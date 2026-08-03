Đại võ sư và cú nhảy 19m chấn động, tuyệt kỹ "khinh công" có thật ngoài đời?

Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, "khinh công" luôn là tuyệt kỹ khiến hàng triệu độc giả say mê. Những pha "Chạy trên ngọn cỏ" hay "Leo tường" giúp các đại hiệp bay lượn trên vách đá nhẹ tựa lông hồng. Suốt nhiều năm qua, người ta vẫn luôn tò mò: Liệu ngoài đời thực, khinh công có thực sự tồn tại, hay đó chỉ là những lời đồn thổi mượn danh "phim ảnh huyền thoại"?

"Đại sư khinh công" Trần Sư Hành

Câu trả lời đã được hé lộ một cách trần trụi nhưng không kém phần thực tế qua câu chuyện của Trần Sư Hành (Chen Shixing) người từng được truyền thông ví như "Đại sư khinh công" của phái Võ Đang. Xuất hiện trên sóng truyền hình trung ương với những pha bay tường bám vách chấn động, vị võ sư này cuối cùng đã chọn cách công khai những cú "lật xe" đau đớn ngoài đời thực của mình để chứng minh một sự thật: Không có nội công thần bí nào thắng được định luật vật lý.

"Đại sư khinh công" và cú nhảy 19 mét chấn động truyền hình

Trần Sư Hành sinh ra trong một gia đình luyện võ từ năm 7 tuổi, đến năm 11 tuổi chính thức bái sư vào phái Võ Đang. Nhiều năm rèn luyện, ông bắt đầu gây bão mạng xã hội Trung Quốc bằng hàng loạt video biểu diễn tuyệt kỹ nhảy bám tường. Trong video, võ sư Trần chỉ cần mượn lực từ một bức tường thẳng đứng là có thể nhẹ nhàng phóng lên đài cao 5-6 mét. Ông có thể dùng tay không bẻ gãy đũa, dùng kiếm dẻo đâm xuyên thân tre một cách kinh ngạc.

Đỉnh cao danh tiếng của Trần Sư Hành là khi Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thực hiện phóng sự về ông. Trước ống kính máy quay, vị võ sư này đã thực hiện màn hạ cánh từ đài cao 19 mét xuống đất. Bằng kỹ thuật nhảy phân đoạn 3 tầng liên tiếp, ông tiếp đất một cách trơn tru và hoàn toàn không bị thương, khiến hàng triệu khán giả sững sờ kinh ngạc, tin rằng khinh công huyền thoại đã thực sự bước ra đời thực.

Trần Sư Hành có nhiều màn biểu diễn hấp dẫn

Sự thật về "bí kíp khinh công"

Tuy nhiên, ngay sau khi bùng nổ danh tiếng, Trần Sư Hành phải đối mặt với không ít sự hoài nghi từ dư luận, nhiều người thẳng thừng gọi ông là "kẻ lừa đảo". Để đáp trả, ông chủ động mở các kênh mạng xã hội để giải mã một cách bình dân và thực tế nhất. Vị đạo sĩ Võ Đang thẳng thắn thừa nhận: "Khinh công hoàn toàn không có bất kỳ bí kíp võ học hay khẩu quyết nội công thần bí nào cả. Tất cả phải dựa trên khoa học và sự khổ luyện".

Dưới góc nhìn khoa học thể thao, bài tập rèn luyện khinh công thực chất chính là bộ môn Parkour (Chạy tự do) của phương Tây nhưng được bọc dưới lớp vỏ văn hóa đạo giáo. Giáo án mỗi ngày của Trần Sư Hành vẫn là nâng tạ, chạy việt dã hàng cây số, leo núi vác nặng để xây dựng lực bộc phát cho cơ đùi và cơ bắp chuối. Để nhảy cao và tiếp đất êm, võ sư phải buộc những bao cát nặng vào chân ròng rã nhiều năm trời, tập bật nhảy nhanh trên các hàng cọc gỗ.

Khi nhảy từ trên cao xuống, bí quyết không phải là "nội công bay bổng", mà là kỹ thuật co gập gối sát thân mình để phân tán áp lực của trọng lực, nếu thả lỏng hoặc tiếp đất sai tư thế, khớp gối và xương sụn sẽ gãy vỡ ngay lập tức.

Lời cảnh tỉnh từ nỗi đau thể xác

Để người đời không ảo tưởng về võ thuật truyền thống, Trần Sư Hành đã chủ động đăng tải một loạt video "hậu trường thất bại" đầy chân thực của chính mình. Khác xa với hình ảnh đạo mạo, bay lượn như thần tiên trên tivi, loạt video thực tế này cho thấy "đại sư" cũng biết đau như người thường.

Để có được một vài giây bay người lên đài cao trót lọt, Trần Sư Hành đã phải trả giá bằng vô số lần trượt chân, đập hông vào tường đá và ngã văng xuống đất ê ẩm cả người. Trong màn biểu diễn quyền phong bẻ đũa, ông từng đấm hụt mấy lần, tay đau điếng mà chiếc đũa vẫn trơ trơ. Thậm chí vào những ngày trời mưa đường trơn trượt, "Đại sư khinh công" cũng bị mất đà, ngã lộn nhào, sưng nề khớp chân và suýt gặp tai nạn nghiêm trọng nếu không có kỹ năng tự vệ.

Những cú ngã đau đớn này là câu trả lời đanh thép nhất của vị võ sư dành cho những ai đang ảo tưởng. Ông dùng chính những lần thất bại của bản thân để cảnh báo người bình thường tuyệt đối không được bắt chước theo vì rất dễ dẫn đến chấn thương gãy xương, nát chân, thậm chí tàn phế ngoài đời thực. Đại sư thì vẫn là con người, gân cốt có cứng đến đâu cũng không thể chống lại gia tốc trọng trường g = 9.8 m/s².

Những cú "lật xe" ngã ê ẩm trong hậu trường được chính võ sư công khai để cảnh báo người xem không tự ý bắt chước

Hình ảnh võ sư Võ Đang "ngã lộn nhào" trong hậu trường không làm giảm đi giá trị của ông, mà ngược lại, nó trả võ thuật về đúng vị trí khách quan của nó. Khinh công không giúp con người bay lên như chim, nhưng sự khổ luyện khoa học có thể giúp họ vượt qua những giới hạn thể chất thông thường.