Đua xe F1, Italian GP: Verstappen cầm chân McLaren và giành chiến thắng tại Monza

Ngoài Hamilton với án phạt xuất phát, có hai sự thay đổi đến thứ hạng xuất phát trong cuộc đua chính. Hadjar, với lần đầu tiên bị loại tại Q1, và Gasly sẽ phải xuất phát từ đường pit, khi sử dụng động cơ mới.

Lựa chọn chung của các đội là bộ lốp C4 để xuất phát. Ngoài ra, một số lựa chọn bộ lốp C3, và Lawson là tay đua duy nhất xuất phát với bộ lốp C5. Một chiếc xe đã phải rời khỏi cuộc đua ngay trước khi cuộc đua bắt đầu. Kick Sauber đã phát hiện sự cố, và Hülkenberg đã trở về pit vào cuối vòng khởi động, và phải theo dõi cuộc đua từ phía ngoài.

Verstappen nắm quyền kiểm soát cuộc đua từ những vòng đầu tiên

Với tín hiệu xuất phát, Verstappen đã ngay lập tức phải phòng thủ trước sự bứt phá từ bộ đôi McLaren. Tay đua Red Bull buộc phải cắt ngang góc cua thứ 2 để tránh khỏi va chạm. Đồng thời, cuộc cạnh tranh phía trước đã tạo cơ hội cho Leclerc vượt qua Piastri cho vị trí thứ 3. Ở phía sau, Ocon có va chạm với Stroll tại góc cua thứ 4, và tay đua Haas đã phải nhận án phạt sau đó.

Tình huống cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu sớm nhận được sự chú ý. Verstappen giảm tốc độ trên đoạn thẳng chính, để Norris vượt qua nhằm tránh khỏi án phạt không đáng có. Tuy nhiên, tới vòng 4, Verstappen với DRS bứt phá và giành lại vị trí dẫn đầu sau khi vượt qua Norris tại đỉnh góc cua thứ nhất.

Vòng 6, Piastri đoạt lại vị trí thứ 3 sau khi vượt qua Leclerc tại góc cua thứ nhất. Chiếc Ferrari còn lại đã vươn lên theo kịp với top dẫn đầu, Hamilton vươn lên tới vị trí thứ 6 sau khi vượt qua Bortoleto. Không lâu sau đó, Lawson đã vào pit. Bộ lốp C5 đã cho tay đua Racing Bulls cơ hội bứt phá, tuy nhiên chúng chỉ có thể trụ lại được hơn 10 vòng đua.

Hamilton vươn lên cán đích thứ 6 chung cuộc

Khoảng cách trong top đầu được dãn cách đều, trong khi diễn biến cạnh tranh chính nằm ở phía sau, với Bortoleto dẫn đầu ‘đoàn tàu’ DRS dù ít có sự thay đổi vị trí. Vòng 19, Bearman bắt đầu lượt pit đầu tiên. Kéo theo đó là Bortoleto, Tsunoda, Alonso trong vòng kế tiếp. Tuy nhiên, cuối vòng 24, hệ thống treo của Alonso đã bị hỏng sau khi rời khỏi góc cua thứ 10. Tay đua Aston Martin buộc phải trở lại đường pit và kết thúc cuộc đua.

Vòng 28, Russell vào pit từ vị trí thứ 5. Mercedes quyết định đưa Antonelli chuyển sang bộ lốp C3 ngay trong vòng kế tiếp. Những chiếc xe phía trước, cùng với đội ngũ kĩ thuật của họ vẫn chưa có ý định dừng lại với lượt chạy đầu tiên của họ. McLaren còn nhắm tới việc sử dụng bộ lốp Soft cho phần còn lại của cuộc đua.

Vòng 33, Leclerc thực hiện lượt thay lốp, và chuyển sang bộ lốp Hard mới. Tay đua Ferrari bảo toàn lợi thế trong khi Russell còn kẹt lại phía sau Ocon và Stroll, những tay đua xuất phát trên bộ lốp Hard.

Vòng 37, Verstappen quyết đinh không mao hiểm, chuyển sang bộ lốp C4. Tương tự, Hamilton cũng thực hiện lượt thay lốp. Trong khi bộ đôi McLaren và đội kỹ thuật của họ tiếp tục ở lại đường đua, với hy vọng cầu may vào sự xuất hiện của safety car để có thể dễ dàng đoạt vị trí dẫn đầu.

Vòng 40, Bearman và Sainz có va chạm tại góc cua thứ 4. Cả hai đều có thể nhanh chóng trở lại cuộc đua, nhưng tay đua Haas đã phải nhận án phạt sau cú va chạm này.

Piastri nhường lại vị trí sau sự cố đường pit

McLaren giữ kế hoạch của họ. Vòng 45, Piastri chuyển sang bộ lốp C5, và trở lại an toàn dẫn trước Leclerc. Tuy nhiên, chiếc xe của Norris lại mắc phải sự cố sau đó, trong lần dừng kỹ thuật để thay đổi lốp. Nên tay đua này chỉ có thể trở lại phía sau Piastri tại vị trí thứ 3.

Không còn cách nào khác, McLaren đành sắm vai người đàm phán, lời đề nghị Piastri nhường lại vị trí cho Norris cuối cùng cũng được đồng thuận (dù vẫn còn khá nhiều ấm ức). Đội đua đu đủ muốn tránh khỏi tình huống khó xử như tại Hungaroring năm 2024.

Red Bull khá thoải mái ở vị trí dẫn đầu, thậm chí trong những vòng đua cuối, trong đoạn đàm thoại giữa tay đua và team kỹ thuật, họ còn khá thoải mái bàn bạc về tình huống của McLaren. Cuối cùng, Verstappen cán đích và giành chiến thắng GP Ý 2025, bảo toàn chiến thắng từ vị trí pole. Norris được nhường lại vị trí thứ 2 với Piastri cán đích thứ 3, đồng thời tay đua người Anh phá vỡ kỉ lục trong vòng cuối cùng với thời gian 1 phút 20,901 giây.

Leclerc, Russell cán đích lần lượt phía sau tại vị trí thứ 4 và thứ 5. Hamilton cán đích thứ 6 trong chặng đua đầu tiên dưới màu áo Ferrari tại Monza. Albon cán đích thứ 7, Bortoleto tại vị trí thứ 8. Antonelli hoàn thành chặng đua trên sân nhà tại vị trí thứ 9. Hadjar tiếp tục xuất sắc ghi điểm tại vị trí thứ 10 sau khi phải xuất phát từ pit.

Kết quả Italian GP 2025

Cuộc đấu tốc độ sẽ tạm nghỉ 1 tuần trước khi trở lại với vòng đấu tiếp theo tại Azerbaijan. Đó sẽ có thể là sự trở lại của Piastri, hay Verstappen có thể tiếp tục phong độ chiến thắng. Đón xem Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2025 diễn ra từ ngày 19 tới ngày 21 tháng 9.