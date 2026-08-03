Trực tiếp chuyển nhượng 3/8: Zirkzee đồng ý gia nhập Juventus, Chelsea hỏi mua Osimhen

Man City nhắm chiêu mộ Pedro Neto

Theo ESPN, Man City đang muốn có được sự phục vụ của Pedro Neto. HLV Enzo Maresca muốn tăng cường hàng công nửa xanh thành Manchester. Cầu thủ người Bồ Đào Nha này trước đây từng thi đấu dưới thời Maresca tại Chelsea. "The Blues" hét giá anh lên đến 70 triệu bảng.