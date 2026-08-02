Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: 2 "chị đại" so kè nảy lửa (SEA V.Cup)

Ngày 2.8, chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026 tại Hà Nội sẽ khép lại với hai trận đấu. Tâm điểm là trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Hai đội đang có cùng 6 điểm sau khi toàn thắng Indonesia và Philippines. Vì vậy, kết quả cuộc đối đầu trực tiếp sẽ quyết định đội vô địch chặng 1.

Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà và đang hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, Thái Lan cũng bước vào trận đấu với thành tích tương tự, khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó lường.