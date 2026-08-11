Messi rời xa sân cỏ vô thời hạn, có thể chính thức giải nghệ sau cú sốc mất cha

Messi tạm gác bóng đá sau biến cố gia đình

Lionel Messi đã tạm dừng sự nghiệp bóng đá vô thời hạn sau cái chết của cha mình. Ông Jorge Messi qua đời ở tuổi 68 tại một phòng khám ở Rosario sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn trong cuộc đời của huyền thoại bóng đá Argentina.

Ông Jorge Messi qua đời

Theo trang Foot Mercato của Pháp, dẫn các nguồn tin từ báo chí Argentina, chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng đã tạm gác những nghĩa vụ chuyên môn để ở bên những người thân yêu trong giai đoạn khó khăn này. Messi chưa ấn định ngày trở lại Inter Miami, cho thấy bóng đá lúc này đã không còn nằm trong những ưu tiên hàng đầu của anh.

Jorge Messi không chỉ là cha của Lionel Messi. Ông còn là cố vấn đầu tiên, người đại diện và chỗ dựa quan trọng nhất của con trai ngay từ những ngày đầu sự nghiệp. Ông hiện diện trong mọi bước ngoặt quan trọng trên hành trình vươn lên của Leo, từ Newell's Old Boys cho tới khi gia đình đưa anh sang Tây Ban Nha.

Chính Jorge Messi đã chấp nhận nhiều hy sinh để con trai có thể theo đuổi giấc mơ bóng đá. Phía sau ánh hào quang của Messi là hình bóng người cha đã âm thầm đồng hành, góp phần tạo nên một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Nỗi lo về sức khỏe của cha từng ám ảnh Messi

Sức khỏe của Jorge Messi từng là mối quan tâm lớn đối với gia đình trong thời gian diễn ra World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Dù phải tập trung cho giải đấu với những áp lực khổng lồ, tình trạng của cha vẫn tác động sâu sắc đến tâm lý Messi.

Siêu sao Lionel Messi tạm nghỉ bóng đá

Nhiều hình ảnh được ghi lại trong thời gian đó cho thấy những cảm xúc mãnh liệt của đội trưởng Argentina mỗi khi anh nhắc đến gia đình và những khó khăn mà cha mình đang phải đối mặt. Đằng sau vẻ bình tĩnh trên sân cỏ là những nỗi lo mà Messi luôn mang theo.

Ngay khi nhận tin cha qua đời, Messi đã rút ngắn các kế hoạch với Inter Miami để trở về Argentina đoàn tụ cùng gia đình. Tang lễ của Jorge Messi được tổ chức trong sự riêng tư tuyệt đối tại Rosario.

Đây là cú sốc đặc biệt lớn đối với Messi. Sau tang lễ, siêu sao người Argentina tiếp tục lựa chọn ở lại bên những người thân yêu và chưa đưa ra thời điểm cụ thể cho việc trở lại Mỹ.

Gia đình hiện là ưu tiên số một của Messi. Anh nhận được sự động viên từ mẹ, các anh chị em, vợ và các con. Một số đồng đội của Messi tại đội tuyển Argentina cũng được cho là sẽ tới thăm, trong đó có Leandro Paredes, Nicolás Otamendi và Ángel Di María.

Sự hiện diện của những người đồng đội thân thiết cho thấy ông Jorge Messi có vị trí đặc biệt như thế nào trong cuộc đời con trai, đồng thời phản ánh mối liên kết sâu sắc giữa gia đình Messi với bóng đá Argentina.

Messi có thực sự tính chuyện giải nghệ?

Tương lai sự nghiệp của Messi đang trở thành dấu hỏi lớn. Báo chí Argentina đã bắt đầu xuất hiện những suy đoán về khả năng siêu sao này có thể tạm ngừng thi đấu trong một khoảng thời gian chưa xác định.

Sau chức vô địch World Cup 2022, Messi khẳng định anh đã hoàn thành sự nghiệp với bóng đá

Hiện tại, Messi chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào về thời điểm trở lại sân cỏ. Inter Miami cũng chưa biết chính xác khi nào cầu thủ 38 tuổi sẽ quay lại với các hoạt động chuyên môn.

Ở thời điểm chuẩn bị bước sang tuổi 39, Messi đang đứng trước một bước ngoặt chưa từng có trong sự nghiệp lẫy lừng. Sau hơn 20 năm thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, những ưu tiên của anh lúc này không còn đơn thuần liên quan đến bóng đá mà mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc hơn.

Chưa có cơ sở để khẳng định Messi đã quyết định giải nghệ. Tuy nhiên, việc anh tạm đình chỉ các hoạt động bóng đá vô thời hạn và chưa hẹn ngày trở lại đang mở ra một giai đoạn đầy bất định.

Messi đã cống hiến hơn hai thập kỷ cho bóng đá đỉnh cao và giờ đây, anh hoàn toàn có quyền dành thời gian cần thiết cho gia đình cũng như bản thân. Sau đó, quyết định tiếp tục cuộc phiêu lưu tại Mỹ hay chính thức rời xa khỏi bóng đá sẽ nằm trong tay chính Lionel Messi.