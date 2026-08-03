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Trực tiếp chuyển nhượng 3/8: Zirkzee đồng ý gia nhập Juventus, Chelsea hỏi mua Osimhen

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 3/8.

Diễn biến
Chelsea hỏi mua Osimhen

Nhà báo Ekrem Konur khẳng định Chelsea đang cần đem Victor Osimhen về sân Stamford Bridge. Galatasaray định giá Osimhen ở mức 65 triệu euro. Tottenham cũng quan tâm đến thương vụ này, nhưng họ hiện chỉ ra giá cao nhất là 55 triệu euro.

Man City nhắm chiêu mộ Pedro Neto

Theo ESPN, Man City đang muốn có được sự phục vụ của Pedro Neto. HLV Enzo Maresca muốn tăng cường hàng công nửa xanh thành Manchester. Cầu thủ người Bồ Đào Nha này trước đây từng thi đấu dưới thời Maresca tại Chelsea. "The Blues" hét giá anh lên đến 70 triệu bảng. 

Zirkzee đồng ý gia nhập Juventus

Theo nhà báo người Pháp có tên Sebastien Vidal, Zirkzee đã đồng ý gia nhập Juventus. "Bà đầm già" thành Turin cùng MU cũng đã bắt đầu đàm phán. Phía đội bóng Italia đang ưu tiên việc mượn tiền đạo của "Quỷ đỏ" kèm theo điều khoản mua đứt.

Trực tiếp chuyển nhượng 3/8: Zirkzee đồng ý gia nhập Juventus, Chelsea hỏi mua Osimhen - 1

Atletico Madrid quan tâm Grealish

Tờ The Sun tiết lộ Atletico Madrid đang cân nhắc động thái chiêu mộ Jack Grealish. Cầu thủ 30 tuổi này được xem là sự bổ sung phù hợp cho đội hình của Diego Simeone. Chiến lược gia này trước đây đã chiêu mộ các cầu thủ người Anh như Kieran Trippier và Conor Gallagher.

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Trước 20:30 ngày 03/08
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Trực tiếp chuyển nhượng 29/7: Henderson sắp gia nhập Chelsea
Trực tiếp chuyển nhượng 29/7: Henderson sắp gia nhập Chelsea

Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng châu Âu hè 2026.

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Theo Đặng Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/08/2026 00:27 AM (GMT+7)
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