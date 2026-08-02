Kết quả bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Chóng vánh 3 set, đòi lại ngôi hậu (SEA V.Cup)

Dù có lợi thế sân nhà, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại nhập cuộc căng cứng và tâm lý. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy liên tục bị khai thác điểm yếu khâu bước một. Không chỉ vậy, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn phối hợp tấn công chệch choạc. Ngược lại, dù thiếu vắng nhiều trụ cột, các cô gái Thái Lan vẫn chơi mạch lạc và đầy biến hóa để thắng 25-18.

Thanh Thúy và đồng đội bất lực trước Thái Lan

Sang set hai, sự xuất hiện của Nguyễn Thị Uyên giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi khởi sắc và có thời điểm quân bình tỷ số 7-7 trước Thái Lan. Tuy nhiên, đó cũng là điểm tích cực hiếm hoi trong ngày mà các cô gái áo trắng chơi dưới sức. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt để cho đối thủ ghi một chuỗi lên điểm, trước khi thua 17-25.

Đến set ba, Thanh Thúy và đồng đội nỗ lực bám đuổi Thái Lan trong những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam lại không duy trì được điều đó khi tiếp tục bộc lộ điểm yếu khâu đỡ bước một. Ngược lại, các mũi công bên phía Thái Lan như Sasipapron và Ajcharaporn thay nhau tỏa sáng, giúp đội bóng xứ Chùa vàng thắng cách biệt 25-14.

Dù không có đội hình mạnh nhất, Thái Lan vẫn chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á

Trận đấu nhanh chóng khép lại chỉ sau 3 set. Chiến thắng này giúp Thái Lan chính thức đòi lại ngôi hậu SEA V.Cup từ chính tay Việt Nam. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ngậm ngùi đứng thứ hai. Thanh Thúy và đồng đội sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi trước chuyến hành trình tới Chiang Mai (Thái Lan) để đến với chặng 2 của giải đấu.