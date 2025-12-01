Đua xe F1, Qatar GP: Verstappen lật ngược thế cờ chiến thuật tài tình tại Lusail

Đối mặt với quy định nghiêm ngặt cho các bộ lốp, toàn bộ đoàn đua đều sẵn sàng trên những bộ lốp mới tinh tươm. Trong đó, Hülkenberg và Hamilton lựa chọn lốp Soft, và Colapinto với lốp Hard. Các tay đua còn lại đều lựa chọn xuất phát với bộ lốp C2.

Ngay khi có tín hiệu, Piastri tiếp tục có xuất phát tốt và an toàn thoát khỏi góc cua đầu tiên. Verstappen nhanh chóng tiến công, vượt qua Norris cho vị trí thứ 2. Russell mắc lỗi tại góc cua thứ 2, và rơi xuống vị trí thứ 8.

Vòng 7, Hülkenberg vươn lên tại góc cua thứ nhất, nhưng đã có va chạm với Gasly, khiến chiếc xe mất lái, và văng khỏi đường đua. Safety Car xuất hiện ở một thời điểm hoàn hảo. Tất cả đều tận dụng cơ hội thay lốp, với 50 vòng đua còn lại.

Vụ tai nạn Hülkenberg đánh dấu bước ngoặt của cuộc đua

Piastri, Norris, Ocon quyết định giữ bộ lốp của mình. Tuy nhiên, tay đua Haas đã phải nhận án phạt do vi phạm quy trình xuất phát. Ocon vào pit, thực hiện án phạt, và nhanh chóng trở lại phía sau đoàn đua.

Viễn cảnh hỗn loạn trong đường pit khi 17 chiếc xe đồng loạt thay lốp trong cuộc đua. Sainz vượt qua Antonelli, và rời khỏi đường pit phía sau Verstappen. Hamilton cũng bị giữ chân trong khi chờ đoàn xe đi qua, và rơi xuống vị trí thứ 15.

Nằm ngoài sự hỗn loạn, hai tay đua McLaren dẫn đầu đoàn đua. Vòng 11, Piastri và Norris bứt phá ngay lập tức. Cả hai vẫn còn hai lượt thay lốp bắt buộc so với các tay đua còn lại. Trái lại, Verstappen dẫn đầu đoàn đua còn lại, và cố gắng giữ bộ lốp C2 trụ trong 20 vòng đua trước mắt.

Vòng 25, Piastri rũ bỏ bộ lốp 24 vòng, chuyển sang bộ lốp C2 mới, và trở lại vị trí thứ 5 phía sau Antonelli. Ngay sau đó, Norris thoát nguy khi rời khỏi đường pit trước “đoàn tàu” DRS với Alonso dẫn đầu.

Piastri trở lại podium sau 6 chặng đua

Vòng 30, Piastri theo kịp, và vượt qua Antonelli trên đoạn thẳng chính cho vị trí thứ 3. Norris cũng có lợi thế DRS, nhưng không thể vượt qua tay đua Mercedes. Vòng 33, các tay đua trở lại cho lượt thay lốp cuối cùng. Verstappen rời khỏi đường pit với khoảng cách 7 giây so với Piastri. Tuy nhiên, hai tay đua McLaren mắc lỗi, và Verstappen dần tiến lại vào khoảng cách sử dụng DRS so với Norris.

Vòng 42, Piastri chuyển sang bộ lốp Hard, trở lại phía sau Verstappen với khoảng cách 14 giây. Tương tự, Norris chuyển sang lượt chạy cuối cùng tại vị trí thứ 5 phía sau Antonelli. Tay đua Mercedes phòng thủ vững chắc cho vị trí cuối cùng của top 3. Vòng 56, Antonelli bất ngờ mắc lỗi tại góc cua thứ 10, và mở đường cho Norris vươn lên dẫn trước.

Piastri phi như bay, tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ. Verstappen cán đích và có được chiến thắng thứ 7 của mùa giải. Nhà đương kim vô địch vươn lên vị trí thứ 2, với khoảng cách 12 điểm so với Norris, và 4 điểm so với Piastri tại vị trí thứ 3.

Sainz có được podium thứ 2 của mùa giải. Norris cán đích thứ 3, trước Antonelli và Russell. Alonso, Leclerc, Lawson, và Tsunoda ghi điểm trong top 10.

Top 10 tại Qatar GP 2025

Bộ ba tay đua đối đầu tới cùng để tìm ra nhà vô địch của mùa giải 2025. Liệu Verstappen có thể bảo vệ danh hiệu thành công, hay vinh quang sẽ dành cho những tay đua McLaren. Đón xem Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2025 diễn ra từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 12.