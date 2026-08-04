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ĐT Việt Nam ăn mừng đại thắng Indonesia, Xuân Mạnh hôn chiếc áo may mắn của thầy Kim

Sự kiện: Việt Nam - Indonesia: Đại chiến Đông Nam Á Đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang Sik

Xuân Mạnh đã trao cho chiếc áo đen may mắn của HLV Kim Sang Sik một cái hôn sau thắng lợi đậm đà của ĐT Việt Nam trước Indonesia.

   

Chiến thắng 3-0 ngay trên đất Indonesia đã mở toang cánh cửa vào bán kết AFF Cup cho ĐT Việt Nam

Chiến thắng 3-0 ngay trên đất Indonesia đã mở toang cánh cửa vào bán kết AFF Cup cho ĐT Việt Nam

Thầy trò HLV Kim Sang Sik do đó tỏ ra vô cùng rạng rỡ sau trận, tay bắt mặt mừng

Thầy trò HLV Kim Sang Sik do đó tỏ ra vô cùng rạng rỡ sau trận, tay bắt mặt mừng

Xuân Mạnh thậm chí hôn lên chiếc áo đen "may mắn"&nbsp;của thầy Kim.&nbsp;HLV Kim Sang Sik tiết lộ ông đã vứt đi cái áo trắng ông mặc ở trận hòa Singapore

Xuân Mạnh thậm chí hôn lên chiếc áo đen "may mắn" của thầy Kim. HLV Kim Sang Sik tiết lộ ông đã vứt đi cái áo trắng ông mặc ở trận hòa Singapore

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ĐT Việt Nam đả bại Indonesia: "Ma thuật đen" của thầy Kim lừa đối thủ, "lừa" cả người hâm mộ
ĐT Việt Nam đả bại Indonesia: "Ma thuật đen" của thầy Kim lừa đối thủ, "lừa" cả người hâm mộ

Indonesia đã quá bất ngờ với những sự điều chỉnh của HLV Kim Sang Sik và sớm vỡ trận.

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/08/2026 23:49 PM (GMT+7)
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