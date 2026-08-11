Dàn HLV Ngoại hạng Anh nguy cơ "bay màu" sớm, Carrick - Alonso nỗ lực giữ ghế

Mùa 2025/26 chứng kiến hàng loạt biến động trên băng ghế huấn luyện Premier League. Nottingham Forest thay HLV tới ba lần, trong khi Tottenham cũng trải qua nhiều xáo trộn. Bước vào mùa giải mới, chỉ 5/20 đội bóng không thay HLV trong hai năm qua, cho thấy sự ổn định đang trở thành điều xa xỉ tại giải đấu số một nước Anh.

Newcastle, Tottenham và những chiếc ghế đáng lo

Matthias Jaissle của Newcastle đứng thứ tư trong danh sách nguy cơ bị sa thải. Nhà cầm quân người Đức phải tiếp quản đội bóng trong giai đoạn nhiều biến động, đồng thời đối mặt nhiệm vụ thay thế một HLV được người hâm mộ yêu mến.

HLV De Zerbi có nguy cơ bay ghế sớm

Newcastle có thể chia tay một số trụ cột và hướng tới việc trẻ hóa lực lượng. Điều đó khiến Jaissle có nguy cơ gặp khó khăn trong quá trình thích nghi với bóng đá Anh. Ông có thể được trao thời gian nếu Newcastle thi đấu không tốt lúc đầu, nhưng một chuỗi kết quả tệ kéo dài sẽ lập tức khiến áp lực gia tăng.

Roberto De Zerbi của Tottenham đứng thứ bảy. “Spurs” đã chi mạnh trên thị trường chuyển nhượng để phục vụ kế hoạch của HLV người Italia, qua đó đặt ra kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, lịch sử thiếu kiên nhẫn của Tottenham khiến chiếc ghế của De Zerbi khó được xem là an toàn.

Nhà cầm quân này cũng nổi tiếng với cá tính mạnh và chưa có nhiều nhiệm kỳ kéo dài. Vì vậy, nếu Tottenham không nhanh chóng cải thiện thành tích, De Zerbi hoàn toàn có thể bị đẩy vào tình thế nguy hiểm.

Maresca, Alonso cũng chịu áp lực

Enzo Maresca đứng thứ chín sau khi chuyển từ Chelsea sang Manchester City để kế nhiệm Pep Guardiola. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn bởi bất kỳ HLV nào cũng sẽ bị so sánh với chiến lược gia huyền thoại người Tây Ban Nha.

HLV Alonso cần tìm ra đội hình tối ưu cho Chelsea

Maresca từng giúp Chelsea có những giai đoạn thi đấu ấn tượng nhưng cũng trải qua nhiều thời điểm sa sút. Tại Man City, sự kiên nhẫn có thể không kéo dài nếu đội bóng không duy trì được vị thế cạnh tranh danh hiệu.

Xabi Alonso đứng thứ 11, dù được xem là một trong những HLV được kỳ vọng nhất mùa giải. Thành công cùng Bayer Leverkusen giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha tạo dựng danh tiếng lớn, nhưng quãng thời gian không thực sự thuyết phục tại Real Madrid vẫn đặt ra những dấu hỏi.

Football365 cho rằng Alonso có thể rơi vào tình cảnh trớ trêu: Chelsea hoàn toàn có thể dẫn đầu Premier League vào tháng 1, nhưng nếu đội bóng sa sút nghiêm trọng trước đó, ông vẫn có nguy cơ mất việc.

Trong khi đó, Oliver Glasner của Nottingham Forest đứng thứ năm. Ông được đánh giá cao về chuyên môn nhưng phải làm việc tại một CLB vốn nổi tiếng với những quyết định thay đổi HLV khó đoán.

Lampard và ứng viên số một

Các vị trí dẫn đầu chủ yếu thuộc về những HLV của đội bóng mới thăng hạng. Gary O'Neil của Ipswich đứng thứ ba, còn Frank Lampard tại Coventry xếp thứ hai.

HLV Lampard từng bị Chelsea sa thải

O'Neil chịu áp lực phải giúp Ipswich trụ hạng sau khi Kieran McKenna ra đi. Lampard cũng đứng trước thử thách lớn khi đưa Coventry trở lại Premier League, nhưng phải chứng minh năng lực trong môi trường khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Đứng đầu danh sách là Sergej Jakirovic của Hull City. Dù chiến lược gia này đang hạnh phúc tại CLB và thậm chí nói về khả năng gia hạn hợp đồng, Football365 vẫn dự đoán ông là HLV có nguy cơ rời ghế đầu tiên.

Premier League vốn nổi tiếng khắc nghiệt với các nhà cầm quân. Vì thế, khi mùa giải 2026/27 còn chưa bắt đầu, cuộc đua “chiếc ghế nóng” đã hứa hẹn hấp dẫn không kém cuộc chiến trên sân cỏ.

Michael Carrick & áp lực tại Manchester United

Michael Carrick cũng là một cái tên đáng chú ý trong cuộc đua “chiếc ghế nóng”, dù Manchester United chưa được xem là ứng viên hàng đầu cho một cuộc thay tướng sớm.

Nếu MU chơi không đủ tốt, Carrick hoàn toàn có khả năng bay ghế

Nhà cầm quân người Anh bước vào mùa giải với áp lực rất lớn khi phải giúp đội bóng tìm lại vị thế sau những mùa giải thất vọng. Carrick có lợi thế là hiểu rõ môi trường Old Trafford, từng khoác áo MU và có thời gian làm việc trong ban huấn luyện trước khi trở lại trên cương vị HLV trưởng. Tuy nhiên, sự am hiểu CLB cũng đồng nghĩa ông khó có thể né tránh những kỳ vọng khổng lồ.

Thách thức lớn nhất với Carrick là phải nhanh chóng tạo ra một MU có bản sắc và kết quả ổn định. Nếu đội bóng tiếp tục khởi đầu chật vật, đặc biệt trong trường hợp không cạnh tranh được nhóm dự Champions League, áp lực từ người hâm mộ và giới truyền thông sẽ tăng rất nhanh.

Ban lãnh đạo MU có thể kiên nhẫn với một dự án dài hạn, nhưng Premier League hiếm khi cho phép các HLV có quá nhiều thời gian. Với Carrick, một mùa giải không đạt mục tiêu có thể khiến chiếc ghế của ông lung lay mạnh, bất chấp sự ủng hộ từ nội bộ.