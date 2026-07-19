Đua xe F1, Belgian GP: Nghẹt thở từng vòng đua, Antonelli - Leclerc song mã đến cuối

Kimi Antonelli giơ cao nắm đấm ăn mừng, vẫy tay chào khán giả rồi nhanh chóng bước lên bàn cân sau khi cán đích. Chưa dừng lại ở đó, tài năng trẻ người Italia lập tức chạy về phía đội đua Mercedes và lao vào vòng tay các kỹ sư, khiến cả nhóm phải vất vả đỡ lấy anh vì quá phấn khích.

Kimi Antonelli về nhất chặng đua tại Bỉ

Dù chặng đua Grand Prix Bỉ không xuất hiện cơn mưa như dự báo, cuộc đua vẫn nhiều lần bị gián đoạn bởi xe an toàn (Safety Car) và giai đoạn xe an toàn ảo (VSC). Tuy nhiên, tất cả đều không thể ngăn Antonelli giành chiến thắng sau màn trình diễn áp đảo suốt cuối tuần.

Tay đua trẻ của Mercedes giữ được sự bình tĩnh khi bị Charles Leclerc vượt lên trong giai đoạn pit-stop. Anh kiên nhẫn chờ cơ hội trước khi thực hiện pha vượt xe sạch sẽ trên đường đua để tái chiếm ngôi đầu, qua đó gia tăng khoảng cách trong cuộc đua vô địch.

Leclerc cán đích ở vị trí thứ hai, trong khi Max Verstappen hoàn thành bục podium với hạng ba.

Lewis Hamilton xếp thứ tư, ngay phía trên Oscar Piastri, Isack Hadjar và Lando Norris. Những vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad và Franco Colapinto.

Chiến thắng tại Spa-Francorchamps cũng là lần thứ sáu Antonelli bước lên ngôi cao nhất sau 10 chặng đầu tiên của mùa giải. Tay đua người Italia về đích trước Leclerc 2,5 giây, trong khi Verstappen bảo toàn vị trí thứ ba với khoảng cách an toàn 4,9 giây so với Hamilton. Phía sau, Hamilton vẫn chịu sức ép lớn từ Piastri cho đến những vòng đua cuối.