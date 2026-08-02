Hoa khôi cầu lông Thùy Linh nhận bao nhiêu tiền thưởng với ngôi á quân Đài Loan Open?

🌟 Đối thủ 17 tuổi sở hữu thành tích đáng nể

Trưa ngày 2/8, Nguyễn Thùy Linh (hạng 25 thế giới) bước vào trận chung kết giải cầu lông Đài Loan Open 2026 (BWF World Tour Super 300), chạm trán Tanvi Sharma (Ấn Độ, hạng 34 thế giới).

Tanvi Sharma xứng đáng là tài năng sáng giá bậc nhất của cầu lông Ấn Độ hiện nay

Dù mới 17 tuổi, Tanvi Sharma đã được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của cầu lông Ấn Độ. Cô từng cùng đội tuyển quốc gia vô địch giải đồng đội châu Á 2024, giành HCB và HCĐ nội dung đồng đội hỗn hợp tại Giải vô địch thế giới 2025. Đáng chú ý, Tanvi còn là tay vợt Ấn Độ đầu tiên giành nhiều hơn một huy chương trong một kỳ Giải vô địch trẻ thế giới.

Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ di chuyển cực nhanh cùng khả năng phòng ngự bền bỉ, Tanvi tiếp tục chứng minh vì sao cô được đánh giá là ngôi sao tương lai của cầu lông thế giới. Trước đó, ở lần gặp nhau tại US Open 2025, Thùy Linh cũng từng để thua đối thủ này với tỷ số 0-2 (19-21, 9-21).

✨ Tanvi quá xuất sắc, Thùy Linh nỗ lực bất thành

Ngay từ những điểm số đầu tiên, Tanvi Sharma đã nhập cuộc cực kỳ mạnh mẽ với những pha bỏ nhỏ sát lưới và điều cầu tốc độ, nhanh chóng dẫn trước 10-2. Thùy Linh không bỏ cuộc khi kiên trì bám đuổi, rút ngắn cách biệt xuống còn 9-12. Tuy nhiên, tay vợt Ấn Độ vẫn duy trì sự ổn định để thắng 21-16 sau cú đập chéo sân quyết đoán ở điểm số cuối.

Dù cán đích với ngôi á quân, Thùy Linh có hành trình ấn tượng tại giải

Sang set 2, thế trận trở nên hấp dẫn hơn. Đại diện Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi khi dẫn 3-0, nhưng Tanvi nhanh chóng lấy lại thế trận để dẫn ngược 8-4. Thùy Linh tiếp tục vùng lên, thu hẹp khoảng cách xuống còn 7-8.

Dẫu vậy, những pha điều cầu có độ khó cao của Thùy Linh đều bị Tanvi hóa giải bằng khả năng phòng ngự xuất sắc. Tay vợt 17 tuổi từng bước gia tăng cách biệt trước khi khép lại set đấu với tỷ số 21-16, qua đó thắng chung cuộc 2-0 để giành danh hiệu BWF World Tour Super 300 đầu tiên trong sự nghiệp.

💥 Thùy Linh nhận gần 230 triệu đồng, hướng đến giải đấu tiếp theo

Dù chưa thể chạm tay vào chức vô địch Super 300 đầu tiên sau lần thứ 5 góp mặt ở một trận chung kết thuộc hệ thống BWF World Tour, Nguyễn Thùy Linh vẫn có một giải đấu rất đáng khen.

Tay vợt số 1 Việt Nam đã lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có cả hạt giống số 1 và hạt giống số 3 của giải để tiến vào trận tranh ngôi vô địch.

Với vị trí á quân, Thùy Linh nhận 9.120 USD tiền thưởng (khoảng 230 triệu đồng) cùng 5.950 điểm trên bảng xếp hạng thế giới, qua đó tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm những tay vợt nữ hàng đầu.

Theo lịch thi đấu dự kiến, điểm đến tiếp theo của Nguyễn Thùy Linh nhiều khả năng sẽ là Korea Masters 2026 (BWF World Tour Super 300), diễn ra từ ngày 4-9/8 tại Hàn Quốc.