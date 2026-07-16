Đua xe F1, Belgian GP: Thế hệ xe 2026 đối mặt với "bài kiểm tra" Spa-Francorchamps

Với chiều dài 7.004 km, đây là đường đua dài nhất trên lịch thi đấu F1 hiện tại và cũng là một trong những nơi được yêu thích nhất nhờ bề dày lịch sử (là một phần của giải F1 vô địch thế giới từ năm 1950).

Tổ hợp cua Eau Rouge lên dốc Raidillon danh tiếng tại Spa-Francorchamps

Cấu trúc trường đua Spa đặc trưng với những đoạn thẳng dài, những góc cua tốc độ cao và đặc biệt là có sự thay đổi cao độ lớn nhất trong toàn mùa giải. Sự khó lường của thời tiết nơi đây cũng là một yếu tố làm tăng thêm tính khắc nghiệt cho sự kiện vốn đã đòi hỏi khắt khe về cả kỹ thuật lẫn kỹ năng lái xe.

Trường đua nằm nép mình trong khu rừng Ardennes – nơi sở hữu một kiểu vi khí hậu rất đặc trưng so với phần còn lại của khu vực. Trong trường hợp thời tiết xấu, những đám mây mang theo mưa sẽ mất nhiều thời gian hơn để tan đi, khiến mặt đường luôn ẩm ướt và ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện đường đua.

Khi trời mưa, các tay đua thường xuyên gặp phải tình trạng một số đoạn đường thì khô ráo trong khi các đoạn khác vẫn ướt sũng. Điều này biến việc lựa chọn giữa lốp trơn (slick) và lốp trung gian (intermediate) – trở nên vô cùng nhạy cảm và cân não.

Thách thức kỹ thuật và lựa chọn lốp xe

Để đối phó với thử thách này, Pirelli đã mang đến các hợp chất lốp C2, C3 và C4. Spa-Francorchamps xếp vào nhóm những đường đua đòi hỏi nhiều nhất đối với lốp xe về mặt tải trọng và lực tác động, mặc dù chưa đến mức khắc nghiệt như Suzuka hay Silverstone.

Thông số kỹ thuật lốp tại Spa

Đoạn đường mang tính biểu tượng nhất chắc chắn là chuỗi góc cua kéo dài từ Eau Rouge lên dốc Raidillon. Tại đây, các góc cua nối tiếp rồi leo dốc, trước khi dẫn ra đoạn thẳng Kemmel dài. Phân đoạn này hiện đã được xẻ thêm các rãnh nhỏ trên bề mặt nhựa đường nhằm cải thiện khả năng thoát nước và tăng tầm nhìn cho các tay đua trong điều kiện đường ướt.

Mặt đường tại đây đã được trải nhựa lại hoàn toàn cách đây vài năm. Trong lượt chạy đầu tiên của chặng đua, mức độ bám đường tương đối thấp. Tuy nhiên, độ bám có thể được cải thiện nhờ chặng đua giải GT vừa diễn ra gần đây – cuộc đua 24 Hours of Spa đã để lại một lượng cao su đáng kể trên mặt đường.

Ba phân đoạn (sector) của trường đua mang những đặc tính hoàn toàn khác biệt và luôn là một bài toán thiết lập xe (set-up) đau đầu cho các đội đua:

- Phân đoạn 1: Là phân đoạn nhanh nhất, sở hữu đoạn thẳng dài nơi các pha vượt mặt diễn ra thường xuyên.

- Phân đoạn 2: Mang tính kỹ thuật cao hơn với các góc cua tốc độ trung bình, phần lớn là đổ dốc.

- Phân đoạn 3: Di chuyển mượt mà hơn với đoạn dốc lên thoai thoải.

Mùa giải năm nay, việc đưa vào áp dụng thiết kế khí động học mới được kỳ vọng sẽ giúp các đội dễ dàng tìm ra giải pháp dung hòa tối ưu về lực ép xuống (downforce). Các chiếc xe sẽ có thể chạy với downforce cao hơn ở các phân đoạn kỹ thuật, trong khi vẫn tận dụng được chế độ chạy straight-line trên các đoạn thẳng dài.

Kemmel Straight là nơi chứng kiến những pha vượt mặt mãn nhãn

Giống như những gì đã thể hiện ở Silverstone, khả năng quản lý và sạc pin hiệu quả cho power unit của các tay đua cũng sẽ đóng vai trò cực kỳ then chốt.

Nhiệt độ cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến cục diện và chiến thuật. Tại giải 24 Hours of Spa diễn ra vào cuối tháng 6, nhiệt độ mặt đường đã vượt quá 55°C. Với mức nhiệt cao như vậy, rất có thể hiện tượng xuống cấp lốp do quá nhiệt sẽ tăng lên, làm tăng khả năng các đội phải sử dụng chiến thuật hai lần dừng pit. Dù thế nào đi nữa, hai hợp chất lốp cứng nhất trong danh mục vẫn sẽ là những “nhân vật” chính trong cuộc đua ngày Chủ nhật.

Nhìn lại năm 2025

Cuộc đua năm ngoái đã bị trì hoãn hơn một giờ đồng hồ do trời mưa lớn. Sau vòng chạy khởi động, quy trình xuất phát đã phải tạm dừng vì tầm nhìn quá kém. Khi cuộc đua được tiếp tục sau 4 vòng chạy sau xe an toàn, chặng đua chính thức bắt đầu với việc tất cả các tay đua đều sử dụng lốp Intermediate. Từ vòng thứ 11 trở đi, tất cả các xe đều chuyển sang lốp Medium, ngoại trừ trường hợp duy nhất của Lando Norris chạy lốp Hard. Chỉ có 6 tay đua ở phía cuối đoàn xe thực hiện lần dừng pit thứ hai.

Michael Schumacher giành chiến thắng cuộc đua năm 2004 và chức vô địch F1 thế giới lần thứ 7

THỐNG KÊ

Số lần tổ chức: Sự kiện năm nay sẽ là lần thứ 71 chặng đua Belgian GP được diễn ra.

Địa điểm: Trường đua Spa-Francorchamps đã đăng cai 58 Grand Prix, ngoài ra chặng đua tại Bỉ cũng từng được tổ chức tại Zolder trong 10 năm và tại Nivelles 2 lần.

Tay đua thành công nhất: Huyền thoại Michael Schumacher đang nắm giữ kỷ lục với 6 chiến thắng. Tay đua người Đức đã giành được chiến thắng F1 đầu tiên trong sự nghiệp ngay tại Spa vào năm 1992 khi khoác áo đội Benetton. Lewis Hamilton và Ayrton Senna xếp ngay sau với cùng 5 chiến thắng.

Đội đua thành công nhất: Scuderia Ferrari dẫn đầu lịch sử giải đấu tại đây với 18 chiến thắng, nhiều hơn 3 lần so với đối thủ McLaren.

Sau thành công tại Silverstone, liệu Ferrari có tiếp tục duy trì được phong độ tại Spa hay Mercedes sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng? Hãy đón xem chặng đua Belgian GP 2026 với lịch trình sau:

Thứ 6, ngày 17/7/2026

FP1: 18:30 – 19:30

FP2: 22:00 – 23:00

Thứ 7, ngày 18/7/2026

FP3: 17:30 – 18:30

Vòng phân hạng: 21:00 – 22:00

Chủ nhật, ngày 19/7/2026

Cuộc đua chính: 20:00