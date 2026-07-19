Đua xe F1, Belgian GP: Antonelli đoạt pole đầy nghẹt thở tại Spa

Phiên chạy thử nghiệm cuối khởi đầu yên ắng, khi mà sau 5 phút đầu tiên mới xuất hiện 1 chiếc xe lăn bánh trên đường đua. Mercedes, đội đua dẫn đầu cuộc đua vô địch, bắt đầu tham gia khi phiên chạy chỉ còn lại 35 phút.

Hadjar gặp sự cố và đã dừng lại ngay lối ra pit, và chiếc xe nhanh chóng được đẩy về khu vực của Red Bull. Tay đua người Pháp sẽ phải xuất phát phía sau đoàn đua khi anh sử dụng bộ động cơ mới.

Chung cuộc, Antonelli dẫn đầu với thành tích 1 phút 45,99 giây, dẫn trước Norris và Verstappen. Bên ngoài tốp 3, Russell dẫn trước hai tay đua Ferrari. Trong đó, Hamilton đã gặp tai nạn phút chót tại góc cua thứ 13. Chiếc xe va chạm mạnh với rào chắn, và đã dừng lại sau đó tại góc cua thứ 15.

Ở phía sau đó là Piastri, cùng với hai tay đua Audi, và Hadjar nằm trong top 10.

Kết quả FP3

Chỉ vài giờ sau phiên chạy cuối, đội ngũ kỹ thuật của Ferrari đã hoàn thành sửa chữa chiếc xe của Hamilton, kịp thời bước vào phiên phân hạng. Spa là đường đua dài nhất hiện tại trên lịch thi đấu. Vì vậy, một sai lầm trong khâu chuẩn bị có thể kết thúc mọi cơ hội cải thiện thành tích.

Cadillac và Aston Martin xuất hiện trên đường trong những phút đầu của phiên chạy. Sau 4 phút, những tay đua còn lại bắt đầu xuất phát cho lượt chạy đầu tiên. Verstappen vươn lên đầu bảng xếp hạng với thời gian 1 phút 45,930 giây, với Lindblad tại vị trí thứ 2. Norris, một trong những tay đua nhận án phạt, vươn lên đầu bảng xếp hạng, trong khi đoàn đua trở lại đường pit và chuẩn bị cho lượt chạy tiếp theo. Colapinto, Ocon, Perez, Bottas, Alonso, Stroll nằm ngoài top 16 với 5 phút còn lại của Q1.

Lindblad thăng hoa với gói nâng cấp mới

Trong khi top 3 an toàn ở lại đường pit để theo dõi những phút cuối của Q1, các tay đua còn lại đều tiến ra đường đua một lần nữa. Hamilton vươn lên vị trí thứ 4 sau lượt chạy cuối với bộ lốp Soft cũ. Ở phia sau, Colapinto là tay đua có thể tiến bước vào Q2, sau khi thành công vươn lên vị trí thứ 13, và đẩy Albon ra khỏi top 16, bị loại cùng Ocon, Bottas, Perez, Alonso, Stroll.

Một khởi đầu yên ắng tiếp theo tại Q2, với bộ đôi Alpine dẫn đầu đoàn đua. Lần này, Antonelli vươn lên dẫn đầu với thành tích 1 phút 45,142 giây, trong khi người đồng đội của anh chỉ xếp vị trí thứ 8 sau lượt chạy thứ nhất. Lindblad tiếp tục thể hiện xuất sắc với vị trí thứ 6, nằm giữa Verstappen và Piastri.

Trái lại, Lawson, cùng với Gasly, Hulkenberg, Colapinto, Sainz, Bearman đều nằm ngoài top 10. Và với Bortoleto gác cổng tại vị trí thứ 10, các tay đua trên đều bị loại tại Q2.

Hulkenberg gặp sự cố với hệ thống thủy lực khi Q2 kết thúc

Sau khi chiếc Audi gặp sự cố được đưa ra khỏi đường đua, cuộc đấu giữa top 10 tiếp tục nóng trở lại. Tiến vào Q3 với án phạt đang chờ, Hadjar dốc toàn lực để hỗ trợ Verstappen trong 12 phút cuối cùng này. Tay đua người Hà Lan chỉ xếp thứ 4 sau lượt chạy đầu tiên, với Norris, Antonelli, Leclerc dẫn đầu trong top 3.

Bộ đôi Red Bull tiếp tục hỗ trợ nhau, và Verstappen trở lại vị trí số 1. Nhưng chưa đầy 10 giây sau, Antonelli đoạt lại vị trí pole với thành tích 1 phút 44,678 giây. Norris giữ vị trí thứ 3 sau khi mắc lỗi tại góc cua thứ 13. Russell xếp thứ 4 chung cuộc, dẫn trước hai tay đua Ferrari. Cuối cùng là Piastri, Lindblad, Bortoleto, và Hadjar.

Norris sẽ phải xuất phát từ vị trí thứ 13, và Hadjar sẽ lui về phía sau đoàn đua sau khi án phạt được áp dụng.

Thứ tự xuất phát tại Belgian GP 2026

Với vị trí pole thứ 6, Antonelli đứng trước cơ hội có được chiến thắng thứ 6 trong sự nghiệp, để làm được điều này, tay đua #12 phải tạo được lợi thế ở thời điểm xuất phát trước Verstappen, Russell. Nhưng cũng ko nên bỏ qua hai tay đua Ferrari ngay phía sau đuôi xe - bởi đội đua đỏ thường có những cú depart rất tốt ở mùa giải này. Liệu tay đua trẻ chiến thẳng trước những đối thủ nặng ký? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 20g00 ngày 19/7.