Đua xe F1, Belgian GP: Antonelli gia tăng cách biệt với chiến thắng tại Spa-Francorchamps

Mặc dù dự báo thời tiết cho thấy một ngày đua khô ráo đang chờ đón các tay đua, nhưng bầu trời tại Spa-Francorchamps được bao phủ bởi những đám mây khi mà thời điểm xuất phát đang tới gần. Mọi con mắt trong đường pit đều dõi theo diễn biến của thời tiết. Trong khi đó, đều đã sẵn sàng, với phần lớn các tay đua đều lựa chọn bộ lốp Medium. Ở phía sau, Norris, Perez, Stroll, Hadjar, Alonso xuất phát với bộ lốp C2, trong khi Bottas, Sainz lại sử dụng bộ lốp Soft.

Russell rời cuộc đua sau vụ va chạm vòng đầu tiên

Antonelli có xuất phát tốt và nhanh chóng vượt qua góc cua đầu tiên. Verstappen bứt phá và xả năng lượng, nhưng tay đua Red Bull không thể phòng thủ trên Kemmel Straight, và tụt xuống vị trí thứ 3. Leclerc vươn lên tới vị trí thứ 2. Trong khi đó, Hamilton có va chạm với Russell tại góc cua thứ 5, và tay đua Mercedes phải dừng cuộc đua một cách đáng tiếc.

Ở phía sau, Ocon đã bị thủng lốp sau khi có va chạm với Sainz, và với Bearman. Một số tay đua đã chuyển hướng vào đường pit khi Safety Car xuất hiện. Vòng 5, Antonelli tiếp tục dẫn đầu cuộc đua, và thoát khỏi tầm truy đuổi trong khi Leclerc phải phòng thủ trước Verstappen.

Verstappen bứt phá và vươn lên vị trí thứ 2 tại góc cua thứ 5. Không lâu sau đó, Piastri đã theo kịp, và tấn công tại góc cua thứ 5. Tuy nhiên, Leclerc đã chặn đứng đường tiến công, và cả hai đã có va chạm. Cuộc đối đầu này cũng góp phần giúp Hamilton giúp ngắn khoảng cách.

Leclerc có màn cạnh tranh sát sao với Piastri

Vòng 9, Hamilton vượt qua Piastri cho vị trí thứ 4. Tay đua Ferrari đã nhận thêm án phạt 5 giây sau vụ va chạm tại vòng đầu tiên. Tới vòng 12, Norris đã vươn lên tới vị trí thứ 6, vượt qua hai chiếc Racing Bulls, và cách người đồng đội phía trước chỉ 8 giây.

Vòng 18, Verstappen vào pit, và trở lại tại vị trí thứ 6 ngay trước chiếc xe của Hadjar. Virtual Safety Car được kích hoạt trong phút chốc, để có thể dọn dẹp mảnh vỡ trên đường. Không ai kịp tận dụng khoảng thời gian ngắn mà VSC đem lại, nhưng Antonelli vẫn phòng thủ trước nguy cơ undercut từ Red Bull.

Norris vượt qua Piastri tại góc cua thứ 18, trước khi VSC thứ hai được kích hoạt. Lần này, cả hai tay đua Ferrari đều có thể tận dụng cơ hội, với Leclerc tiếp tục dẫn trước Antonelli với lợi thế lốp. Trong khi đó, chiếc xe phía sau lại gặp sự cố, khi mà một kĩ thuật viên Ferrari đã bị chiếc xe của Hamilton đâm phải. May mắn thay, không có thương tích nghiêm trọng nào xảy ra.

Racing Bulls xuất sắc giữ cả hai chiếc xe trong top 10

Norris với bộ lốp cũ nhanh chóng lần lượt bị đánh bại bởi Leclerc và Antonelli. Vòng 29, Verstappen trở lại vị trí thứ 3. Vòng 31, Norris đã được thay lốp, và trở lại tại vị trí thứ 8 phía sau Bortoleto. Ở phía trước, Antonelli giành lại vị trí dẫn đầu với 10 vòng đua còn lại.

Mặc dù với mọi nỗ lực cuối cùng, Leclerc không thể theo kịp với chiếc xe phía trước. Antonelli băng qua vạch đích, và giành lấy chiến thắng thứ 6 của mùa giải. Leclerc và Verstappen cùng góp mặt ăn mừng trong top 3.

Hamilton vượt qua Piastri và cán đích thứ 4 chung cuộc. Hadjar, Norris trở lại từ phía sau đoàn đua, và ghi điểm tại vị trí thứ 6 và thứ 7. Bortoleto tiếp tục ghi điểm cho Audi tại vị trí thứ 8. Cuối cùng là Lindblad và Colapinto chiếm vị trí thứ 9 và thứ 10.

Top 10 tại Belgian GP 2026

Antonelli tiến tới Hungary dẫn trước 45 điểm so với Hamilton, và 50 điểm so với người đồng đội của mình. Liệu tay đua trẻ có thể kết thúc nửa đầu mùa giải đầy thăng hoa, và an tâm tận hưởng kỳ nghỉ hè tới? Đón xem Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026 diễn ra từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 7.