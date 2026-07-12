Sao F1 chia tay bạn gái đẹp "như tiên", quấn quýt bên mỹ nhân mới suốt đêm

Mối quan hệ giữa ngôi sao đua xe Công thức 1 (F1) Lando Norris và siêu mẫu người Bồ Đào Nha Magui Corceiro đã chính thức khép lại. Động thái dứt khoát diễn ra ngay sau kỳ nghỉ chặng Monaco Grand Prix, khi Magui thẳng tay hủy theo dõi tay đua đội McLaren trên mạng xã hội Instagram. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ những hình ảnh tiệc tùng thân mật của Norris bên cạnh các người đẹp nóng bỏng tại bãi biển Cannes, Pháp.

Lando Norris mới chia tay bạn gái đẹp "như tiên" Magui Corceiro

Đêm hẹn hò bí mật đến 4 giờ sáng tại London

Ngay sau khi dứt tình với bạn gái cũ có nhan sắc "vạn người mê", Lando Norris đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với nữ influencer đình đám người Mỹ, Alix Earle.

Mới đây, cặp đôi bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại The Twenty Two, một câu lạc bộ thượng lưu dành riêng cho thành viên VIP tại London. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết.

Cả hai liên tục trò chuyện, cử chỉ vô cùng thân mật và được mô tả là không rời nhau nửa bước suốt cả buổi tối.

Lando Norris thậm chí đã yêu cầu quản lý câu lạc bộ kéo dài thời gian mở cửa thêm một tiếng đồng hồ.

Cặp đôi ở lại hộp đêm này cho đến tận 4 giờ sáng, bất chấp sự mệt mỏi của đội ngũ an ninh.

Để tránh sự săn đón của các tay săn ảnh đang phục kích bên ngoài, ngôi sao F1 đã phải thực hiện màn bứt tốc chạy thẳng ra xe, trong khi Alix Earle rời đi bằng một lối đi riêng biệt.

Các nhân chứng khẳng định, Norris đã quấn quýt bên người đẹp Alix suốt cả đêm

Danh tính bốc lửa của "tình mới"

Alix Earle không phải là cái tên xa lạ với giới trẻ Mỹ. Cô là một trong những ngôi sao mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay với hàng triệu lượt theo dõi. Trước khi có đêm tiệc tùng thâu đêm suốt sáng cùng Lando Norris, Alix Earle cùng người bạn thân Stassie Karanikolaou (bạn thân của tỷ phú trẻ Kylie Jenner) đã có mặt trên hàng ghế đầu để theo dõi giải quần vợt danh giá Wimbledon. Cô và tay đua F1 được cho là đã trúng tiếng sét ái tình kể từ lần đầu gặp gỡ tại nhà hàng sang trọng La Guérite ở Cannes.

Dù cả hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, nhưng việc Lando Norris nhanh chóng tìm niềm vui mới bên mỹ nhân nóng bỏng đang là tâm điểm bàn tán sôi nổi của người hâm mộ tốc độ toàn cầu.