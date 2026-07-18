Siêu sao F1 Hamilton hạnh phúc bên Kim "siêu vòng 3", tung loạt ảnh gây bão mạng

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ (4/7) vừa qua đã chứng kiến một cột mốc vô cùng ý nghĩa trong mối quan hệ của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian (45 tuổi) và tay đua Công thức 1 (F1) đình đám thế giới Lewis Hamilton (41 tuổi).

Chuyến đi nghỉ mát yên bình tại một vùng hồ lộng gió không chỉ là khoảng thời gian thư giãn của đại gia đình Kardashian, mà còn là minh chứng cho thấy Hamilton đang hòa nhập hoàn hảo để trở thành một điểm tựa vững chắc, một người "dượng" tuyệt vời cho các con riêng của bạn gái.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton đang hạnh phúc bên nhau

Bước tiến ngọt ngào và bức ảnh selfie đầu tiên với con riêng của Kim

Trên trang Instagram cá nhân, Kim đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái đầy hạnh phúc: “Mùa hè ở hồ cùng những người tôi yêu thương nhất”. Đáng chú ý nhất chính là bức ảnh selfie đầu tiên công khai có mặt của cặp đôi cùng với cô con gái 8 tuổi Chicago. Trong ảnh, Kim và tay đua người Anh tựa sát đầu vào nhau đầy tình cảm, trong khi cô bé Chicago nép vào lòng mẹ vô cùng ấm áp.

Chưa dừng lại ở đó, chuyến đi còn có sự góp mặt đầy đủ của cả 4 người con riêng của Kim (với chồng cũ Kanye West) bao gồm North (13 tuổi), Saint (10 tuổi), Chicago (8 tuổi) và Psalm (7 tuổi). Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất kỳ nghỉ là tấm hình Hamilton cùng Kim diện những bộ trang phục đua xe cực ngầu, tạo dáng đầy tinh nghịch và vui vẻ bên cạnh các nhóc tì.

Sự hiện diện tự nhiên, gần gũi của nhà vô địch F1 thế giới bên cạnh các con của Kim cho thấy anh là một bạn trai tâm lý và đang đảm nhận rất tốt vai trò một người đàn ông gia đình, nhận được sự yêu mến từ các con riêng của bạn gái.

Kỳ nghỉ đáng nhớ bên đại gia đình Kardashian

Kỳ nghỉ dưỡng này không chỉ có mẹ con Kim và Hamilton, mà còn có sự tham gia của cô em gái Khloe Kardashian cùng các cháu trong nhà như True, Tatum và Dream. Khloé sau đó cũng đăng tải một loạt khoảnh khắc "Ký ức nguyên bản" về chuyến đi với các hoạt động náo nhiệt như đi thuyền, chơi kéo co dưới nắng và đốt pháo hoa bên hồ.

Mẹ của các cô gái bà Kris Jenner cũng không giấu nổi sự xúc động khi để lại bình luận dưới bài viết: “Các tình yêu của mẹ". Sự xuất hiện của Hamilton trong một chuyến đi mang tính chất gia đình riêng tư và thân mật như thế này là lời khẳng định chắc nịch rằng anh đã hoàn toàn nhận được sự ủng hộ và chào đón nồng nhiệt từ phía gia tộc Kardashian.

Hamilton hạnh phúc với vai trò người bạn trai, sẵn sàng làm "dượng" trong tương lai

Chuyện tình bình yên và đầy đồng điệu

Hiếm có ai mang lại cho Kim "siêu vòng 3" cảm giác bình yên như Lewis sau nhiều thăng trầm tình trường. Cặp đôi lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 2 năm nay sau khi cùng xuất hiện tại sự kiện Super Bowl LX, trước khi chính thức công khai mối quan hệ trên mạng xã hội vào tháng 4.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ PEOPLE: “Họ là một cặp đôi vô cùng thoải mái khi ở bên nhau. Cảm giác như thể họ đã gắn bó từ nhiều năm rồi vậy. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng và dễ chịu”.

Người này nói thêm rằng việc cả hai từng làm bạn trước đó giúp họ thấu hiểu nhau sâu sắc. Họ tìm thấy sự đồng điệu tuyệt đối trong tham vọng công việc, mục tiêu cuộc sống và luôn biết cách đơn giản hóa mọi áp lực. Hamilton được tiết lộ là "rất si mê" Kim, luôn dành cho cô sự quan tâm ngọt ngào và không ngớt lời khen ngợi nhan sắc của bạn gái. Bạn bè của Kim đều đồng loạt ủng hộ và vui mừng khi thấy cô có được sự bình yên, hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh nam vận động viên tài hoa.