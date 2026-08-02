Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: 2 "chị đại" so kè nảy lửa (SEA V.Cup)

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(19h, 2/8) Trận đại chiến với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn cho các cô gái của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: 2 "chị đại" so kè nảy lửa (SEA V.Cup) - 1
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam
ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan
Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: 2 "chị đại" so kè nảy lửa (SEA V.Cup) - 1
Lịch thi đấu

Ngày 2.8, chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026 tại Hà Nội sẽ khép lại với hai trận đấu. Tâm điểm là trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Hai đội đang có cùng 6 điểm sau khi toàn thắng Indonesia và Philippines. Vì vậy, kết quả cuộc đối đầu trực tiếp sẽ quyết định đội vô địch chặng 1.

Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà và đang hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, Thái Lan cũng bước vào trận đấu với thành tích tương tự, khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó lường.

Trực tiếp bóng chuyền ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: 2 "chị đại" so kè nảy lửa (SEA V.Cup) - 1

Kết quả bóng chuyền Việt Nam - Indonesia: Ấn tượng màn ngược dòng, chờ quyết chiến Thái Lan (SEA V.Cup)
Kết quả bóng chuyền Việt Nam - Indonesia: Ấn tượng màn ngược dòng, chờ quyết chiến Thái Lan (SEA V.Cup)

(Chặng 1 SEA V.Cup 2026) ĐT Việt Nam bị thua ở set 1 nhưng đã vùng lên thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/08/2026 12:04 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN