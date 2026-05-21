Đua xe F1, Canadian GP: Sự kiện F1 Sprint “hâm nóng” bầu không khí trước thềm FIFA World Cup 2026

Năm nay, đoàn đua F1 sẽ chinh phục đường đua Gilles Villeneuve dọc theo sông Saint Lawrence sớm hơn vài tuần so với thời gian truyền thống trên lịch thi đấu của Formula 1. Pirelli sẽ cung cấp ba hợp chất lốp mềm nhất trong danh mục của mình: C3 làm lốp Cứng (Hard), C4 làm lốp Trung bình (Medium) và C5 làm lốp Mềm (Soft).

Đường đua F1 được xây dựng trên đảo Notre-Dame, Montreal

Bề mặt đường đua, vốn được trải nhựa lại vào năm 2024, có độ mịn và độ nhám thấp. Nơi đây chỉ được sử dụng cho các cuộc đua xe khắc nghiệt trong tuần đua Formula 1, và kết quả là đường đua "tiến hóa" (tích tụ cao su tăng độ bám) rất nhanh, không chỉ qua ba ngày đua mà còn trong từng phiên chạy riêng biệt.

Năm ngoái, hiện tượng graining đã ảnh hưởng đến các lốp xe cho đến tận ngày đua chính. Với thế hệ lốp mới, hiện tượng này được kỳ vọng sẽ hạn chế hơn và nhờ điều kiện đường đua cải thiện, nó có thể biến mất ngay sau ngày thứ Sáu.

Đường đua mang tên huyền thoại Gilles Villeneuve có chiều dài 4,361 km và sở hữu 14 góc cua xen kẽ với nhiều đoạn thẳng dài. Đặc điểm định hình nên đường đua này là kiểu góc cua "stop-and-go" (phanh gắt – tăng tốc nhanh), điều này khiến cho sự ổn định khi phanh mạnh và hiệu suất lực kéo tối đa trở nên tối quan trọng.

Wall of Champions là một thử thách với tất cả tay đua

Dù về cơ bản đây giống như một đường đua phố, việc vượt xe tại đây vẫn hoàn toàn khả thi, đặc biệt là ở cuối đoạn thẳng dẫn vào góc cua zic-zac (chicane) cuối cùng, ngay trước đoạn cua "Bức tường của những nhà vô địch" (Wall of Champions) nổi tiếng – nơi vào năm 1999 đã khiến bộ ba Damon Hill, Michael Schumacher và Jacques Villeneuve chịu chung số phận khi lao thẳng vào rào chắn.

Wall of Champions là bài kiểm tra bản lĩnh tột cùng của các tay đua tại Montreal. Trong vòng phân hạng (Qualifying), để giành từng phần nghìn giây, họ phải đưa bánh xe áp sát bức tường chỉ vài milimet. Chỉ cần một tích tắc mất tập trung, một cơn gió ngược làm thay đổi lực ép khí động học, hoặc lốp xe chưa đạt đủ nhiệt độ, bức tường sẽ trừng phạt họ ngay lập tức.

Đối với người hâm mộ, đây là vị trí khán đài (Grandstand 13 & 14) được săn đón nhiều nhất vì họ luôn được chứng kiến những màn trình diễn với ranh giới giữa ‘thiên tài’ và ‘thảm họa’ một cách rõ nét nhất.

Thông số kỹ thuật lốp Pirelli tại Montreal

Như thường thấy tại Montreal, thời tiết có thể đóng vai trò quan trọng đối với các đội đua. Không chỉ vì khả năng có mưa, mà còn do nhiệt độ có thể mát hơn bình thường vì lịch đua được đẩy lên sớm hơn và thời gian trong ngày đua vào chiều muộn. Do đó, các đội đua sẽ phải đánh giá cẩn trọng những phương án tốt nhất để đưa lốp xe đạt đến nhiệt độ hoạt động phù hợp, đặc biệt là trong loạt chạy phân hạng.

Lốp Mềm rõ ràng là hợp chất có khả năng làm nóng tốt nhất trong bộ ba lốp và sẽ mang lại độ bám tối ưu trong một vòng chạy đơn lẻ. Vì vậy, đây có thể là lựa chọn được ưa chuộng cho cuộc đua Sprint vào thứ Bảy. Tuy nhiên, vào ngày Chủ nhật, các đội có thể tiếp cận một cách thận trọng hơn, chinh phục Grand Prix chính thức bằng hai hợp chất lốp cứng hơn. Như đã thấy ở Miami, các đội có xu hướng ưu tiên những lựa chọn an toàn trong cuộc đua chính, nơi chiến thuật một lần dừng (one-stop) có thể sẽ tiếp tục được ưu ái trong năm nay.

NHÌN LẠI NĂM 2025

Tâm điểm cuộc đua năm ngoái là vụ va chạm nội bộ nhà McLaren

Chiến thuật hai lần dừng (two-stop) đã chứng minh là phương án nhanh nhất so với chiến thuật một lần dừng – lựa chọn vốn chỉ được thử nghiệm bởi những tay đua xuất phát từ nửa sau của đoàn đua. Ở thời điểm xuất phát, các đội chia đều lựa chọn giữa lốp Trung bình và lốp Cứng.

Lốp Cứng hóa ra lại là hợp chất lốp cạnh tranh tốt nhất, trong khi hợp chất lốp màu vàng (Medium) bị ảnh hưởng nhẹ do nhiệt độ tăng cao hơn so với ngày mở màn. Trong giai đoạn xe an toàn xuất hiện ở cuối cuộc đua, bốn tay đua cũng đã chuyển sang lốp Mềm để thực hiện màn nước rút cuối cùng về đích.

THỐNG KÊ

Năm nay sẽ đánh dấu lần thứ 55 Grand Prix Canada được tổ chức. Đây sẽ là lần thứ 45 chặng đua diễn ra trên đường đua được xây dựng trên đảo Notre-Dame (những năm đầu tiên được tổ chức tại Mont-Tremblant và Mosport Park, gần Toronto). Những tay đua có nhiều chiến thắng nhất tại đây là Lewis Hamilton và Michael Schumacher với 7 lần cho mỗi người, họ cũng chia sẻ kỷ lục về số lần giành Pole nhiều nhất với 6 lần.

Hamilton đang nắm giữ kỷ lục chiến thắng tại Canada

McLaren nắm giữ kỷ lục về số chiến thắng cho nhà sản xuất với 13 lần, theo sau là Ferrari với 12 lần. Canada cũng giữ kỷ lục về Grand Prix dài nhất trong lịch sử Formula 1, một cột mốc khó có thể bị xô đổ trừ khi các quy định hiện tại thay đổi. Cuộc đua năm 2011 với Jenson Button là người chiến thắng, đã bị gián đoạn bởi cơn mưa xối xả, và kéo dài tới 4 giờ, 4 phút và 39 giây.

Một cuộc đổi ngôi đã diễn ra tại Miami khi McLaren giành chiến thắng trước Mercedes. Liệu điều đó có tiếp diễn tại Montreal hay một ‘thế lực’ khác sẽ lên tiếng?

Hãy đón xem chặng đua Canadian GP 2026 với lịch trình như sau:

Thứ Sáu, ngày 22/05/2026

FP1: 23:30 - 00:30

Thứ Bảy, ngày 23/05/2026

Phân hạng Sprint: 03:30 - 04:30

Cuộc đua Sprint: 23:00

Chủ Nhật, ngày 24/05/2026

Phân hạng cuộc đua chính: 03:00 - 04:00

Thứ Hai, ngày 25/05/2026

Cuộc đua chính: 01:00