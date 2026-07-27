Đua xe F1, Hungarian GP: Lần đầu ngọt ngào cho Norris, Verstappen - Antonelli chung vui

Xuất phát ở vị trí dẫn đầu, Lando Norris mắc sai lầm nhỏ, tạo điều kiện để đồng đội Oscar Piastri vượt lên. Hai chiếc McLaren nhanh chóng tạo khoảng cách đáng kể so với nhóm phía sau.

Đương kim vô địch Lando Norris có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2026

Bi kịch đối với Piastri xảy ra ở vòng 56. Chiếc xe của tay đua người Australia gặp vấn đề được cho là liên quan đến hộp số, buộc anh phải bỏ cuộc. Về phía Norris, nhà đương kim vô địch vẫn duy trì sự ổn định để về nhất với thành tích 1 giờ 39 phút 56,180 giây.

Chiến thắng tại Hungary có ý nghĩa đặc biệt với Norris khi đây là lần đầu tiên anh về nhất chặng trong mùa giải 2026, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Trong khi đó, Max Verstappen cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Nhà vô địch thế giới 4 về đích thứ 2, chậm hơn Norris 15,080 giây. Đây là chặng đua thứ 3 trong 4 chặng gần nhất, Verstappen bước lên podium.

Về phía Kimi Antonelli (Mercedes), tay đua người Italia xuất phát thứ 7 sau án phạt ở vòng phân hạng nhưng từng bước tiến lên nhóm đầu nhờ tốc độ ổn định và chiến thuật hợp lý, qua đó về đích ở vị trí thứ 3.

Đội Ferrari trải qua chặng đua đầy tiếc nuối. Charles Leclerc cán đích thứ 4, chỉ cách Antonelli 5,112 giây. Lewis Hamilton ban đầu về thứ 4, nhưng bị phạt 5 giây vì chạy quá tốc độ trong pit lane, qua đó tụt xuống thứ 5, kém Leclerc 0,700 giây trong bảng xếp hạng chính thức.

George Russell cũng trải qua chặng đua khó khăn, thậm chí có thời điểm tụt xuống vị trí thứ 19. Sau đó, thực hiện màn phục hồi đáng kể và kết thúc ở vị trí thứ 7.

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