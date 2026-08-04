ĐT Việt Nam ăn mừng đại thắng Indonesia, Xuân Mạnh hôn chiếc áo may mắn của thầy Kim
Xuân Mạnh đã trao cho chiếc áo đen may mắn của HLV Kim Sang Sik một cái hôn sau thắng lợi đậm đà của ĐT Việt Nam trước Indonesia.
Chiến thắng 3-0 ngay trên đất Indonesia đã mở toang cánh cửa vào bán kết AFF Cup cho ĐT Việt Nam
Thầy trò HLV Kim Sang Sik do đó tỏ ra vô cùng rạng rỡ sau trận, tay bắt mặt mừng
Xuân Mạnh thậm chí hôn lên chiếc áo đen "may mắn" của thầy Kim. HLV Kim Sang Sik tiết lộ ông đã vứt đi cái áo trắng ông mặc ở trận hòa Singapore
Patrik Lê Giang tiếp tục vững vàng trong khung thành, vẫn chưa thủng lưới bàn nào
Việt Anh và Hai Long cười hết cỡ sau những màn trình diễn xuất sắc
Xuân Son ghi bàn thứ 3 để đặt dấu chấm hết cho hy vọng gỡ điểm của Indonesia
Lê Phạm Thành Long đóng vai trò then chốt trong thể hiện ấn tượng của tuyến giữa ĐT Việt Nam
Trung Kiên chụp ảnh cùng Hoàng Đức
Cả đội ra cảm ơn và chia vui cùng các khán giả đã lặn lội tới cổ vũ
Bức ảnh kỷ niệm chiến thắng với các fan ở phía sau
Indonesia đã quá bất ngờ với những sự điều chỉnh của HLV Kim Sang Sik và sớm vỡ trận.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/08/2026 23:49 PM (GMT+7)