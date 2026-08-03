"Thiên thần" 19 tuổi làm chao đảo đường chạy 100m: Nàng thơ sở hữu tốc độ "tia chớp"

Sở hữu gương mặt khả ái và thần thái hút hồn trên Instagram, Aitana Guerola đang chứng minh mình là niềm hy vọng mới của điền kinh Tây Ban Nha với những thông số tốc độ đáng kinh ngạc trong mùa giải 2026.

Aitana Guerola sở hữu nhan sắc nổi bật

Cơn sốt mới trên đường đua tốc độ

Aitana Guerola (sinh ngày 25/5/2007) đang trở thành tâm điểm của giới truyền thông thể thao quốc tế. Dù mới 19 tuổi, nữ vận động viên người Tây Ban Nha này đã nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của người hâm mộ nhờ nhan sắc rạng rỡ và bởi tài năng trên đường chạy nước rút.

Được mệnh danh là "The Spanish Speedster" (Tốc độ Tây Ban Nha), Aitana đại diện cho thế hệ vận động viên Gen Z mới, hiện đại, phong cách nhưng cực kỳ kỷ luật và bản lĩnh.

Tốc độ "tia chớp" và những kỷ lục cá nhân liên tiếp

Tháng 7/2026 đánh dấu bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp của Aitana khi cô liên tục xô đổ các giới hạn của chính mình:

Vào ngày 18/07/2026, Aitana đã thiết lập cột mốc mới ở nội dung 100m với thành tích 11.61 giây. Trước đó chỉ vài tuần, cô cũng đã đạt mốc 11.83 giây.

Cô cũng là nhân tố quan trọng trong đội hình chạy tiếp sức 4x100m của Tây Ban Nha, đạt thành tích 45.96 giây vào đầu tháng 7/2026.

Ở cự ly ngắn hơn là 60m, Aitana cũng ghi dấu ấn với thành tích 7.74 giây vào đầu năm 2026.

Thần thái gây bão mạng xã hội

Điều khiến Aitana trở nên đặc biệt so với những vận động viên cùng trang lứa chính là khoảnh khắc cô đứng trước vạch xuất phát. Giới chuyên môn và người hâm mộ thường xuyên nhắc đến "ánh nhìn chết người" của cô, thể hiện sự tập trung cao độ, lạnh lùng và đầy quyết tâm.

Dù sở hữu vẻ ngoài thanh lịch và duyên dáng tự nhiên, nhưng khi tiếng súng hiệu lệnh vang lên, Aitana lập tức biến hóa thành một "cỗ máy" thực thụ. Sự kết hợp giữa nét mềm mại của một thiếu nữ và cơ bắp săn chắc của một vận động viên chuyên nghiệp đã tạo nên một sức hút khó cưỡng, giúp cô trở thành gương mặt đại diện tiềm năng cho nhiều thương hiệu thể thao lớn.

Với sự thăng tiến không ngừng qua từng mùa giải, các chuyên gia điền kinh nhận định Aitana Guerola hoàn toàn có khả năng trở thành ngôi sao chạy nước rút quốc tế tiếp theo của Tây Ban Nha. Hành trình của "thiên thần" 19 tuổi này chỉ mới bắt đầu, với tốc độ "tia chớp" hiện tại, cô hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa tại các đấu trường châu lục và thế giới trong tương lai gần.

Những hình ảnh đẹp, ấn tượng về chân chạy Aitana