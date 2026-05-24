Đua xe F1, Canadian GP: Ngày thứ 7 của Russell - Chiến thắng Sprint, đồng thời đoạt pole cho cuộc đua chính

Trước thềm cuộc đua nước rút, Aston Martin đã phải đẩy chiếc xe của Stroll về garage do hệ thống treo của chiếc xe gặp vấn đề. Ngoài ra, 4 chiếc xe nữa vắng bóng trên khu vực xuất phát. Bearman, Gasly, Bottas, Albon đều có thay đổi thiết lập sau buổi phân hạng.

Top 10 đều sử dụng bộ lốp Medium. Russell ‘thủ thế’ sẫn sàng phòng thủ sau khi trở lại từ vòng khởi động. Ngay khi có tín hiệu, bộ đôi Mercedes bứt phá thành công, và bào toàn lợi thế dẫn đầu. Hamilton tự tin vượt qua Piastri phía ngoài góc cua thứ 2, vươn lên vị trí thứ 4.

Vòng 5, Antonelli tấn công vào góc cua thứ nhất, nhưng ở vị trí rõ ràng là thất thế hơn người đồng đội của mình. Russell phòng thủ hoàn hảo, và bảo toàn lợi thế dẫn đầu. Tuy nhiên, tay đua trẻ người Ý của anh buộc phải cắt qua góc cua thứ 2. Cơ hội đó đã không bị tay đua Norris bám sát phía sau bỏ lỡ, nhà ĐKVĐ trở lại cuộc chơi, bằng việc đoạt lấy hạng 2 từ tay đối thủ. Cuộc đấu nội bộ thêm phần nóng khi Antonelli liên tục đòi lại sự công bằng sau tình huống đó.

Antonelli và Russell cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu

Áp lực truy đuổi hạ nhiệt, Russell từng bước tiến gần tới chiến thắng. Tuy nhiên, với Albon vào pit, và bất ngờ xuất hiện trên đầu đoàn đua, khoảng cách giữa top 3 rút ngắn trong những vòng cuối cùng.

Hamilton có va chạm với rào chắn tại góc cua cuối cùng, và cơ hội mở ra dành cho Piastri. Vòng 22, tay đua McLaren vươn lên trở lại vị trí thứ 4 tại góc cua thứ 13. Tuy nhiên, cả hai đã có va chạm, và Leclerc có thể vươn lên vị trí thứ 5. Ở phía trước, nỗ lực cuối cùng của Antonelli tan thành mây khói khi anh khóa bánh tại góc cua đầu tiên, chấp nhận vị trí thứ 3 chung cuộc.

Nhờ cuộc đấu phía sau, Russell cán đích, bỏ túi 8 điểm với chiến thắng Sprint. Norris, Anotnelli, Piastri, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Lindblad ghi điểm sau 23 vòng đua tại Montreal.

Top 8 tại Canada Sprint 2026

Phiên phân hạng trở nên nóng ngay trước giờ lăn bánh, khi Aston Martin có tình huống nguy hiểm với chiếc xe của Colapinto trong đường pit. Phía trên đường đua, Norris vươn lên dẫn đầu sau lượt chạy đầu, dẫn trước Piastri chỉ 0,015 giây. Đường đua tiến hóa nhanh chóng, và cột mốc thời gian liên tục được rút ngắn.

Antonelli đoạt lại vị trí dẫn đầu với 1 phút 13,38 giây, dẫn trước Norris, Piastri, Hadjar, Hamilton, Leclerc. Ở phía sau, Audi, tuy kẹt lại trong top cuối phần lớn phiên chạy, bứt phá phút chót với Hulkenberg vươn lên vị trí thứ 14, và Bortoleto thoát trong gang tấc tại vị trí thứ 16. Ocon, Albon, Alonso, Pérez, Stroll, Bottas bị loại tại Q1.

Hadajr đột phá cột mốc 1 phút 13 giây tại Q2

Phiên phân hạng thứ 2 bắt đầu bằng cột mốc tại Q1 sớm bị đánh bật, và Antonelli tiếp tục dẫn đầu bảng với thành tích 1 phút 13,076 giây. Russell, Leclerc có lượt chạy đầu khó khăn, với 2 tay đua lần lượt tại vị trí thứ 6 và thứ 9. Các tay đua tiếp tục thúc đẩy giới hạn, và đồng thời vượt quá giới hạn đường đua, với Bearman, Lawson mất cơ hội cạnh tranh sau khi vị phạm giới hạn đua.

Hadjar vươn lên đầu bảng, đánh bại cột mốc 1 phút 13 giây, và tạm dẫn đầu Q2 trước Hamilton, Norris, Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen, Leclerc, Lindblad, và Colapinto. Cách tay đua còn lại đều phải dừng bước tại Q2.

Leclerc chỉ xếp vị trí thứ 8 sau Q3

Mercedes vắng bóng trong top đầu khi Russell mắc lỗi tại góc cua thứ 6, trong khi Antonelli chỉ có thời gian nhanh thứ 4 sau lượt chạy đầu tiên. Norris tạm dẫn dầu trước Hamilton và Piastri, với Russell chen chân vào top 3 sau khi trở lại đường đua.

Nhưng đó không phải là sức mạnh thực sự của “Mũi tên bạc”, bởi ở lượt chạy tiếp theo, trên chính bộ lốp đó, Russell đã thiết lập mốc thời gian đoạt vị trí pole với thành tích 1 phút 12,578 giây, vượt qua Antonelli với cách biệt chỉ 0,068 giây. Top 5 giữ nguyên vị trí so với phân hạng Sprint. Lần này, Verstappen và Hadjar vượt qua Leclerc cho vị trí thứ 6 và thứ 7. Cuối cùng là Lindblad và Colapinto tại vị trí thứ 9 và thứ 10.

Thứ tự xuất phát tại Canadian GP 2026

Russell và Antonelli đối đầu trở lại trên hàng xuất phát đầu tiên. Liệu đây sẽ là màn trả đũa, hay là cơ hội cho Russell có thể rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua vô địch? Ngoài ra, thời tiết bất thường, do dự kiến sẽ có mưa ở thời điểm đua - sẽ là yếu tố toàn bộ trường đua chú ý tới. Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 03g00 ngày 25/5