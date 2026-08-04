Trực tiếp chuyển nhượng 4/8: Real Madrid ra giá Rodri thấp hơn đòi hỏi của Man City 25 triệu euro

Julian Alvarez trở lại tập với Atletico Madrid

Báo chí TBN cho hay tiền đạo Julian Alvarez sau khi trở về từ kỳ nghỉ hậu World Cup đã trở lại tập bình thường ở Atletico Madrid. Mặc dù đích thân nói ý định rời CLB nhưng Alvarez chưa tìm được bến đỗ mới, Barcelona được cho là đội săn đón anh nhưng thời gian qua họ đã phải chùn tay trước sự đe dọa pháp lý từ phía Atletico. Atletico thì quyết không bán và có vẻ cũng đã dọa sẽ trừng phạt Alvarez bằng kiện tụng nếu không tôn trọng hợp đồng.