Nữ MC thể thao gặp cảnh "đỏ mặt" khi mặc bikini tung tăng trên bãi biển

Cựu MC ESPN Michelle Beadle mới đây khiến mạng xã hội chú ý khi tự đăng đoạn video trong chuyến nghỉ dưỡng. Thay vì một khoảnh khắc khoe dáng hoàn hảo, nữ MC 47 tuổi lại gặp sự cố trang phục khá hài hước khi bước lên từ biển.

Michelle Beadle từng là người mẫu ảnh áo tắm

Tự đăng khoảnh khắc “éo le” lên mạng xã hội

Trong đoạn video được Michelle chia sẻ, cô xuất hiện trên bãi biển với bộ bikini hai mảnh sau khi vừa ngâm mình dưới nước. Tuy nhiên, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang một tình huống ngoài dự tính khi phần quần bơi bị kéo lệch, tạo nên sự cố khá khó xử.

Điều đáng nói, thay vì xóa video hoặc tìm cách che giấu, Michelle lại lựa chọn cách xử lý đầy hài hước. Nữ MC tự trêu chính mình bằng dòng trạng thái: “Chỉ là sự cố quần bơi từ đại dương thôi mà”.

Cách phản ứng thoải mái của người đẹp 47 tuổi nhanh chóng nhận được sự thích thú từ người hâm mộ. Khoảnh khắc vốn có thể trở nên ngượng ngùng lại được biến thành một câu chuyện vui trong chuyến nghỉ dưỡng.

Vóc dáng U50 vẫn nhận nhiều lời khen

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho sự tự tin và khiếu hài hước của Michelle Beadle. Không ít bình luận cũng chú ý đến hình thể săn chắc, khỏe khoắn của nữ MC ở tuổi 47.

Thay vì cố gắng xây dựng hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội, Michelle cho thấy cô sẵn sàng chia sẻ cả những khoảnh khắc đời thường, đôi khi không theo đúng “kịch bản”.

Chính sự tự nhiên này giúp đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Rời ESPN, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng

Michelle từng là gương mặt quen thuộc của ESPN và gây dấu ấn qua nhiều chương trình thể thao nổi tiếng, trong đó có “Get Up!”. Sau khi rời nhà đài, cô dần dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân, du lịch và các hoạt động ngoài trường quay.

Gần đây, nữ MC cũng kết thúc công việc phát thanh với SiriusXM. Không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình như trước, Beadle vẫn duy trì sức hút nhờ hình ảnh năng động và cách tương tác gần gũi trên mạng xã hội.

Sự cố nhỏ trên bãi biển vì thế không trở thành câu chuyện đáng xấu hổ, mà ngược lại cho thấy một Michelle Beadle thoải mái, tự tin và luôn biết cách biến những tình huống bất ngờ thành tiếng cười.