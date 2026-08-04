Trực tiếp chuyển nhượng 4/8: Real Madrid ra giá Rodri thấp hơn đòi hỏi của Man City 25 triệu euro
Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng châu Âu hè 2026.
Theo tờ AS, vụ mua Rodri của Real Madrid đang gặp khúc mắc lớn là Real Madrid chỉ muốn trả tầm 50 triệu euro, nhưng Man City đã đòi con số 75 triệu euro và họ cũng không có vẻ sợ rằng Rodri sẽ rời CLB mùa hè năm sau dưới dạng tự do. Hai bên vẫn đang duy trì liên lạc và Rodri đã bày tỏ hy vọng được trở về Madrid.
Trong lúc có tin đồn Bruno Guimaraes sắp về Arsenal và hình ảnh quảng bá của anh ở Newcastle đang bị gỡ bỏ, mới đây đích thân Guimaraes đã đăng ảnh mình đang ở Malaga, địa điểm tập trung chuẩn bị mùa giải mới của Newcastle. Hiện Arsenal đã ra giá 100 triệu euro cho Guimaraes và bị Newcastle từ chối ngay, nhưng hai bên vẫn đang đàm phán mức giá mới.
Báo chí TBN cho hay tiền đạo Julian Alvarez sau khi trở về từ kỳ nghỉ hậu World Cup đã trở lại tập bình thường ở Atletico Madrid. Mặc dù đích thân nói ý định rời CLB nhưng Alvarez chưa tìm được bến đỗ mới, Barcelona được cho là đội săn đón anh nhưng thời gian qua họ đã phải chùn tay trước sự đe dọa pháp lý từ phía Atletico. Atletico thì quyết không bán và có vẻ cũng đã dọa sẽ trừng phạt Alvarez bằng kiện tụng nếu không tôn trọng hợp đồng.
Theo Sky Sports, Liverpool đã có đề nghị đầu tiên dành cho PSG để mua tiền đạo cánh Bradley Barcola khi đưa ra con số 100 triệu euro. Tuy nhiên PSG nhanh chóng khước từ và tỏ rõ ý định sẽ chỉ bán nếu được trả 170 triệu euro.
CLB Chelsea đã chính thức công bố tiền vệ Jordan Henderson gia nhập dưới dạng tự do từ Brentford với bản hợp đồng 2 năm. Henderson sẽ sớm tập trung cùng Chelsea để tập huấn chuẩn bị mùa giải mới, anh trước đó đã cùng ĐT Anh dự World Cup 2026.
Theo Goal.com, Jack Grealish đang trong tầm ngắm của Atletico Madrid và Al Hilal nhằm bổ sung một cầu thủ đá cánh giàu sức sáng tạo. Hiện Everton có vẻ đã bỏ cuộc với Grealish bởi dù hai bên đều muốn gắn bó với nhau cho mùa 2026/27, Man City được cho là đã đòi mức giá quá cao cho Grealish.
Báo chí Italia cho biết trung vệ Trevoh Chalobah đã chính thức chuyển sang Como với mức giá 30 triệu euro, ngoài ra Chelsea sẽ được Como trả thêm 6 triệu euro phụ phí nếu thành tích thi đấu tốt. Chalobah không nằm trong kế hoạch của HLV Xabi Alonso và Chelsea quá thừa trung vệ nên đã rao bán anh.
Những kết quả kém suôn sẻ ở loạt trận giao hữu khiến người hâm mộ Chelsea, Man City, Liverpool không khỏi lo lắng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/08/2026 02:31 AM (GMT+7)