MU có nên mạo hiểm với "canh bạc" Adam Wharton 100 triệu euro?

Chấn thương của Mason Mount khiến MU đứng ngồi không yên

MU vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm để hoàn thiện kế hoạch cải tổ tuyển giữa trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Thời gian qua, Andrey Santos gây ấn tượng, còn màn xuất hiện của một tân binh khác là Youri Tielemans ở trận gặp PSG cũng nhận được đánh giá tích cực.

Bên cạnh đó, phong độ của Mason Mount khi được bố trí chơi ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ cũng khiến ban lãnh đạo MU cân nhắc không chiêu mộ thêm nhân sự tuyến giữa.

Tuy nhiên, việc Mason Mount dính chấn thương đã làm thay đổi kế hoạch. MU không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm phương án bổ sung cho tuyến giữa.

Chấn thương của Mason Mount làm đảo lộn kế hoạch chuyển nhượng của MU

Adam Wharton là một trong những cái tên được MU quan tâm. Tiền vệ thuộc biên chế Crystal Palace sở hữu nhiều tố chất phù hợp với yêu cầu chuyên môn của HLV Michael Carrick.

Wharton phù hợp với cách vận hành của Carrick

Ban đầu, MU xem Wharton là mẫu tiền vệ có phong cách tương đồng với Kobbie Mainoo. Tuy nhiên, những phẩm chất khác của cầu thủ người Anh phù hợp với hệ thống mà Carrick đang xây dựng.

Carrick ưu tiên khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, sử dụng những tiền vệ chơi lùi sâu, có khả năng phát triển bóng bằng những đường chuyền xuyên tuyến.

Wharton đáp ứng khá rõ những yêu cầu này. Tiền vệ của Crystal Palace thường nhận bóng trong điều kiện chịu áp lực từ đối thủ, kiểm soát khu vực thấp nhất hàng tiền vệ và đưa bóng vượt qua tuyến phòng ngự đối phương bằng những đường chuyền hướng lên phía trước.

Những phẩm chất này có thể bổ sung cho sức mạnh thể chất của Andrey Santos, đồng thời tạo điều kiện để Tielemans hay Mainoo được tự do hơn khi tham gia tấn công.

MU vì thế phải cân nhắc giữa việc dốc toàn lực để chiêu mộ Wharton hoặc chuyển hướng sang một tiền vệ có thiên hướng "cơ bắp" hơn như Carlos Baleba (Brighton) hay Aurélien Tchouameni (Real Madrid). Mặt khác, CLB sẽ không muốn lựa chọn phương án "giá rẻ" chỉ để hoàn tất kế hoạch bổ sung nhân sự.

Chelsea và Real Madrid cùng theo dõi Wharton

MU không phải đội bóng duy nhất dành sự quan tâm cho Wharton. Chelsea được xem là đối thủ chính của đội chủ sân Old Trafford trong thương vụ này, còn Real Madrid cũng theo dõi tiền vệ 22 tuổi trong bối cảnh không thể chiêu mộ Rodri (Man City).

Mức độ quan tâm ngày càng tăng khiến Crystal Palace không có nhiều lý do để giảm mức định giá dành cho cầu thủ con cưng. Thậm chí, thương vụ có khả năng hình thành cuộc cạnh tranh giữa nhiều đội bóng nếu các bên cùng đưa ra đề nghị.

Wharton là mảnh ghép hoàn hảo nhưng cũng ẩn chứa nhiều "rủi ro" với MU

MU có nên mạo hiểm với "canh bạc" 100 triệu euro?

Điểm đáng lưu ý nhất trong thương vụ này là vấn đề giá trị chuyển nhượng. Crystal Palace được cho là yêu cầu khoảng 100 triệu euro (85,4 triệu bảng) cho Wharton. Sự trở lại của Chelsea càng khiến Crystal Palace có thêm cơ sở để giữ nguyên mức yêu cầu.

Trong khi đó, sự hiện diện của Real Madrid cũng tạo thêm yếu tố phức tạp. Dù đội bóng Tây Ban Nha hiện chưa ưu tiên Wharton, một động thái vào thời điểm cuối kỳ chuyển nhượng có thể làm thay đổi cục diện cuộc đua.

MU đã đầu tư đáng kể cho hàng tiền vệ và vẫn còn nhu cầu tăng cường lực lượng ở vị trí tiền đạo cũng như hậu vệ trái. Vì vậy, chi gần 100 triệu euro cho một tiền vệ sẽ là khoản đầu tư rất lớn.

MU vẫn nên duy trì sự quan tâm đối với Wharton nhưng cần xác định rõ giới hạn tài chính của mình. Wharton là phương án phù hợp về lâu dài cũng như mẫu tiền vệ mà Carrick cần. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" không nên quá mạo hiểm dẫn tới việc đổ bể kế hoạch chuyển nhượng ban đầu.