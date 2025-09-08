Đua xe F1, Italia GP: Verstappen đánh bại cặp đôi McLaren để đăng quan tại Monza

Ngay khi đèn xuất phát tắt, Verstappen và Norris đã lao vào cuộc cạnh tranh quyết liệt, áp sát nhau trên đoạn đường thẳng xuất phát/đích trước khi tay đua người Hà Lan cắt qua khúc cua chữ S đầu tiên để giữ vị trí dẫn đầu.

Verstappen chỉ gặp khó khăn ban đầu trước khi giành chiến thắng khá dễ dàng

Dù Verstappen đã nhường lại vị trí cho Norris ở đầu vòng đua thứ hai để tránh nguy cơ bị phạt, anh nhanh chóng đuổi kịp đối thủ và chỉ mất thêm vài vòng để giành lại vị trí số 1 và bứt tốc.

Từ đó, Verstappen gần như kiểm soát hoàn toàn cuộc đua, duy trì khoảng cách an toàn với hai chiếc McLaren trong suốt lượt pit đầu tiên, vào pit sớm hơn cả Norris và Piastri để củng cố lợi thế, và nhẹ nhàng về đích với ngôi đầu.

Trong khi chặng đua của Verstappen khá êm đềm thì đội đua McLaren lại chứng kiến kịch tính khi Norris gặp sự cố dừng pit chậm, tạo cơ hội cho đồng đội Piastri vượt lên vị trí thứ hai.

Trước tình huống bất ngờ này, McLaren đã yêu cầu Piastri nhường lại vị trí cho Norris, sau đó cả hai sẽ được tự do thi đấu. Mặc dù ban đầu Piastri – người đang dẫn đầu bảng xếp hạng – tỏ ra nghi ngờ chỉ đạo này, anh cuối cùng vẫn chấp nhận thực hiện màn đổi vị trí một cách nhịp nhàng.

Piastri chấp nhận về đích thứ ba, khiến khoảng cách điểm giữa anh và Norris bị rút ngắn từ 34 còn 31. Charles Leclerc của Ferrari về thứ tư, chỉ kém vài giây, nhưng giấc mơ chiến thắng hoặc lên bục nhận giải tại quê nhà đã không trở thành hiện thực trong năm nay.

George Russell tiếp tục phong độ tốt khi về đích thứ năm, đúng với vị trí xuất phát trên chiếc Mercedes, trong khi Lewis Hamilton xuất sắc bứt phá từ vị trí bị phạt lùi 5 bậc trên vạch xuất phát để về thứ sáu, giúp Ferrari có thêm một kết quả ghi điểm kép đáng kể.

Sau vòng phân hạng đầy khó khăn, Alex Albon mang về những điểm số quan trọng cho Williams trong cuộc chiến giữa nhóm giữa bằng màn hồi phục xuất sắc để về thứ bảy, theo sau là Gabriel Bortoleto của Kick Sauber và Kimi Antonelli trên chiếc Mercedes còn lại – người đã phải nhận án phạt 5 giây vì lái xe thiếu an toàn.

Isack Hadjar cũng là một ngôi sao sáng khác trong ngày Chủ nhật khi từ vị trí xuất phát cuối pit lane vươn lên đứng thứ 10, vượt qua Carlos Sainz (Williams) và Ollie Bearman (Haas) – hai người đã va chạm tại chicane Roggia vào cuối cuộc đua – cũng như chiếc Red Bull thứ hai của Yuki Tsunoda và người đồng đội ở Racing Bulls, Liam Lawson.

Esteban Ocon là một trong những tay đua bị phạt – sau khi bị cho là đã ép Lance Stroll ra ngoài đường đua ở đầu cuộc đua – và kết thúc ở vị trí thứ 15. Pierre Gasly và Franco Colapinto lần lượt xếp thứ 16 và 17 trong một buổi chiều khá yên ắng của đội Alpine.

Aston Martin từng có thời điểm cả hai chiếc xe nằm trong nhóm có điểm, nhưng cuộc đua của họ nhanh chóng sụp đổ với sự sa sút của Stroll ở cuối cuộc đua và lỗi hệ thống treo của Fernando Alonso, trong khi Nico Hulkenberg của Sauber không thể xuất phát do sự cố thủy lực.

