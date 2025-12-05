Nữ hoàng Olympic "thả rông" đầy gợi cảm, sau chiến tích lịch sử ở World Cup

Lindsey Vonn, người từng đứng đầu thế giới nhờ tốc độ, kỹ thuật trên băng tuyết vừa khiến làng thể thao và cả cộng đồng mạng dậy sóng bởi quyết tâm trở lại, với bộ ảnh “nữ quyền, gợi cảm và kiêu hãnh” gây tranh cãi.

Lindsey Vonn trở lại, giành HCB World Cup 2025, hướng tới Olympic mùa đông 2026

✨ Hồi sinh đầy phong cách

Ở tuổi 41, Vonn bất ngờ xuất hiện trong một bộ ảnh táo bạo dành cho tạp chí sắc đẹp, xuất hiện với phong cách “no-bra” (không nội y) cùng những bộ đồ thời trang gợi cảm, toát lên vẻ mạnh mẽ, tự tin hơn bao giờ hết.

Điều này đồng thời đánh dấu một chương mới trong hành trình của cô, sau nhiều năm gián đoạn vì chấn thương và phẫu thuật khớp gối, Vonn đã quyết định trở lại thi đấu. Cô gọi ca mổ là cơ hội để “lấy lại cuộc sống”, và khi trở lại, cô nhận ra mọi thứ đã thuận lợi. Suốt mùa giải 2024-2025, cô chăm chỉ tập luyện, phục hồi, và dần dần tìm lại đường trượt tuyết.

🥈 Sự trở lại ấn tượng

Ngày 23/3/2025, tại chặng Super-G của World Cup ở Sun Valley (Mỹ), Vonn, ở tuổi 40 đã về đích thứ nhì, giành lại vị trí trên bục vinh quang sau 7 năm vắng bóng kể từ 2018.

Thành tích này khiến cô trở thành vận động viên nữ lớn tuổi nhất trong lịch sử Alpine Ski từng giành huy chương World Cup, vượt xa kỷ lục trước đó.

Sau nhiều lần bị nghi ngờ về khả năng thi đấu ở tuổi ngoài 40, cô đã chứng minh cho cả thế giới thấy: “Tôi vẫn có thể cạnh tranh với những người trẻ hơn”.

🔄 Nghệ thuật, thời trang và tinh thần bất khuất

Bộ ảnh trên mới đây không đơn thuần nhằm khoe vóc dáng, với Vonn, đó là lời tuyên bố về quyền làm chủ cơ thể, quyền tự do, và đặc biệt là khát vọng sống mạnh mẽ sau những vấp ngã.

Trong bài phỏng vấn kèm theo, cô nói rằng phẫu thuật đầu gối từng khiến cô nghi ngờ liệu có thể trượt tuyết được nữa. Nhưng giờ, cô đã trở lại sung mãn, điềm tĩnh hơn và vẫn khát khao chinh phục đỉnh cao.

Bên cạnh đó, Vonn vẫn giữ tình yêu với thời trang, thiết kế trang phục cho VĐV trượt tuyết, và thậm chí thử sức với những môn thể thao mới như wakesurf (lướt sóng) hay lặn biển như cách cô nói “cuộc đời vẫn tiếp diễn, và tôi chọn sống trọn vẹn”.

Vonn vừa tái xuất và đã sớm khẳng định năng lực, nhưng đích đến cô hướng tới rõ ràng là Milan-Cortina 2026 Winter Olympics, kỳ Olympic mùa Đông mà cô muốn trở lại để thi đấu, chứng minh rằng phụ nữ ở tuổi 40+ vẫn có thể thi đấu đỉnh cao.

Những hình ảnh đẹp về Vonn trên tạp chí sắc đẹp