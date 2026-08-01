Kết quả bóng chuyền Việt Nam - Indonesia: Ấn tượng màn ngược dòng, chờ quyết chiến Thái Lan (SEA V.Cup)

Indonesia đã từng gây khá nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam trong lần đụng độ ở AVC Nations Cup năm nay, và ở trận gặp lần này họ tiếp tục gây phiền toái cho các cầu thủ chủ nhà. Dù vượt lên dẫn điểm ở đầu set 1, nhưng ĐT Việt Nam từng bước để cho Indonesia lên điểm và tạo cách biệt có lúc tới 6 điểm, trước khi Indonesia thắng set 1 với tỷ số 25-20.

ĐT Việt Nam ngược dòng thắng Indonesia

Nhưng set 2 chứng kiến sự áp đảo dội ngược, hàng chắn Việt Nam chơi tỉnh táo và libero Khánh Đang có rất nhiều pha cứu bóng hay ở hàng sau. Như Quỳnh và Thanh Thúy liên tiếp lên điểm cho ĐT Việt Nam và các cầu thủ chủ nhà đã thắng set này với tỷ số đậm 25-15. Set 3 cũng không có gì khác biệt, ĐT Việt Nam có lúc đã dẫn tới 6 điểm và rốt cuộc thắng set này 25-19.

Sang set 4, ĐT Việt Nam bứt lên dẫn 4 điểm ở nửa đầu set nhưng Indonesia tỏ ra khá kiên trì bám đuổi và đã cố gắng rút ngắn cách biệt còn 2-3 điểm. Dù vậy, những cú đánh quyết định của Như Anh và Bích Thủy đã mang lại chiến thắng 25-20 ở set này, giúp ĐT Việt Nam thắng chung cuộc 20-25, 25-15, 25-19, 25-2o sau 4 set.

Trận thắng này đưa ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng trên Thái Lan, và hai đội sẽ có trận đấu quyết định vào ngày mai 2/8.