

Ngay sau khi xuất phát, tận dụng lợi thế pole, Ivan Ortola đã có pha xử lý tốt để dẫn dắt đoàn đua. Giai đoạn đầu chặng chứng kiến sự ổn định của nhóm đầu khi Ortola, Daniel Holgado và Izan Guevara tạo thành thế ‘chân kiềng’ vững chắc. Ngược lại, người dẫn đầu BXH Manuel Gonzalez có khởi đầu chật vật và bị đẩy xuống vị trí thứ 5, báo hiệu một ngày thi đấu đầy giông bão.

Ortola giành chiến thắng cuộc đua Moto2

Ở vòng 17, David Alonso thực hiện cú vượt người ngoạn mục trước Senna Agius để chiếm vị trí thứ 4. Tuy nhiên, ngay ở vòng tiếp theo tại cua 3, nhà vô địch chặng Hà Lan đã gặp phải tai nạn kinh hoàng, buộc phải bỏ cuộc sớm và đón nhận “gáo nước lạnh” trong cuộc đua giành danh hiệu vô địch thế giới.

Trong 4 vòng cuối, cuộc đua giành ngôi vương biến thành màn đấu trí song mã giữa Ortola và Holgado. Bất chấp áp lực nghẹt thở từ Holgado, Ortola đã phô diễn kỹ năng phòng thủ vô cùng kín kẽ và chuẩn xác để bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu cho đến khi cán đích.

Ở nhóm sau, Izan Guevara thong thả cán đích ở vị trí thứ 3 để giành podium quý giá. Tân binh người Nhật Bản Taiyo Furusato có màn lội ngược dòng không tưởng ở những vòng cuối khi đánh bại Manuel Gonzalez và chỉ chịu về sau Senna Agius (P4) với cách biệt vỏn vẹn 0,059 giây. Với việc chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 – kết quả tệ nhất từ đầu mùa giải đến nay, Manuel Gonzalez dù vẫn giữ vững ngôi đầu bảng nhưng đã bị Izan Guevara rút ngắn khoảng cách xuống còn 51,5 điểm trước khi bước vào chặng đua tại Anh.

MotoGP: Bezzecchi gặp chấn thương, M.Marquez tiếp tục làm chủ Sachsenring

Cuộc đua MotoGP Sprint một lần nữa khẳng định vị thế "Vua trường đua" của Marc Marquez khi anh chuyển hóa thành công vị trí pole thành chiến thắng kịch tính.

Bezzecchi nghỉ thi đấu tại Đức vì chấn thương

Marc Marquez bảo toàn lợi thế dẫn đầu khi xuất phát. Anh cùng em trai Alex Marquez và Fabio Di Giannantonio tạo thành nhóm ba tách tốp hoàn toàn. Ở giai đoạn cuối, Alex Marquez kiên cường rút ngắn khoảng cách xuống còn 0,337 giây và cùng Diggia tạo áp lực nghẹt thở. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã giúp M.Marquez bảo vệ thành công ngôi đầu. Alex Marquez và Diggia hoàn tất bục podium.

Phía sau, Ai Ogura và Raul Fernandez lần lượt cán đích P4 và P5. Vị trí thứ sáu thuộc về Jorge Martin. Tay lái còn lại của Aprilia, Marco Bezzecchi đã gặp phải chấn thương gãy xương đòn trái trong lượt chạy phân hạng và nghỉ toàn bộ chặng đua tại Đức.

Kịch bản tương tự diễn ra ở cuộc đua chính. Tận dụng lợi thế pole, M. Marquez có pha xuất phát hoàn hảo để duy trì vị trí dẫn đầu suốt 30 vòng đua. Anh xuất sắc giành chiến thắng thứ 10 tại đây, đồng thời đánh dấu cột mốc 102 chiến thắng trong sự nghiệp.

Ogura áp sát ngôi đầu của Martin

Trái ngược lại, ngày Chủ Nhật tại Đức chứng kiến thảm họa của các tên tuổi lớn của Ducati. Đầu chặng, ứng viên Fabio Di Giannantonio (VR46) ngã ngựa ở cua 10 khi đang xếp thứ 5. Đến vòng thứ 9, đến lượt Alex Marquez chịu chung số phận tại cua 13 khi đang thi đấu rất ổn định ở P2. Những tai nạn liên tiếp này đã dọn đường cho bộ đôi của đội đua Trackhouse là Ai Ogura và Raul Fernandez vươn lên chiếm lĩnh các vị trí podium.

Nửa sau chặng đua chứng kiến phong độ hủy diệt của Ai Ogura. Sau khi bảo vệ thành công vị trí trước áp lực của Pedro Acosta (người về thứ 4 đầy quả cảm sau phẫu thuật), tay đua Nhật Bản đã thực hiện cú vượt gọn gàng trước người đồng đội Raul Fernandez tại cua 1 ở những vòng cuối để chiếm vị trí P2, mang về podium kép GP thứ hai liên tiếp cho đội đua Mỹ.

Ở nhóm sau, cuộc chiến giữa hai nhà vua năm 2023 và 2024 kết thúc với Jorge Martin đánh bại Francesco Bagnaia với cách biệt vỏn vẹn 0,123 giây để giữ lại vị trí thứ 5.

Marquez cân bằng thành tích 10 chiến thắng ở một đường đua của Giacomo Agostini

Chung cuộc, Marc Marquez thống trị tuyệt đối để lên ngôi vương tại Sachsenring, giúp anh thu hẹp khoảng cách điểm số và vươn lên vị trí P3 trên bảng xếp hạng tổng. Với vị trí Á quân, Ai Ogura chính thức vươn lên vị trí thứ hai trên BXH cá nhân, thu hẹp khoảng cách với Martin xuống còn 14 điểm mong manh trước khi toàn thể MotoGP bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài ba tuần và tái khởi động tại Silverstone (Anh).

Kết quả chi tiết chặng đua German GP 2026

BXH cá nhân sau chặng 11