ĐT Việt Nam ăn mừng đại thắng Indonesia, Xuân Mạnh hôn chiếc áo may mắn của thầy Kim

Chiến thắng 3-0 ngay trên đất Indonesia đã mở toang cánh cửa vào bán kết AFF Cup cho ĐT Việt Nam

Thầy trò HLV Kim Sang Sik do đó tỏ ra vô cùng rạng rỡ sau trận, tay bắt mặt mừng

Xuân Mạnh thậm chí hôn lên chiếc áo đen "may mắn" của thầy Kim. HLV Kim Sang Sik tiết lộ ông đã vứt đi cái áo trắng ông mặc ở trận hòa Singapore

Patrik Lê Giang tiếp tục vững vàng trong khung thành, vẫn chưa thủng lưới bàn nào

Việt Anh và Hai Long cười hết cỡ sau những màn trình diễn xuất sắc

Xuân Son ghi bàn thứ 3 để đặt dấu chấm hết cho hy vọng gỡ điểm của Indonesia

Lê Phạm Thành Long đóng vai trò then chốt trong thể hiện ấn tượng của tuyến giữa ĐT Việt Nam

Trung Kiên chụp ảnh cùng Hoàng Đức

Cả đội ra cảm ơn và chia vui cùng các khán giả đã lặn lội tới cổ vũ

Bức ảnh kỷ niệm chiến thắng với các fan ở phía sau